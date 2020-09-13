Двойник Куртуа в воротах «Лидса». Самый молодой основной голкипер АПЛ

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вчера, 14:15

«Соккер.ру» знакомит читателей с молодым вратарём «Лидса»

Несмотря на проигрыш в Ливерпуле, долгожданное возвращение «Лидса» стоит признать успешным. Команда Марсело Бьелсы дала бой чемпиону и едва не сотворила сенсацию на «Энфилде». Но в итоге достойно проиграла. Наш сайт посвятил этой встрече отдельный рассказ.

В этой статье речь пойдёт об одном из героев первого тура. Даром что этот герой пропустил четыре мяча. Но два из этих четырёх Мохаммед Салах забил с 11-метровых. А ещё в двух у молодого вратаря «белых» шансов спасти свою команду не было. Зато сколько раз он выручил гостей. Вы уже догадались, что речь пойдёт об этом молодом вратаре. Самом молодом в Премьер-лиге.

Он ещё практически неизвестен нашим любителям футбола. Даже не выработана окончательная версия транскрипции его имени — Илян Мелье, Иллан Меслье, Иллан Мелье. Правильнее последний вариант. Иллану — двадцать лет. Он — француз. Точнее бретонец, представитель народа, населяющего северный регион Франции (Бретань). Играл за юношескую сборную своей страны, с недавних пор приглашается в молодёжку. Уроженец города Лорьян и воспитанник одноимённого клуба. Дебютировал в составе «хеков» в восемнадцать лет, успел отыграть большую часть сезона 2018-19 в качестве основного. В ту пору «Лорьян», как и нынешняя команда Мелье, играл во втором по силе дивизионе своей страны. И в прошлом сезоне «хеки», как и «павлины» из Лидса, добились повышения в классе. Правда, без Мелье. Юный вратарь был арендован «Лидсом». Во Франции отъезд Иллана в Англию вызвал некое удивление. Успевший стать основным в «Лорьяне» голкипер шёл на роль третьего. Безоговорочным перовым номером считался известный испанец (точнее каталонец) Кико Касилья, вторым — поляк Камил Мязек.

Своей работой на тренировках молодой француз произвёл впечатление на Марсело Бьелсу, а уже зимой обогнал Мязека. Даже сыграл на Кубок против «Арсенала». Ту встречу «Лидс» проиграл, но претензий к молодому вратарю не возникло. Но тягаться с опытным Касильей ему было рано. Претензий к Кико не было, да и имя тоже работало. Дело не в сходстве фамилии испанца с другим, куда более известным, испанцем. Касилья — вполне самодостаточная фигура. Воспитанник «Реала», многолетний страж ворот «Эспаньола». Матч в сборной Испании тоже имеется. Равно как и несколько встреч в каталонской команде.

Но Кико подвёл чересчур длинный язык. Ещё в сентябре 33-летний вратарь во время матча с «Чарльтоном» сгоряча сказал что-то молодому нападающему соперника Джонатану Леко. А тот, как назло, оказался темнокожим. Леко пошёл и пожаловался. Напрасно Кико говорил, что он не расист и что английский для него не родной язык. Футбольная ассоциация Англии устроила показательную порку за расизм. Ради этого даже был привлечён сурдопереводчик, который по губам прочитал сказанное Касильей. Дело тянулось довольно долго. Касилью признали виновным и впаяли восьмиматчевую дисквалификацию. Отбывать свой срок испанец должен был в конце сезона, когда шли самые напряжённые баталии в Чемпионшипе. Бьелсе пришлось ставить в ворота юного француза. Были опасения, но Иллан не подкачал. «Лидс» сумел выиграть из этих восьми встреч шесть, раз сыграл вничью и ещё один раз проиграл. Даже когда дисквалификация Касильи истекла, Мелье остался в воротах. С ним «белые» и завоевали столь долгожданную путёвку в Премьер-лигу. Сразу после сезона «Лидс» выкупил вратаря у «Лорьяна» за пять миллионов фунтов.

Иллан Мелье запомнился не только своей игрой, но и внешним сходством с другой знаменитостью. Высокий, очень худой брюнет с большим носом и оттопыренными ушами. Кому соответствуют подобные приметы? Тибо Куртуа. Да и стиль игры двух голкиперов чем-то схож. Как и бельгийский оригинал, его французская копия превосходно работает на выходах (позволяют рост и длинные руки), хорошо прыгает и контролирует собственную штрафную. И проблема такая же. Иллан не всегда успевает сложиться, поэтому удары низом порой таят опасность. Но всё это поправимо. При серьёзном отношении к делу Мелье может добиться не только внешнего сходства с бельгийцем, но стать такой же значимой величиной, как Тибо.

Летом Иллан наигрывался в роли основного вратаря «Лидса». И именно он занял место в воротах в матче против «Ливерпуля». Дебютировать в АПЛ сразу — сложно во всех отношениях. Мало того что придётся иметь дело с одной из сильнейших атакующих линий, так и психологически непросто. Но, несмотря на четыре пропущенных мяча, Мелье прошёл испытание «Энфилдом». Сезон только начинается. «Лидс» ждёт борьба за выживание, будет очень тяжело. И многое будет зависеть от игры вратаря. Хочется верить, что и «белые» сумеют закрепиться в АПЛ , а их вратарь окажется достойным играть в столь представительном турнире.

А ещё перед Илланом открывается иная перспектива. Уго Льорис не молод, равно как и Стив Манданда. Рано или поздно сборной Франции понадобится новый вратарь. Конечно, потенциальных преемников немало. «Соккер.ру» писал о Мике Меньяне, Поле Бернардони, Альбане Лафоне. Но в эту компанию может втиснуться ещё один потенциальный наследник. Мелье уже обладает солидным опытом выступлением за юношескую команду, вызывается в молодёжку, а там уже и вершина пирамиды. Но давайте пока воздержимся от прогнозов и авансов, а просто понаблюдаем за игрой французского вратаря.