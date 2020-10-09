Бронзовые обладатели ЧМ и ЧЕ. Успехи сборной Турции на международной арене

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сегодня, 16:59

В преддверии матча сборных России и Турции «Соккер.ру» вспоминает самый большой успех турецкой команды.

Мы прекрасно помним о том, как сборная России под предводительством Гуса Хиддинка заняла третье место на Евро-2008. Но на чемпионатах Европы, как известно, не проводится матч за третье место, и неудачникам полуфиналов вручаются по комплекту бронзовых медалей. И второй набор наград достался сборной Турции, для которых турнир в Австрии и Швейцарии стал самым успешным.

Выход из полосы безвременья

После бронзового чемпионата мира 2002 года в Турции наступила некая эйфория. Ещё бы. Записной аутсайдер, частенько терпевший разгромные поражения, не просто попал в финальную стадию мирового первенства, но и занял третье место, опередив большинство признанных авторитетов. Конечно, команде Шенола Гюнеша (а он и сейчас у руля сборной Турции) во многом сопутствовало везение. Но эмоции остывают, ощущения притупляются, а статистика остаётся.

Но чемпионат мира закончился, а эйфория осталась. И во многом она помешала туркам пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2004. Заняв второе место в группе вслед за англичанами, турки уступили в стыковых встречах команде Латвии. Эйфория сразу ушла, а уж после победы сборной Греции — страны, с которой у Турции очень непростые отношения, тем более. Самолюбие было частично удовлетворено. В отборочной группе ЧМ -2006 турки заняли второе место, а греки — четвёртое. Но напрямую выходил из группы только победитель, — им стала сборная Украины. А турецкая сборная снова провалила стыковые матчи. На этот раз дорогу перебежали швейцарцы.

Шенол Гюнеш оставил пост главного тренера ещё зимой 2004-го. Эрсун Янал продержался на своём посту чуть больше года. Но летом 2005 года он был уволен. Турки заканчивали отборочный турнир под руководством самого известного тренера страны — Фатиха Терима. У которого появилась некая ревность к Шенолу после чемпионата мира в Южной Корее и Японии. Ибо возникли споры: ценнее Кубок УЕФА с Суперкубком Европы или бронза чемпионата мира?

Но как видим, Териму не удалось вытащить сборную на чемпионат мира. Однако тренер остался на своём месте, чтобы выполнить другую миссию — завоевать путёвку на чемпионат Европы. В Турции уже привыкли видеть национальную команду на крупных соревнованиях, и непопадание на третий большой турнир подряд было бы воспринято не очень. Стоит уточнить, что из-за плохого поведения болельщиков турки были вынуждены проводить три первых домашних матча за пределами родной страны и при пустых трибунах.

Жребий снова свёл вместе сборные Греции и Турции. Также в группе С оказались команды Боснии и Герцеговины, Норвегии, Молдавии, Венгрии и Мальты. Сразу семь команд, из которых пять могли претендовать на две путёвки. Турки взяли мощный старт, выиграв все три запланированных на осень 2006-го отборочных матча. Матч с мальтийцами пришлось проводить на нейтральном поле — во Франкфурте и без зрителей, что не помешало выиграть 2:0. Точный удар Тунджая Шанлы принес победу в Будапеште. Молдавскую сборную разгромили тоже во Франкфурте 5:0. Хакан Шукюр забил четыре мяча из пяти. Со стопроцентным результатом команда Фатиха Терима ушла на зимние каникулы.

Битвы с греками и «янычарами»

Весеннюю кампанию начинал главный матч всего турнира в группе С. В Пирее встречались сборные Греции и Турции. И уже на четвёртой минуте защитник Сотириос Кирьякос к большой радости греческих болельщиков вывел хозяев поля вперёд. Но бурная радость сошла на нет, когда через двадцать с небольшим минут Тунджай Шанлы сравнял счёт. После перерыва грекам стало совсем грустно — Гёкхан Юнал, Тумер Метин и вышедший на замену Гёкдениз Карадениз по разу поразили ворота седовласого Адониоса Никополидиса. Чемпионы Европы потерпели поражение — 1:4.

