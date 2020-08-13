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Может стать круче Аршавина. Самый талантливый футболист России прямо сейчас

13 августа 2020, 15:01
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Его зовут Сергей Пиняев, ему 15 лет, и у него три результативных действия в трех матчах ФНЛ за «Чертаново». «Соккер.ру» знакомится.

Не собираюсь хвалить Сергея Пиняева — пока слишком рано, и уж тем более вешать на него ярлыки будущей звезды и «русского Месси». Плавали, знаем, чем это обычно заканчивается. Однако и полностью игнорировать яркий дебют вундеркинда в ФНЛ будет неправильно и нечестно. Хочется проинформировать читателей, что растет такой бойкий парень, но обойтись без авансов и прогнозов. Это футбол, где бывают травмы и сбои организма из-за высоких нагрузок, а у молодых парней часто срывает крышу из-за ранних успехов.

На каждого Мартина Эдегора здесь приходится 1000 талантов, чьи имена так и не стали широко известны. Упомянутый норвежец тоже в 15 лет зажег у себя на родине, перешел в «Реал», но только сейчас, пять лет спустя, упорной работой в арендах заслужил шанс (всего лишь шанс!) в «Королевском клубе». По большому счету, успехи в юношестве ничего не стоят, если не будет продолжения.

Помните, как несколько лет назад вся Европа говорила о хорватском таланте Алене Халиловиче? В 16 лет дебютировал в Лиге чемпионов в составе загребского «Динамо», перешел в «Барселону», увидел весь мир перед собой на ладони… Сейчас Алену 24, прошедший сезон провел в составе «Херенвена». Отыграл в Нидерландах без особого блеска и вернулся в «Милан», который владеет его контрактом, но вряд ли задержится в Италии.

Дебют Пиняева во взрослом футболе — восторг

Этим летом в «Чертаново» решили, что Сергей Пиняев готов ко взрослому футболу и «засветили» нападающего в ФНЛ. Оценка оказалась здравой: уровень мастерства действительно позволяет парню соперничать с мужиками, хотя «физикой» на уровне сформировавшихся футболистов Сергей пока похвастаться не может. В «Чертаново» это понимают, поэтому подводят Пиняева к играм за основной состав постепенно.

В трех первых турах ФНЛ юноша выходил на замену, а количество игровых минут постоянно увеличивалось: против «Спартака-2» сыграл 28 минут, в следующем матче с «Томью» — 33, а в игре с «Иртышом» появился на поле после перерыва и сделал результат во втором тайме. Но обо всем по порядку. 1 августа — день дебюта Сергея Пиняева во взрослом футболе. Вышел на поле при счете 0:1 в пользу «Спартака-2» и уже через 30 секунд отдал голевой пас на Юрия Завезена.

В следующем матче против «Томи» Пиняеву потребовалось на результативное действие уже не 30 секунд, а 30 минут, но с поля без результативного действия дебютант снова не ушел. В самой концовке матча снова вышедший на позицию левого вингера Сергей обыграл двоих оппонентов на фланге и выкатил на блюдечке мяч Александру Коневу, который не подвел. Два матча в большом футболе — два «ассиста», а заодно и титул самого молодого футболиста в истории ФНЛ.

Конечно же, после такого яркого дебюта все думали-гадали, когда Пиняев отметится дебютным голом. Сергей не заставил долго ждать. В матче с «Иртышом» вундеркинд появился на поле с первых минут второго тайма и забил на 64-й минуте. В итоговом протоколе гол парня 2004 года рождения оказался победным, «Чертаново» одержало победу со счетом 2:1. В 15 лет, 9 месяцев и 10 дней Пиняев забил самый «молодой гол» в истории ФНЛ, улучшив предыдущий рекорд, принадлежавший зенитовцу Шамкину, на 14 месяцев!

Только факты:

- Пиняев появился на свет 2 ноября 2004 года, осенью Сергею исполнится 16 лет. Когда он родился, Игорь Акинфеев уже полтора года играл за ЦСКА.

- Пиняев уже трижды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед»: по две недели занимался с командами своего возраста и даже с ребятами постарше. В марте 2018-го он сыграл за «красных дьяволов» в выставочном матче с «Бари» и забил 5 мячей.

- Официально переход в МЮ и любой другой европейский клуб до 18 лет исключен из-за правил ФИФА, однако между клубами могут существовать некие «джентльменские договоренности».

- По словам директора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина, в «Манчестер Юнайтед» признались, что Сергей Пиняев — самый яркий игрок, приезжавший в стан манкунианцев на стажировку за последние 15 лет.

дядя Стёпа🤩😅

Публикация от Sergey Pinyaev (@spinyaev09)

- Сергей Пиняев занимался в академии «Локомотива», но был отчислен из «железнодорожников» вместе с нынешним спартаковцем Максимом Глушенковым из-за маленького роста. Сейчас рост форварда составляет 166 сантиметров.

- Юрий Сёмин, наблюдавший за дебютом Сергея Пиняева в ФНЛ с трибуны, прокомментировал игру 15-летнего футболиста:

Мне понравились все его действия. Абсолютно каждое. Он сыграл полчаса, но за это время сумел меня впечатлить. Раз на него обратили внимание в «Манчестер Юнайтед», он этого достоин.

