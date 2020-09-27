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Из плена в финал чемпионата мира. История немецких братьев Вальтеров

вчера, 20:05
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«Соккер.ру» рассказывает о бывших военнопленных, ставших героями чемпионата мира.

Вторая мировая война вовсю полыхала в Европе, но братья Фриц, Людвиг и Оттмар Вальтеры замечали её только из сообщений по радио и газетных публикаций. Для них на первом месте был футбол. Все трое заиграли за основной состав «Кайзерслаутерна», а старшего Фрица уже заметили и в сборной Германии. Но в 1942 году всем трём братьям пришлось сменить футбольную экипировку на военную форму и отправиться на фронт. Фриц и Людвиг стали солдатами, а младший Оттмар угодил во флот. Все трое пережили страшную войну, но едва не остались без футбола.

Для Оттмара война закончилась быстрее, чем для братьев. Он был ранен в ногу, долго лежал в госпитале, после чего Вальтера-младшего комиссовали. Фриц и Людвиг угодили в плен, где и встретились, толком не повоевав. Сначала к британцам, а потом и к нашим. Обоим грозила отправка в Сибирь. Спас братьев для футбола комендант лагеря майор Жуков, ценивший этот вид спорта. Он вызвал Фрица и Людвига к себе, выяснил, что перед ним игроки «Кайзерслаутерна», а не закоренелые нацисты. Вальтеров передали во французскую зону оккупации, в ведении которой находился родной город братьев. Так осенью 1945 года все трое оказались дома. Но здоровье оставляло желать лучшего.

Фридрих переболел малярией, теперь плохо чувствовал себя в жару. Людвиг перенёс контузию. Попытался вернуться в футбол, но не вышло. Пришлось работать по специальности — бухгалтером. Оттмар с трудом избавился от своей хромоты. И вместе со старшим братом влился в состав «Кайзерслаутерна». Фриц играл в центре нападения, а Оттмар слева.

Талант никуда не исчезает. Вскоре братья заиграли ещё лучше, чем до войны. Забивали больше мяча за игру, что один, что второй. Быстрый Оттмар и стремительный Фриц понимали друг друга с полуслова. Старший чувствовал себя превосходно, что в контактной борьбе, что при игре в воздухе, младший обожал отбирать мячи у соперников и убегать к чужим воротам. А там уже или сам решал судьбу момента, или Фриц спешил на помощь.

В 1951 и 1953 годах «Кайзерслаутерн» становился чемпионом Германии. А после возрождения сборной Западной Германии братья Вальтеры были вызваны в команду. Причём тренер Зепп Гербергер, тренировавший ещё довоенную сборную Германии, пригласил Фрица первым, хотя тому уже было 34 года.

Чемпионат мира 1954 года проходил в Швейцарии по весьма заумной формуле. На первом этапе команды проводили не три, а два матча, третья встреча игралась при необходимости. Исход турнира был предсказуем — сборная Венгрии на тот момент была объективно сильнейшей в мире. И на групповом этапе венгры устроили Манншафт показательную порку в виде 8:3. Но эта неудача не сломала немцев. Они сделали вид, что этого поражения не было. И братья Вальтеры взяли на себя роль лидеров. Так сборная Западной Германии дошла до финала, где её ожидала новая встреча со сборной Венгрии. Оттмар по ходу турнира забил четыре мяча, Фриц — три.

Что было пасмурным вечером 4 июля 1954 года, хорошо известно. Фаворит был бит с результатом 3:2. Ожидаемая коронация венгерской команды обернулась началом её заката (который случился скорее по политическим причинам). Вальтеры в решающем матче не забивали, но именно Фриц стал главным героем того чемпионата, лицом сборной ФРГ, а может, и вообще всей новой Германии.

Через год с небольшим чемпионы мира приехали в Москву. Чуть более десяти лет прошло после окончания самой страшной войны. Конечно, люди понимали, что тираны приходят и уходят, а немецкий народ остаётся. Но всё же предубеждение было сильным. Тем более что в рядах соперника были те, кто воевал по ту сторону фронта. Например, капитан сборной ФРГ Фриц Вальтер. Но своим благородным поведением на поле Вальтер понравился советской публике, она провожала вчерашнего врага аплодисментами. Евгений Евтушенко потом посвятил этой встрече стихотворение.