12 очков после четырёх встреч. Три очка отрыва от греков, шесть от норвежцев. Что может быть лучше? Но обольщаться было рано. С норвежцами во Франкфурте турки с трудом отыгрались. Уступали 0:2, но два раза постарался Хамит Алтынтоп — 2:2. Греки подобрались вплотную, но остальные были ещё далеко. Завершал весенний блок матч в Сараево.

Небольшое отступление. Сборную Турции иногда называют «янычарами», что неверно. Янычары — были не турками, а выходцами из покорённых османами христианских народов, преимущественно славян, отобранных у родителей и насильно обращённых в ислам. Из них формировалась гвардия султана. И, наверное, определение «янычары» больше подходит бошнякам, — славянам по крови и языку, но которые мусульмане по вере. Один из осколков Югославии чувствовал своё родство с Турцией. Но в отборочном турнире команде Боснии и Герцеговины было не до сантиментов, и поэтому встреча была серьёзная. Боснийцы, а в команду входили не только бошняки, но и сербы с хорватами, дали бой пока ещё лидеру группы.

Первый тайм оказался богатым на голы. Гости дважды выходили вперёд после голов Хакана Шукюра и Сабри Сараджоглу, но боснийцы дважды отыгрывались — постарались Златан Муслимович и Эдин Джеко. И когда ничья казалась неизбежной, Аднан Чустович принёс «янычарам» победу. Греки, тем временем, обыграли венгров и вышли вперёд. А после тяжелейшей победы над командой Молдавии греческая сборная даже ушла в отрыв. Турки оставались вторыми, но чувствовали дыхание норвежцев и боснийцев.

Осенняя кампания началась с внеплановой ничьей на Мальте 2:2. Можно сказать, что турки унесли ноги от островитян. Фатих Терим был мрачнее тучи. Небольшой оптимизм внушал тот факт, что теперь сборная Турции могла проводить домашние матчи дома. Венгры отчаянно сражались на стадионе «Иненю», но на 68-й минуте их сопротивление было сломлено. В оставшееся время в воротах гостей побывало три мяча. Второе место. У норвежцев тоже 17 очков, но на игру больше. Боснийцы начинали отставать.

В двух октябрьских матчах сборная Турции планировала взять шесть очков. Команда Молдавии считалась вполне «съедобной», даже в Кишинёве, а игра с греками — дело чести. Но молдаване поставили подножку 1:1, а греки взяли частичный реванш за весеннее унижение, — выиграли в бывшем Константинополе 1:0. И ещё греческая сборная досрочно гарантировала себе первое место в группе С. Турки же напрочь испортили своё турнирное положение. Они оставались вторыми по набранным очкам. Но сыгравшие на матч меньше норвежцы могли обойти. Тем более что скандинавы принимали турок в Осло. В этой встрече решалась судьба второй путёвки в Австрию и Швейцарию.

Рослый защитник «Зенита» Эрик Хаген — не забыли такого, на 12-й минуте вогнал мяч в ворота Волкана Демиреля, чем приблизил свою команду к заветному билету на Евро. Но капитан гостей Эмре Березоглу через 20 минут охладил северян. Во втором тайме Нихат Каведжи, блиставший на испанских полях, забил второй мяч в ворота норвежцев. Все попытки норвежцев отыграться были пресечены турецкой обороной.

Но оставался матч с командой Боснии, в которой нужна была только победа. Аднан Гушо, когда-то числившийся вратарём «Спартака», выручал бывшую югославскую команду, но один раз всё же капитулировал. Гол Нихата принёс туркам победу и вывел команду Фатиха Терима на чемпионат Европы. Вскоре состоялась жеребьёвка, отправившая сборную Турции в группу А к командам Португалии, Швейцарии и Чехии. Два призёра предыдущего первенства и хозяева турнира. Шансы на выход из группы близки к нулю.

