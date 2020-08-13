Может стать круче Аршавина. Самый талантливый футболист России прямо сейчас

1597320116

13 августа 2020, 15:01

Его зовут Сергей Пиняев, ему 15 лет, и у него три результативных действия в трех матчах ФНЛ за «Чертаново». «Соккер.ру» знакомится.

Не собираюсь хвалить Сергея Пиняева — пока слишком рано, и уж тем более вешать на него ярлыки будущей звезды и «русского Месси». Плавали, знаем, чем это обычно заканчивается. Однако и полностью игнорировать яркий дебют вундеркинда в ФНЛ будет неправильно и нечестно. Хочется проинформировать читателей, что растет такой бойкий парень, но обойтись без авансов и прогнозов. Это футбол, где бывают травмы и сбои организма из-за высоких нагрузок, а у молодых парней часто срывает крышу из-за ранних успехов.

На каждого Мартина Эдегора здесь приходится 1000 талантов, чьи имена так и не стали широко известны. Упомянутый норвежец тоже в 15 лет зажег у себя на родине, перешел в «Реал», но только сейчас, пять лет спустя, упорной работой в арендах заслужил шанс (всего лишь шанс!) в «Королевском клубе». По большому счету, успехи в юношестве ничего не стоят, если не будет продолжения.

Помните, как несколько лет назад вся Европа говорила о хорватском таланте Алене Халиловиче? В 16 лет дебютировал в Лиге чемпионов в составе загребского «Динамо», перешел в «Барселону», увидел весь мир перед собой на ладони… Сейчас Алену 24, прошедший сезон провел в составе «Херенвена». Отыграл в Нидерландах без особого блеска и вернулся в «Милан», который владеет его контрактом, но вряд ли задержится в Италии.

Дебют Пиняева во взрослом футболе — восторг

Этим летом в «Чертаново» решили, что Сергей Пиняев готов ко взрослому футболу и «засветили» нападающего в ФНЛ . Оценка оказалась здравой: уровень мастерства действительно позволяет парню соперничать с мужиками, хотя «физикой» на уровне сформировавшихся футболистов Сергей пока похвастаться не может. В «Чертаново» это понимают, поэтому подводят Пиняева к играм за основной состав постепенно.

В трех первых турах ФНЛ юноша выходил на замену, а количество игровых минут постоянно увеличивалось: против «Спартака-2» сыграл 28 минут, в следующем матче с «Томью» — 33, а в игре с «Иртышом» появился на поле после перерыва и сделал результат во втором тайме. Но обо всем по порядку. 1 августа — день дебюта Сергея Пиняева во взрослом футболе. Вышел на поле при счете 0:1 в пользу «Спартака-2» и уже через 30 секунд отдал голевой пас на Юрия Завезена.

В следующем матче против «Томи» Пиняеву потребовалось на результативное действие уже не 30 секунд, а 30 минут, но с поля без результативного действия дебютант снова не ушел. В самой концовке матча снова вышедший на позицию левого вингера Сергей обыграл двоих оппонентов на фланге и выкатил на блюдечке мяч Александру Коневу, который не подвел. Два матча в большом футболе — два «ассиста», а заодно и титул самого молодого футболиста в истории ФНЛ .

Конечно же, после такого яркого дебюта все думали-гадали, когда Пиняев отметится дебютным голом. Сергей не заставил долго ждать. В матче с «Иртышом» вундеркинд появился на поле с первых минут второго тайма и забил на 64-й минуте. В итоговом протоколе гол парня 2004 года рождения оказался победным, «Чертаново» одержало победу со счетом 2:1. В 15 лет, 9 месяцев и 10 дней Пиняев забил самый «молодой гол» в истории ФНЛ , улучшив предыдущий рекорд, принадлежавший зенитовцу Шамкину, на 14 месяцев!

Только факты:

- Пиняев появился на свет 2 ноября 2004 года, осенью Сергею исполнится 16 лет. Когда он родился, Игорь Акинфеев уже полтора года играл за ЦСКА .

- Пиняев уже трижды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед»: по две недели занимался с командами своего возраста и даже с ребятами постарше. В марте 2018-го он сыграл за «красных дьяволов» в выставочном матче с «Бари» и забил 5 мячей.

- Официально переход в МЮ и любой другой европейский клуб до 18 лет исключен из-за правил ФИФА , однако между клубами могут существовать некие «джентльменские договоренности».

- По словам директора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина, в «Манчестер Юнайтед» признались, что Сергей Пиняев — самый яркий игрок, приезжавший в стан манкунианцев на стажировку за последние 15 лет.

- Сергей Пиняев занимался в академии «Локомотива», но был отчислен из «железнодорожников» вместе с нынешним спартаковцем Максимом Глушенковым из-за маленького роста. Сейчас рост форварда составляет 166 сантиметров.

- Юрий Сёмин, наблюдавший за дебютом Сергея Пиняева в ФНЛ с трибуны, прокомментировал игру 15-летнего футболиста:

Мне понравились все его действия. Абсолютно каждое. Он сыграл полчаса, но за это время сумел меня впечатлить. Раз на него обратили внимание в «Манчестер Юнайтед», он этого достоин.