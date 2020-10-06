ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Нидерланды – Мексика: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 09:37

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на товарищеский матч сборных Нидерландов и Мексики, который состоится 7 октября 2020 года.

Нидерланды

После ухода в Рональда Кумана в «Барселону» сборную Нидерландов принял Франк Де Бур. Для нового наставника предстоящий матч станет дебютным у руля команды.

В Лиге Наций УЕФА голландцы сыграли два поединка, показав 50-процентную успешность. После минимальной победы над Польшей (1:0), «Оранжевые» уступили дома прямому конкуренту в лице сборной Италии (0:1).

Мексика

Мексиканская сборная в 2020 году провела только один поединок. В товарищеской встрече против Гватемалы подопечные Херардо Мартино одержали разгромную победу со счетом 3:0. Голами отметились Мартин, Кордова и Пинеда.

Отметим, что в группе В чемпионата Конкаф мексиканцы одержали четыре победы с общим счетом 13:3. Соперниками команды по квартету стали Панама и Бермудские острова.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Нидерланды – 1.800
  • Ничья – 3.720
  • Победа Мексика – 4.460

Статистика

  • В 2014 году Мексика победила Голландию в товарищеском матче (3:2).
  • В пяти очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5).
  • На счету сборной Мексики шесть побед подряд.

Прогноз на матч

Учитывая статус этой встречи, команды могут сыграть с экспериментами в составах, а также без оглядки на результат. С атакой у голландцев и мексиканцев полный порядок, а вот защитные линии сборных вызывает определенные вопросы.

Учитывая, что в очных противостояниях соперники регулярно пробивают «верх», предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.869.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:32
Голландцы определились с новым наставником команды после ухода Кумана в Барселону. И.о. Лудевегеса на своем посту сменил легенда Аякса Франк Де Бур.....команда обладает большими талантами, система и схема игры 4-3-3 неизменна годами ( тогда как такие таланты как Де Йонг, Де Бек, Промес, Депай делают команду сильный не только в центре поля, но и в атаке).... "Ацтеки" тем более давно вместе не собирались, что должно повлиять обязательно на игровые связи в команде.....в последний раз команды пересекались в 1.8 финала чемпионата мира в Бразилии ( и кто помнит тот поединок, то Голландия вырвала победу на последних минутах матча 2-1)....думаю сейчас расклад сил в противостоянии не поменялся.... "Оранжевые" мотивированы порадовать нового наставника, они подходят к матчу в едином функциональном состоянии и играют дома, так что думаю смогут дожать "ацтеков" и победить....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100