Главной неожиданностью при формировании команды стало отсутствие в заявке Хакана Шукюра. Конечно, «босфорский бык» был немолод — 36 лет. После проигрыша грекам он заявил об уходе из сборной. Но Фатих Терим мог вернуть в сборную одного из героев чемпионата мира 2002 года. Но не стал этого делать. Хакан поиграл ещё полгода и всё. Не нашлось места и для одного из братьев-близнецов Алтынтопов — Халила. Хамиту пришлось биться за двоих.

Кто же вошёл в список 23-х. Вратари Рушту Реджбер («Бешикташ»), Толга Зенгин («Трабзонспор») и Волкан Демирель («Фенербахче»). Мощный Волкан вытеснил элегантного Рушту сначала из «Фенера», потом из сборной. Но легендарный голкипер всё же попал в заявку. Как выяснилось, не напрасно. Защитники: Сервет Джетин, Хакан Балта, Эмре Гюнгор, Эмре Ашик (все «Галатасарай»), Гёкхан Зан («Фенербахче»), Угур Борал («Фенербахче»), полузащитники Эмре Белезоглу («Ньюкасл»), Мехмет Топал, Арда Туран, Айхат Акман, Сабри Сараджоглу (все «Галатасарай»), Хамит Алтынтоп («Бавария»), Мехмет Аурелио, Тюмер Метин, Касым, он же Колин Казим-Ричардс (все «Фенербахче»), нападающие: Нихат Каведжи («Вильярреал»), Семих Шентюрк («Фенербахче»), Гёкдениз Карадениз («Рубин»), Мевлют Эрдинч («Сошо»), Тунджай Шанлы («Мидлсбро»). В заявке выделялись и своими фамилиями, и внешним видом — два темнокожих футболиста. Бразилец Марко Аурелио в 2006 году получил турецкое гражданство и взял имя Мехмет. У англичанина Колина Казима-Ричардса мама родом с Северного Кипра, и это обстоятельство позволило ему тоже стать под красный флаг со звездой и полумесяцем. Хакан Балта и Хамит Алтынтоп родились в Германии, а Мевлют Эрдинч появился на свет во Франции. Но эти футболисты предпочли играть за сборную исторической родины.

Разгоревшийся аппетит

Турки начинали групповой турнир в Женеве матчем с португальцами. Криштиану Роналду измотал турецкую оборону, но забить не смог. За него это сделал неожиданно устремившийся в атаку центральный защитник Пепе. В уже добавленное время обладатель множества татуировок Раул Мейрелеш во второй раз огорчил Волкана и закрепил победу сборной Португалии 2:0. Турецкая же команда произвела впечатление туристов, приехавших любоваться женевским островом.

Но уже в следующей встрече — с командой Швейцарии, туристическая команда предстала злой и целеустремлённой. Особенно во втором тайме. Примечательно, что в этот вечер в Базеле забивали только турки. Сначала Эрен Дердийок и Хакан Якин организовали первый гол в ворота сборной своей исторической родины. Но после перерыва Семих с близкого расстояния головой нанёс неотразимый удар. Мяч от рук Диего Бенальо отскочил в ворота. В конце встречи швейцарцы устремились добывать победу. Но Волкан не дрогнул. Турки же организовали на пятой добавленной минуте, и любимый футболист Реджепа Тайипа Эрдогана Арда Туран, провёл победный гол. Отомстили швейцарцам за неудачу в стыковых матчах чемпионата мира.

Португальцы уже набрали 6 очков. Швейцарцы обе встречи проиграли и могли забыть о четвертьфинале. Судьба второй путёвки решалась в Женеве в матче сборных Чехии и Турции. Абсолютно одинаковые показатели — три очка и разница мячей 2:3. В случае ничьей пришлось бы прибегать к помощи рейтинга.

