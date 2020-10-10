Нейтрализовал Марадону и Баджо. История одного из лучших игроков России конца 20-го века

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10 октября 2020, 16:58

«Соккер.ру» вспоминает замечательного футболиста «Спартака» и сборной России Василия Кулькова, которого не стало 10 октября.

Умер Василий Кульков. Всего 54 года отмерила ему судьба. В последнее время Василий Сергеевич тяжело болел — рак пищевода. Летом ему была сделана операция, которая прошла успешно. Появилась надежда, что выстоит Кульков. Увы, недуг оказался сильнее, 10 октября пришла печальная весть. Вспоминаем знаковые события в карьере прекрасного футболиста.

Осенью 1990 года соперником московского «Спартака» в Кубке чемпионов стал итальянский «Наполи», в рядах которого выступал сильнейший футболист планеты Диего Марадона. Мало кому удавалось решить проблему аргентинца. Но спартаковцы вышли победителями в двухматчевом противостоянии, а Диего за два матча толком не угрожал воротам Станислава Черчесова. Василий Кульков не позволил.

Но нейтрализацией Марадоны подвиги Василия Кулькова не ограничиваются. Василий Сергеевич хоть и сыграл за «красно-белых» не так много матчей, как хотелось бы, но оставил очень яркий след. И в сборной страны он был востребован, и за границей поиграл довольно успешно.

Кульков приходил в «Спартак» трижды. В 1989 году, когда москвичей возглавил молодой тренер Олег Романцев, Василий стал по сути единственным новичком «красно-белых». Геннадий Морозов, Сергей Базулев, Станислав Черчесов уже имели опыт выступлений за «Спартак». Кульков же ранее не играл ни за «Спартак», ни в высшей лиге вообще. Зато был хорошо знаком с Олегом Романцевым. Василий заиграл у Олега Ивановича ещё в «Красной Пресне», затем поехал вслед за тренером в Орджоникидзе в местный «Спартак». И когда Романцев возглавил самый главный «Спартак», Василий снова проследовал за наставником. Ещё о новичке было известно, что он начинал в московском «Динамо», а к Романцеву в «Пресню» попал из «Динамо» каширского.

Первого выхода Кулькова спартаковская публика ждала настороженно. Впрочем, как и дебюта Олега Ивановича в роли главного тренера. Но обновлённому «Спартаку» было достаточно одной игры с «Жальгирисом», чтобы завоевать расположение болельщиков. Кульков же заставил влюбиться в себя с первого взгляда. Обладатель гривы густых волос расположился на левом фланге обороны и так быстро освоился в основе, словно у него за спиной была добрая сотня матчей в красно-белой футболке. Василий показал себя умелым защитником, — его подкатам можно было аплодировать стоя. Но еще Кульков оказался чрезвычайно полезен в атаке. После ухода Владимира Сочнова и Бориса Позднякова (оба вернулись в том же восемьдесят девятом) спартаковские болельщики успели соскучиться по рейдам защитников в тылы противника. Выносливый и быстрый Василий сразу же вернул в спартаковскую игру этот недостающий элемент.



Уже на втором матче с минским «Динамо» с трибун неслось «Вася Кульков», а сам футболист оказался едва ли не главным открытием первого круга. Тренер сборной Валерий Лобановский стал присматриваться к спартаковцу, особенно после того как «красно-белые» в пух и прах разбили киевлян на «Республиканском». Выяснилось, что у Кулькова весьма приличный удар с дальней и средней дистанции – гол Василия принёс «Спартаку» три очка в негостеприимном по футбольным меркам Тбилиси. Кульков, без которого уже трудно было представить «Спартак», осенью стал чемпионом, вошёл в список 33 лучших футболистов и сыграл за сборную СССР .

Василий был хорош на левом фланге обороны и полузащиты, но Олег Романцев, прекрасно знавший возможности футболиста, нашёл и иные занятия для Кулькова. Олег Иванович разглядел в Василии персональщика, — после того как был вынужден уйти Геннадий Морозов, «красно-белым» был необходим именно такой игрок. Который смог бы выключить из игры ведущего игрока соперника. Летом девяностого прошли испытания, а осенью Василий провёл едва ли не самые яркие свои матчи. Сначала в игре со сборной Италии заставил забыть о присутствии на поле Роберто Баджо. А потом уже в форме «Спартака» дважды нейтрализовал Марадону.

