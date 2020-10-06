Нидерланды – Мексика: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:37

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на товарищеский матч сборных Нидерландов и Мексики, который состоится 7 октября 2020 года.

Нидерланды

После ухода в Рональда Кумана в «Барселону» сборную Нидерландов принял Франк Де Бур. Для нового наставника предстоящий матч станет дебютным у руля команды.

В Лиге Наций УЕФА голландцы сыграли два поединка, показав 50-процентную успешность. После минимальной победы над Польшей (1:0), «Оранжевые» уступили дома прямому конкуренту в лице сборной Италии (0:1).

Мексика

Мексиканская сборная в 2020 году провела только один поединок. В товарищеской встрече против Гватемалы подопечные Херардо Мартино одержали разгромную победу со счетом 3:0. Голами отметились Мартин, Кордова и Пинеда.

Отметим, что в группе В чемпионата Конкаф мексиканцы одержали четыре победы с общим счетом 13:3. Соперниками команды по квартету стали Панама и Бермудские острова.

Котировки БК Pinnacle

Победа Нидерланды – 1.800

Ничья – 3.720

Победа Мексика – 4.460

Статистика

В 2014 году Мексика победила Голландию в товарищеском матче (3:2).

В пяти очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). На счету сборной Мексики шесть побед подряд.

Прогноз на матч

Учитывая статус этой встречи, команды могут сыграть с экспериментами в составах, а также без оглядки на результат. С атакой у голландцев и мексиканцев полный порядок, а вот защитные линии сборных вызывает определенные вопросы.