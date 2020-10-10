Польша – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 октября 2020, 10:51

Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Польша – Италия, который состоится 10 октября 2020 года.

Польша

У сборной Польши три очка и третья позицию в первой группе Лиги Наций УЕФА после двух сыгранных туров. Поляки начали турнир с поражения в Нидерландах (0:1), после чего, сломили сопротивление Боснии и Герцеговины в гостях (2:1).

На этой неделе команда провела домашний спарринг против сборной Финляндии, добыв убедительную победу над соперником (5:1).

Италия

Италия возглавляет свой квартет, имея четыре балла в активе. Подопечные Роберто Манчини в стартовом туре неожиданно сыграли вничью с Боснией (1:1), но затем выиграли важный матч у голландцев в гостях (1:0).

Проводя подготовку ко второму блоку матчей Лиги Наций УЕФА , итальянцы разгромили дома команду Молдовы с неприличным счетом 6:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 4.340

Ничья – 3.680

Победит Италия – 1.917

Статистика

У Польши только 2 поражения в 10 последних матчах – 7 побед и 1 ничья.

Италия не проигрывала в 22 последних поединках во всех турнирах – 19 побед и 3 ничьи.

В последней очной встрече Италия победила Польшу в гостях (1:0).

Прогноз на матч

К вышесказанному добавим, что в трех последних очных дуэлях соперников больше двух голов не забивалось. Итальянцы при Манчини надежно играют в обороне, а Польша в трех из пяти предыдущих домашних матчах сохраняла свои ворота «сухими».

Предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.854 в БК Pinnacle.