Внешне это выглядело легко. Но только сам Василий Сергеевич знает, чего ему стоила эта выигранная дуэль. Как он изучал Марадону, выявлял сильные и слабые стороны аргентинца. И Диего смог забить «Спартаку» только в серии послематчевых пенальти. Но перед этим 11-метровый реализовал его оппонент. Сам же Кульков признавался, что однажды всё-таки упустил Диего, позволил тому сделать пас пяткой. Но удар нападающего «Наполи» пришёлся в штангу. Это всё, что позволили Марадоне создать за 145 минут со «Спартаком».

Отыграв два с половиной года за «Спартак», Василий уехал в лиссабонскую «Бенфику». Не один, с товарищем по сборной СССР , тогда ещё киевлянином Сергеем Юраном. Кульков чувствовал, что не отдал «Спартаку» всё, что мог. Одно слово Романцева, и Василий бы никуда не поехал. Но Олег Иванович отпустил футболиста, сказав, что нечасто защитники получают столь выгодные предложения. Так Кульков оказался в Лиссабоне. Вместе с Юраном, а потом подтянулся и Александр Мостовой. Правда, ненадолго. А Кульков и Юран отыграли за «орлов» три года, пока не впали в немилость новому руководству. Пришлось уйти к соперникам – в «Порту» по зову Бобби Робсона. Два игрока российской сборной помогли «драконам» стать чемпионами Португалии, утерев нос недальновидному руководству «Бенфики».

Василий Кульков вернулся в «Спартак» летом 1995 года. Пришёл не один, а с Сергеем Юраном. Футболисты, родившиеся в один день — 11 июня, но с разницей в три года, крепко сдружились в Португалии. Василий и Сергей пришли очень вовремя. «Спартак» неудачно провёл первый круг, а игра «красно-белых» в Лиге чемпионов внушала тревогу. Поэтому появление опытных мастеров было как нельзя кстати. На этот раз Олег Романцев не стал ставить Василия на фланг. Да и задания персонально опекать кого-либо из соперников Кульков тоже не получал. Тренер доверил Василию роль опорного полузащитника и снова попал в десятку. И хотя «Спартак» не сумел стать первым в России, в Лиге чемпионов «красно-белые» были великолепны – шесть побед в шести матчах группового этапа. Этот результат можно только повторить. А тот состав москвичей – с Кульковым и Юраном, считается одним из сильнейших сочетаний игроков во времена Романцева.

Но Василий и Сергей не принадлежали «Спартаку», а были лишь арендованы. Поэтому оказались не вольны распоряжаться своей судьбой. Зимой 1996 года оба оказались в лондонском «Миллуолле», игравшем в первом английском дивизионе. Как говорится, угораздило. Ничего хорошего этот переход не принёс. Ни «Спартаку», ни самим футболистам. Более того, Кульков из-за этой авантюры с «Миллуоллом» не смог набрать форму и не попал на чемпионат Европы. Одному из лидеров сборной хронически не везло с крупными турнирами. В 1992 году он был травмирован и не смог поехать в Швецию. В 1994 году Василий, будучи одним из подписантов письма 14, сам отказался возвращаться в сборную. Некоторые игроки передумали и вернулись в национальную команду, но не Кульков. И вот 1996 год, с которым он связывал столько планов.

Зимой 1997-го Василий в третий раз пришёл в «Спартак». Но на этот раз неудачно. Был не совсем здоров, пропустил большую часть предсезонной подготовки, после чего так и не пробился в основу. В разгар сезона Кульков отправился в Санкт-Петербург и заиграл в «Зените». Так спартаковец провёл в городе на Неве полтора довольно приличных сезона.

Потом были самарские «Крылья Советов», португальская «Алверка». В какой-то момент Василий почувствовал, что играть на прежнем уровне не может и решил завершить выступления. Стал тренером. Помогал Анатолию Бышовцу в «Маритиму», трудился в «Химках», «Томи» и «Локомотиве». Но тянуло в «Спартак». Василий Сергеевич работал в спартаковской Академии, а заодно и проводил мастер-классы в городах Московской области. Пока его не сразила болезнь.

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