По ходу встречи казалось, что турки могут паковать чемоданы. Настолько велико было преимущество чехов. На 34-й минуте высоченный Ян Коллер вколотил мяч в ворота Волкана. На второй тайм турки вышли более агрессивными, что не помешало им пропустить второй мяч. Ярослав Плашил отличился. Но, видимо, чешская команда слишком рано поверила в победу.

Плашил мог оформить дубль, но угодил в стойку. Забей и всё. Но эта неудача чешского полузащитника стала поворотной точкой в сценарии. Через несколько минут Арда Туран после паса Хамита Алтынтопа один гол отыграл. На 87-й минуте дрогнул сверхнадёжный Петр Чех, выронивший мяч из рук, а пробегавший рядом Нихат не растерялся — 2:2. Прошло ещё две минуты, и Нихат засадил мяч в девятку — 3:2. Теперь уже чехи устроили штурм. Повздорили Коллер и Волкан, шведский арбитр Петер Фрейндфельдт предъявил турецкому вратарю красную карточку. Терим уже сделал все замены. Перчатки натянул Хакан Балта. Но голкиперу поневоле не пришлось вступать в игру. Турки выиграли и шагнули в четвертьфинал, а чехи досрочно отправились восвояси.

В четвертьфинале сборной Турции достался сильный и амбициозный соперник — команда Хорватии. Фатих Терим не мог рассчитывать на пятерых бойцов — Волкан и Аурелио дисквалифицированы, Сервет, Тюмер и Эмре Белезоглу травмированы. Но начало матча за турками. Стипе Плетикоса крутился как белка в колесе, а Рушту, напротив, скучал. Хотя ветеран понимал, что ему ещё придётся потрудиться. Во втором тайме уже турецкий вратарь спасал свою команду.

Несмотря на обилие голевых моментов, основное время завершилось вничью 0:0. Да и дополнительное тоже долгое время обходилось без голов. Но на 119-й минуте дрогнул Рушту на выходе. Нико Класнич забивал в пустые ворота. У турок оставалась минута, но её оказалось достаточно. Семих Шентюрк сравнял счёт и довёл дело до пенальти.

Лука Модрич, а он играл и двенадцать лет назад, пробил выше. Арда точен. Как и Дарио Срна. Семих снова забил, теперь уже с точки. А Иван Ракитич дрогнул. Хамит Алтынтоп вогнал мяч в сетку. А потом Рушту взял удар Младена Петрича и вывел турецкую сборную в полуфинал.

Бронза, как минимум, ещё есть. Но хочется большего. Даже в игре с немцами. И начало оказалось за командой Турции. Два удара Касыма в перекладину. Во втором случае рядышком оказался Угур — 0:1. Алтынтоп едва не огорчил своих соотечественников, но земляк Йенс Леманн (оба из Гельзенкирхена) потащил сложнейший удар. И тут же Бастиан Швайнштайгер сравнял счёт.

Равновесие держалось до 79-й минуты. Рушту снова ошибся на выходе, и Мирослав Клозе спокойно отправил мяч в сетку. Но не сдаётся сборная Турции. Снова Семих забил важнейший гол — 2:2. Снова дополнительное время? Нет. Филипп Лам не совсем согласен. Выскочил к воротам турецкой сборной и пробил без шансов для Рушту — 3:2. Немцы вышли в финал. Турки довольствовались бронзой, о которой они вряд ли мечтали. И были огорчены. Как наши футболисты, проигравшие в другом полуфинале испанцам.

Но оба комплекта бронзовых медалей оказались очень высокой пробы. И наши, и турецкие. Даже жаль, что прекрасные команды Гуса Хиддинка и Фатиха Терима не сыграли в утешительном финале. Тем более что потом обе сборные долго не радовали своих болельщиков.