Россия U-21 в шаге от Евро. У команды лучшая игра и состав за десятилетие

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10 октября 2020, 10:02

Впервые за восемь лет «Соккер.ру» может смело зафиксировать – снова собралось успешное и талантливое футбольное поколение.

И сами покуражились, и сербы помогли

Сборная Эстонии заметно уступает одногодкам из России, четыре гола за тайм не удивили – в первом круге обыграли балтийцев 5:0. В группе с Польшей, Болгарией, Сербией и Латвией команда Галактионова была фаворитом изначально, но в предыдущих отборочных циклах молодежка неизменно не выполняла задачу, поэтому успех в новинку.

И сыграли с запасом. Остался один матч – против аутсайдера группы, команды Латвии (8 матчей, 0 побед). А параллельно сербы сделали подарок, обыграв Польшу 1:0. В первом круге балканцы уступили с таким же счетом, но собрались, не имея шансов на выход на Евро-2021. На 11-й минуте сербы реализовали массированную атаку, а потом отбились от нападок конкурента России U-21.

Хотя и без этого результата команда Галактионова могла попасть в финальную часть, оказавшись лучшей второй командой. Но теперь достаточно обыграть Латвию (в первом круге обыграли их 2:0) – будут первыми. Поляки еще могут потерять очки с болгарами или латвийцами, и против сербов лучший момент создали после 70-й минуты, могли пропустить второй мяч. А Россия с шестью победами и двумя ничьими закрепилась на первом месте.

Галактионов ставит атакующий футбол

У молодежных сборных есть только сегодня. «Завтра» нет, ведь футболисты взрослеют. Например, Бакаев, Соболев, Головин и Баринов лишь немножко разминулись с составом Галактионова – разница в пару лет, если сравнивать с поколением Облякова. И понятно, что когда в руки молодому тренеру попался глубокий состав – есть смысл ставить игру первым номером.

Можно похвалить РФС за выбор наставника. Михаил Михайлович Галактионов не играл в большой футбол, в 22 года закончил – здоровье не позволило. Но воспитанник московского «Динамо» стал тренером, с 2007-го работал в академии родного клуба. Его заметили шесть лет назад, пригласили тренировать сборную семнадцатилетних. Дальше Галактионов возглавлял юношеские команды России четырех разных возрастов.

Не удивительно, что 36-летний наставник, у которого было время на стажировки в западных клубах, ставит яркую игру. У Черчесова слишком большая цена ошибки – фанаты за поражение в товарищеской игре могут «напихать», а Галактионову проще, ведь молодежная сборная неудачно выступила в отборах на Евро трижды подряд, поэтому РФС поставил на эксперимент по пути в Венгрию и Словению. Галактионов справляется, футбол не без огрехов, но современный, особенно в атаке.

Поражение от поляков не должно смущать

В Лодзе в сентябре ничего невероятного не случилось. Проиграли 1:0, но учтите, в каком темпе в августе играли матчи РПЛ , многие футболисты устали. И есть не только счет на табло. У Игнатьева и Сулейманова были моменты, а поляки, хотя на гол наиграли, забили после стандарта – Сафонову не повезло, мяч прошел над ним очень неудобно. Но по игре даже в том поединке Россия не разочаровала.

И против Эстонии легко бежали. А во втором тайме абсолютно правильно пошли замены, снизили обороты, берегут силы на Латвию. В молодежной команде собрались футболисты ведущих клубов РПЛ , у многих сумасшедший график. Матчи Лиги чемпионов или Европы на носу. Нельзя отдавать все силы, чтобы забить Эстонии не четыре, а восемь. Галактионов поступил верно, а после матча поругал игроков за реализацию, отметив качество взаимодействий.

В большинстве матчей отбора был живой футбол, пропустили трижды, причем только от сборной Польши (дома сыграли 2:2). Но молодежную сборную выстраивают на ходу, поэтому успех впервые за десять лет – отбор на Евро-2013 начался в 2011-м, должен поднять настроение болельщикам. Смотрите на цифры – первое место, разница мячей – +15, идут на 23 очка в 10 играх. Два года назад в отборе Россия дважды Сербии проиграла и один раз – Австрии. Сейчас все куда лучше.

Новое поколение сильнее созыва 2013 года

Писарев повез на Евро-2013 классный состав. Но тогда не повезло с жеребьевкой – Нидерланды, Германия и Испания (будущий победитель). А могли вместо финалиста Италии оказаться в квартете с норвежцами, израильтянами и англичанами (британцы заняли последнее место). Честь России на турнире в Израиле отстаивали известные в результате футболисты. Щенников, Бурлак, Беляев, Григорьев, Петров, Шатов, Канунников, Дзагоев, Черышев и Смолов играли за первую сборную.

В отборе тот состав тянул Кокорин, но получил травму. Сейчас Глушенков вылетел из-за «крестов», но и без него новый состав еще круче, чем старый. Максименко и Сафонов – основные вратари «Спартака» и «Краснодара». И Матвея вызвали в команду Черчесова. Евгеньев и Маслов – защитники «Динамо» и «Спартака», Павел оставляет в запасе Кутепова из первой сборной. Также видим блок игроков ЦСКА (без учета травмированного Дивеева) – Тикнизян, Марадишвили, Кучаев, Чалов, капитан сборной Обляков.

У многих богатый опыт игры на высоком уровне, а тот же Кучаев еще и голы начал собирать. В основах клубов РПЛ видели Умярова, Магкеева, Уткина, Лесового, Ломовицкого, Макарова и Грулева. В 2013-м не было настолько богатого выбора во всех линиях. Плюс ребята из «Сочи», «Ротора», «Уфы», «Ростова», «Рубина» и даже легионер Татаев из «Млады-Болеслав» тоже в обойме Галактионова. Это не сборная строго богатых и знаменитых. Например, Рассказов потерял практику в клубе – нет в заявке молодежки.

Тактическое богатство

У штаба Галактионова есть все схемы от «3-5-2» и «4-4-2» до «4-5-1» и «4-3-3». Можно играть как угодно, когда по 2-3 человека на позицию. Игроки разноплановые, Игнатьев, Чалов и Грулев дают три разных подхода в атаке. Хотя и попарно играть могут. Ребята крепкие, а не захваленные. С ними грамотно работают. Неслучайно Галактионова упоминали в расширенном списке кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Наставнику важно подходить команде, особенно юной, и здесь «химия» появилась, хотя контролировать коллектив Облякова, Чалова, Маслова и Сафонова, конечно, непросто.

Увлекаются, немного спешат, не всегда четко отрабатывают в защите. Но это сборная России, поэтому к щепотке потраченных нервов фанаты привыкли. А вот к финальной части Евро для U-21 – нет. Речь о нерядовом отборе, ведь за тридцать лет проведут уже 16-й турнир, а Россия прошла в финальную часть всего трижды. Ребята близки к четвертому успеху в истории, поэтому не пропустите во вторник матч в Риге – начнут в 17:00. И, в отличие от 2013 года, теперь в финальной части 16 сборных, а не восемь, шансы на плей-офф выше. Есть перспективы и потенциал, важно их реализовать.

Победой будет сам переход подопечных Галактионова на стабильный взрослый уровень, но бонус в виде плей-офф Евро-2021 лишним не станет.