Польша – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Польша – Италия, который состоится 10 октября 2020 года.
Польша
У сборной Польши три очка и третья позицию в первой группе Лиги Наций УЕФА после двух сыгранных туров. Поляки начали турнир с поражения в Нидерландах (0:1), после чего, сломили сопротивление Боснии и Герцеговины в гостях (2:1).
На этой неделе команда провела домашний спарринг против сборной Финляндии, добыв убедительную победу над соперником (5:1).
Италия
Италия возглавляет свой квартет, имея четыре балла в активе. Подопечные Роберто Манчини в стартовом туре неожиданно сыграли вничью с Боснией (1:1), но затем выиграли важный матч у голландцев в гостях (1:0).
Проводя подготовку ко второму блоку матчей Лиги Наций УЕФА, итальянцы разгромили дома команду Молдовы с неприличным счетом 6:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Польша – 4.340
- Ничья – 3.680
- Победит Италия – 1.917
Статистика
- У Польши только 2 поражения в 10 последних матчах – 7 побед и 1 ничья.
- Италия не проигрывала в 22 последних поединках во всех турнирах – 19 побед и 3 ничьи.
- В последней очной встрече Италия победила Польшу в гостях (1:0).
Прогноз на матч
К вышесказанному добавим, что в трех последних очных дуэлях соперников больше двух голов не забивалось. Итальянцы при Манчини надежно играют в обороне, а Польша в трех из пяти предыдущих домашних матчах сохраняла свои ворота «сухими».
Предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.854 в БК Pinnacle.