- 3.6 миллиона просмотров набрало видео с голом 13-летнего на тот момент Сергея Пиняева в популярном Инстаграм-аккаунте «4-3-3». Форвард «Чертаново» забил рабоной в ворота ЦСКА в матче Зимнего первенства Клубной лиги. Команда Пиняева в том матче выиграла 5:0, и все пять голов в ворота юных «армейцев» забил Сергей.

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pomor 445
pomor 445
вчера в 21:13
Процесс порчи способного футболиста запущен. Методика журналистами отработана до мелочей и сбоев не даёт, так что пойдёт по стопам Кокорина.
ekliziast
ekliziast
вчера в 16:58
А как же Денис Давыдов, русский Месси?Он что , уже не Месси?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
13 августа в 23:55
Головин вообще-то никогда не считался будущим Месси. Он играет на приличном уровне в приличной команде в приличном чемпионате и его там ценят.
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK ответ Максим Шереметьев (раскрыть)
13 августа в 21:05
Всем миром об был лишь 79ан, когда его в дубль Арсенала выпнули. И даже там он умудрился обделаться.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 августа в 20:14
Как Головин, например. Распиареный ноль
Вася Васин 6
Вася Васин 6
13 августа в 20:11
Нищая статейка
andreika20133
andreika20133 ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
13 августа в 19:59
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    13 августа в 19:54
    Отдайте его в академию Аякса или Бенфики,там его талант выпестуют,а здесь есть опасения,что парня могут сломать(в переносном смысле)
    Максим Шереметьев
    Максим Шереметьев ответ andreika20133 (раскрыть)
    13 августа в 19:46
    А Андрея и до Покера и после было множество всего яркого и выдающегося. А парню конечно удачи, но пусть он будет самим собой. А не походим на Аршавина или Месси.
    Максим Шереметьев
    Максим Шереметьев ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    13 августа в 19:42
    Глупость "ваша"- безмерна.)))) Аршавин - уникальный игрок, редкого таланта, поэтому и признан в мировом футболе как звезда футбола!!! Сочиняйте дальше ахинею, это забавно.) Возвышают до небес - это таких средних игроков как Головин и Дзюба, вот это факт!
    Максим Шереметьев
    Максим Шереметьев
    13 августа в 19:39
    Парню, желаю удачи! Но Андрей Аршавин - только один и другого не будет!!!!
    cska1948
    cska1948 ответ максим. (раскрыть)
    13 августа в 19:19
    Месси из Локомотива тоже бы погнали!
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    13 августа в 16:43
    Аршавин на самом деле средненький игрок. Но из-за отсутствия выбора этого пешехода возвысили до небес.
    andreika20133
    andreika20133 ответ Лунный Волк (раскрыть)
    13 августа в 16:33
    Возможно. Но сути не меняет.
    Лунный Волк
    Лунный Волк ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
    13 августа в 16:25
      максим.
      максим.
      13 августа в 16:24
      Никто не обратил внимание, что Локомотив отчислил из-за маленького роста!!!!!!
      Уважаемые руководители академий-вы прикалываетесь там все что ли? Какой рост? Короче, пока есть такой критерий-ни хрена вы не вырастите, господа, селекционеры хреновы!
      Лунный Волк
      Лунный Волк ответ andreika20133 (раскрыть)
      13 августа в 16:23
      Первый гол был в первом тайме
      andreika20133
      andreika20133 ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
      13 августа в 16:16
      Когда покер за тайм Ливерпулю положит и войдёт в 100 лучших легионеров в истории АПЛ тогда перепрыгнет.
      Bom Bom
      Bom Bom
      13 августа в 15:47
      Только удачи парню. Надо мышцами немного обрасти, чтобы на взрослом уровне выдерживать нагрузки.
      за
      за
      13 августа в 15:38
      А может и не стать. Хотя я только ЗА, чтобы в России молодые дарования вырастали и не сдувались при взрослении.
      Igo0rek
      Igo0rek
      13 августа в 15:37
      У парня есть все, чтобы заиграть на самом высоком уровне.
      Groove000
      Groove000
      13 августа в 15:33, ред.
      Парень реально талантливый. Главное, чтобы не зазвездился и не воспринимал все это как должное. И все будет отлично) Успехов ему
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
      13 августа в 15:23
      Круче аршавкина ? Я думал этого гнуснятика давно перепрыгнули)
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      13 августа в 15:19
      Многие игроки, которым в юности пророчили большое будущее вторых Месси, повзрослев ничего не добились и канули в безызвестность. Переход из детско-юношеского футбола во взрослый не всегда оправдывает надежды
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      13 августа в 15:19
      Таких в Англии полно че за бред
      SHMEL
      SHMEL
      13 августа в 15:11
      Паренек хороший, главное, чтобы не поломали взрослые дядьки.
      VAN ARM
      VAN ARM
      13 августа в 15:10
      бред))) но кому то нужно
      sv_1969
      sv_1969
      13 августа в 15:05
      Хорошо если так)
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