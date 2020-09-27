Из плена в финал чемпионата мира. История немецких братьев Вальтеров

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вчера, 20:05

«Соккер.ру» рассказывает о бывших военнопленных, ставших героями чемпионата мира.

Вторая мировая война вовсю полыхала в Европе, но братья Фриц, Людвиг и Оттмар Вальтеры замечали её только из сообщений по радио и газетных публикаций. Для них на первом месте был футбол. Все трое заиграли за основной состав «Кайзерслаутерна», а старшего Фрица уже заметили и в сборной Германии. Но в 1942 году всем трём братьям пришлось сменить футбольную экипировку на военную форму и отправиться на фронт. Фриц и Людвиг стали солдатами, а младший Оттмар угодил во флот. Все трое пережили страшную войну, но едва не остались без футбола.

Для Оттмара война закончилась быстрее, чем для братьев. Он был ранен в ногу, долго лежал в госпитале, после чего Вальтера-младшего комиссовали. Фриц и Людвиг угодили в плен, где и встретились, толком не повоевав. Сначала к британцам, а потом и к нашим. Обоим грозила отправка в Сибирь. Спас братьев для футбола комендант лагеря майор Жуков, ценивший этот вид спорта. Он вызвал Фрица и Людвига к себе, выяснил, что перед ним игроки «Кайзерслаутерна», а не закоренелые нацисты. Вальтеров передали во французскую зону оккупации, в ведении которой находился родной город братьев. Так осенью 1945 года все трое оказались дома. Но здоровье оставляло желать лучшего.

Фридрих переболел малярией, теперь плохо чувствовал себя в жару. Людвиг перенёс контузию. Попытался вернуться в футбол, но не вышло. Пришлось работать по специальности — бухгалтером. Оттмар с трудом избавился от своей хромоты. И вместе со старшим братом влился в состав «Кайзерслаутерна». Фриц играл в центре нападения, а Оттмар слева.

Талант никуда не исчезает. Вскоре братья заиграли ещё лучше, чем до войны. Забивали больше мяча за игру, что один, что второй. Быстрый Оттмар и стремительный Фриц понимали друг друга с полуслова. Старший чувствовал себя превосходно, что в контактной борьбе, что при игре в воздухе, младший обожал отбирать мячи у соперников и убегать к чужим воротам. А там уже или сам решал судьбу момента, или Фриц спешил на помощь.

В 1951 и 1953 годах «Кайзерслаутерн» становился чемпионом Германии. А после возрождения сборной Западной Германии братья Вальтеры были вызваны в команду. Причём тренер Зепп Гербергер, тренировавший ещё довоенную сборную Германии, пригласил Фрица первым, хотя тому уже было 34 года.

Чемпионат мира 1954 года проходил в Швейцарии по весьма заумной формуле. На первом этапе команды проводили не три, а два матча, третья встреча игралась при необходимости. Исход турнира был предсказуем — сборная Венгрии на тот момент была объективно сильнейшей в мире. И на групповом этапе венгры устроили Манншафт показательную порку в виде 8:3. Но эта неудача не сломала немцев. Они сделали вид, что этого поражения не было. И братья Вальтеры взяли на себя роль лидеров. Так сборная Западной Германии дошла до финала, где её ожидала новая встреча со сборной Венгрии. Оттмар по ходу турнира забил четыре мяча, Фриц — три.

Что было пасмурным вечером 4 июля 1954 года, хорошо известно. Фаворит был бит с результатом 3:2. Ожидаемая коронация венгерской команды обернулась началом её заката (который случился скорее по политическим причинам). Вальтеры в решающем матче не забивали, но именно Фриц стал главным героем того чемпионата, лицом сборной ФРГ , а может, и вообще всей новой Германии.

Через год с небольшим чемпионы мира приехали в Москву. Чуть более десяти лет прошло после окончания самой страшной войны. Конечно, люди понимали, что тираны приходят и уходят, а немецкий народ остаётся. Но всё же предубеждение было сильным. Тем более что в рядах соперника были те, кто воевал по ту сторону фронта. Например, капитан сборной ФРГ Фриц Вальтер. Но своим благородным поведением на поле Вальтер понравился советской публике, она провожала вчерашнего врага аплодисментами. Евгений Евтушенко потом посвятил этой встрече стихотворение.

Еще все трибуны были негромки,

но Боря Татушин,

пробившись по кромке,

пас Паршину дал.

Тот от радости вмиг

мяч вбухнул в ворота,

сам бухнулся в них.

Так счет был открыт,

и в неистовом гвалте

прошло озаренье по тысячам лиц,

когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер,

реабилитировав имя «Фриц». Фриц дружбой —

не злостью за гол отплатил ему!

он руку пожал с уваженьем ему,

и — инвалиды зааплодировали

бывшему пленному своему!

Но все мы вдруг сгорбились, постарели,

когда вездесущий тот самый Фриц,

носящий фамилию пистолета,

нам гол запулил, завершая свой «блиц».

..........

Фриц Вальтер, вы где?

Что ж мы пиво пьем розно?

Я с этого матча усвоил серьезно –

дать руку кому-то не может быть поздно.

Оттмар Вальтер в том памятном матче участия не принимал. Тяжёлая травма колена вынудила его досрочно завершить карьеру в 31 год. А Фриц продолжил выступать и за «Кайзерслаутерн», и за сборную. Сыграл на своём втором чемпионате мира – в 38 лет. Но получил травму в полуфинальной встрече со шведами. Вылечился, но через год закончил выступления.

Братья жили в родном Кайзерслаутерне. Оттмар занимался бизнесом, прогорел и чуть было не покончил с собой — вовремя спасли. Людвиг скромно трудился в городском казначействе. Он ушёл из жизни первым из братьев в 1999 году. Фриц оставался самой главной городской легендой. В 1985 году его именем был назван городской стадион, на котором играет «Кайзерслаутерн». В последнее время Фриц чаще расстраивался из-за игры своего единственного клуба. Он мечтал увидеть матчи чемпионата мира на «Фриц Вальтер Штадион», но не дожил четырёх лет — умер в 81 год. Оттмар прожил 89 лет. Имя нападающего, прожившего всю жизнь в тени старшего брата, получила одна из трибун городской арены.