Провал чемпиона, забивной Фалькао и разочарование для Эрдогана. Главные события уик-энда в турецкой Суперлиге

1600851627

вчера, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в турецкой Суперлиге.

Всего два тура сыграны в чемпионате Турции, а там уже ситуация. На последнем месте оказался клуб, совсем недавно ставший чемпионом. У «Башакшехира» — ноль очков и ноль забитых мячей. Какой-то нечемпионский старт.

Слом традиции

В первом туре «Башакшехир» удивил тем, что проиграл на нейтральном поле абсолютному новичку Суперлиги «Хатайспору». В воскресенье у «апельсиновых» была хорошая возможность смыть позор. Чемпион принимал на «Фатих Терим» самый титулованный клуб страны «Галатасарай», который, как известно, тренирует знаменитый тренер Фатих Терим. Наставник однажды заявил, что испытывает особые чувства, когда приезжает на стадион имени себя. С одной стороны Териму приятно, что в его честь назвали новенькую арену. Но при этом старейшина турецкого тренерского корпуса понимает, что здесь он — гость. Фатих Терим никогда не тренировал «Башакшехир» и не факт, что когда-то появится на этом сооружении в роли тренера хозяев. Надо сказать, что до недавних пор Фатих Терим ни разу не побеждал на «Фатих Терим». Первый визит сюда в ноябре 2017 года закончился публичной поркой «Галатасарая» — 1:5. В двух следующих сезонах «Джим-Бом» довольствовался мирными исходами.

Теперь традиция сломана. Старый чемпион обыграл нового на классе, лучше использовав свои моменты. Да как тут не использовать, если номинальные хозяева сами дарили возможность. На исходе первой четверти удружил «Башакшехиру» свой же нападающий Демба Ба, пришедший в собственную штрафную на подачу углового. Помог, называется. Сыграл рукой, забыв, что Радамель Фалькао безупречно бьёт пенальти. Колумбиец, хоть и хочет покинуть берега Босфора, но свою работу делает исправно. Три мяча уже забил. Второй гол в ворота Мерта Гюнока организовали два футболиста, от которых «Джим-Бом» сам хотел бы избавиться. Райан Бабел пяткой выкатил мяч под удар Юнесу Беланда, который загнал мяч в угол. Отыграть два мяча «Башакшехир» был не в состоянии. Стоит отметить тёзку тренера и стадиона — 34-летнего вратаря «Джим-Бом» Фатиха Озтюрка, который парировал парочку очень непростых ударов. Не факт, что с ними бы справился основной страж ворот Фернандо Муслера, которому недавно сняли гипс.

Несмотря на свою победу, «Галатасарай» не стал единоличным лидером. Без потерь идёт и «Аланьяспор», одолевший у себя на курорте «Кайсериспор» — 2:0. Победу обеспечили два гола парагвайца Адама Баррейры, который бросил вызов Радамелю Фалькао в споре бомбардиров.

Укус скорпиона

И чтобы закрыть тему Фатихов, перенесёмся ненадолго в Газиантеп, где местный клуб принимал новичка Суперлиги «Фатих Карагюмрюк». Клуб из Стамбула выглядел вполне достойно, первым забил, но потом пропустил два мяча и оказался на грани поражения. Но когда секундомер арбитра отсчитывал пятую из добавленных минут, опытнейший Мевлют Эрдинч удачно подвернулся под удар Эрвина Зукановича и тем самым избавил гостей от поражения — 2:2. В составе «Карагюмрюка» появился аргентинец Лукас Билья. И не просто появился, а отыграл вполне достойно.

Возвращаемся в Стамбул, где прошли ещё три встречи. «Бешикташ» явно рассчитывал на три очка в игре с «Антальяспором». Но «скорпионы» спокойно отбивали атаки «чёрных орлов», которые не отличались ни остротой, ни разнообразием. Всё сводилось или к навесам, или к дальним ударам, точностью не отличавшимся. Но один заброс Неджипа Уйсала с правого фланга вызвал панику в обороне южан, которой воспользовался канадец Кайл Ларин. «Чёрные орлы» не смогли развить успех, а одного гола для победы оказалось недостаточно. Вовремя появился на поле 18-летний «скорпион» Гёкдениз Байракдар. Побегал немножко, да и замкнул прострел с правого фланга. Первый гол молодого нападающего принёс «Антальяспору» ничью в Стамбуле. Фёдор Кудряшов отыграл в составе гостей все 90 минут.

Девять хатайцев и три Эрдогана

«Хатайспор», обыгравший в первом туре чемпиона, отправился в самой большой город Турции сдавать экзамен «Фенербахче». И, видимо, тщательно подготовился, раз «Фенер» не смог сделать ничего серьёзного на поле ни когда на «Шюкрю Сараджоглу» были равные составы, ни когда гости остались в меньшинстве. На 73-й минуте вторую жёлтую карточку схлопотал португальский полузащитник хатайцев Рубен Рибейру, а через девять минут вслед за ним в раздевалку досрочно отправился ганец Айзек Саки. Но команда гостей не дрогнула и внешне легко добилась ничейного результата. Но это лишь иллюзия. Достаточно было взглянуть на измождённое лицо тренера «Хатайспора» Омера Эрдогана, чтобы понять, насколько тяжёлой оказалась эта почётная для южан ничья.

Однофамилец тренера хатайцев, который, несмотря на дела державные, старается не пропускать матчи любимой команды и смотрит их хотя бы в записи, вряд ли остался доволен игрой «Фенербахче». Наверное, глава государства рассчитывал, что «канарейки» возьмут три очка и встанут в один ряд с «Галатасараем». Но пришлось понести незапланированные потери и оказаться соседом «Хатайспора». В таблице, разумеется.

На стадионе, носящем имя нынешнего руководителя страны, «Касымпаша» обыграл «Ризеспор» с результатом 2:0, чем несколько поправил свои дела. При этом стамбульцы доигрывали встречу в неполном составе. Полузащитник Алын Кодж покинул поле на три минуты раньше своих товарищей.

Вице-чемпион «Трабзонспор» ещё не познал радости побед при новом тренере Эдди Ньютоне. «Черноморский шторм» пока напоминает лёгкий бриз. После домашнего поражения от «Бешикташа» черноморцы не смогли обыграть в гостях неказистый «Денизлиспор», даром что в течение 22 минут, а это полтайма, играли в большинстве.

В третьем туре нас ждёт супердерби. «Галатасарай» на «Тюрк Телеком» встретится с «Фенербахче». «Бешикташ» отправится в гости к «Коньяспору». «Башакшекиру» не придётся далеко ехать — ему предстоит сыграть с другим стамбульским клубом — «Фатих Карабюкспор». «Аланьяспор» с берегов Средиземного моря отправится к Чёрному морю в гости к «Ризеспору». Ещё один черноморский клуб «Трабзонспор» постарается одержать первую победу в сезоне. Для этого нужно справиться с «Малатияспором». Полюбившийся за храбрость, «Хатайспор» снова сыграет со стамбульским клубом. На этот раз соперник проще — «Касымпаша».