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Польша – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

10 октября 2020, 10:51

Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Польша – Италия, который состоится 10 октября 2020 года.

Польша

У сборной Польши три очка и третья позицию в первой группе Лиги Наций УЕФА после двух сыгранных туров. Поляки начали турнир с поражения в Нидерландах (0:1), после чего, сломили сопротивление Боснии и Герцеговины в гостях (2:1).

На этой неделе команда провела домашний спарринг против сборной Финляндии, добыв убедительную победу над соперником (5:1).

Италия

Италия возглавляет свой квартет, имея четыре балла в активе. Подопечные Роберто Манчини в стартовом туре неожиданно сыграли вничью с Боснией (1:1), но затем выиграли важный матч у голландцев в гостях (1:0).

Проводя подготовку ко второму блоку матчей Лиги Наций УЕФА, итальянцы разгромили дома команду Молдовы с неприличным счетом 6:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Польша – 4.340
  • Ничья – 3.680
  • Победит Италия – 1.917

Статистика

  • У Польши только 2 поражения в 10 последних матчах – 7 побед и 1 ничья.
  • Италия не проигрывала в 22 последних поединках во всех турнирах – 19 побед и 3 ничьи.
  • В последней очной встрече Италия победила Польшу в гостях (1:0).

Прогноз на матч

К вышесказанному добавим, что в трех последних очных дуэлях соперников больше двух голов не забивалось. Итальянцы при Манчини надежно играют в обороне, а Польша в трех из пяти предыдущих домашних матчах сохраняла свои ворота «сухими».

Предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.854 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
10 октября в 13:30
Италия должна победить!Но это футбол)
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