Еще все трибуны были негромки,

но Боря Татушин,

пробившись по кромке,

пас Паршину дал.

Тот от радости вмиг

мяч вбухнул в ворота,

сам бухнулся в них.

Так счет был открыт,

и в неистовом гвалте

прошло озаренье по тысячам лиц,

когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер,

реабилитировав имя «Фриц». Фриц дружбой —

не злостью за гол отплатил ему!

он руку пожал с уваженьем ему,

и — инвалиды зааплодировали

бывшему пленному своему!

Но все мы вдруг сгорбились, постарели,

когда вездесущий тот самый Фриц,

носящий фамилию пистолета,

нам гол запулил, завершая свой «блиц».

..........

Фриц Вальтер, вы где?

Что ж мы пиво пьем розно?

Я с этого матча усвоил серьезно –

дать руку кому-то не может быть поздно.

Оттмар Вальтер в том памятном матче участия не принимал. Тяжёлая травма колена вынудила его досрочно завершить карьеру в 31 год. А Фриц продолжил выступать и за «Кайзерслаутерн», и за сборную. Сыграл на своём втором чемпионате мира – в 38 лет. Но получил травму в полуфинальной встрече со шведами. Вылечился, но через год закончил выступления.

Братья жили в родном Кайзерслаутерне. Оттмар занимался бизнесом, прогорел и чуть было не покончил с собой — вовремя спасли. Людвиг скромно трудился в городском казначействе. Он ушёл из жизни первым из братьев в 1999 году. Фриц оставался самой главной городской легендой. В 1985 году его именем был назван городской стадион, на котором играет «Кайзерслаутерн». В последнее время Фриц чаще расстраивался из-за игры своего единственного клуба. Он мечтал увидеть матчи чемпионата мира на «Фриц Вальтер Штадион», но не дожил четырёх лет — умер в 81 год. Оттмар прожил 89 лет. Имя нападающего, прожившего всю жизнь в тени старшего брата, получила одна из трибун городской арены.

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:01
Очень хорошая статья. Большое спасибо Олегу, прочел с удовольствием.
ZAL
ZAL
сегодня в 09:12
Спасибо, Олег Юрьевич! Очень подробно и интересно!
stromshik
stromshik
сегодня в 08:06
Жаль, что такие статьи не читают те, кто делает спорт инструментом агрессивной политики. Уже давно забыты принципы древних Олимпиад, на время проведения которых устанавливалось перемирие, и первых современных - "О спорт - ты мир". Восхищён мужеством майора Жукова, который не побоялся в то непростое время помочь солдатам воевавшей против нас армии вернуться на родину и в спорт. И рукопожатие на глазах десятков тысяч болельщиков - символ того, что некогда верный присяге и выполняющий приказы солдат теперь для нас не враг, а только соперник.
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 07:09
Спасибо автору за очередную интересно-познавательную статью.
Я давным-давно в каком-то журнале читал, что майор Жуков не просто любил футбол, но и организовал в лагере мини-чемпионат среди "подопечных". И когда он узнал, что к нему попали профессиональные футболисты, он сразу же предложил им играть. Результат оказался вполне ожидаемым - команда Вальтеров побеждала всех соперников. Майор Жуков был настолько впечатлен мастерством Фрица Вальтера, что в итоге помог братьям вернуться на родину.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:14
Очень хорошая и поучительная история о "Братьев Вальтеров". Пройти через испытания ужасов войны и при этом не растерять положительных человеческих качеств, как стой, так и с этой стороны. Видимо испытав на себе все это, люди больше начинают ценить жизнь и быть терпимыми и благородными по отношению к другим. Благодаря советскому воину в лице майора Жукова который помог братьям Вальтеров воссоединиться, и продолжить спортивную жизнь, братья помогли вместе с командой стать Чемпионами Мира. Интересно Фриц виделся с майором Жуковым когда приезжал на игру в Союз, или хотя бы пытался встретиться с ним? Спасибо автору за статью. Удачи
Groove000
Groove000
вчера в 20:59
Классная история
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 20:20
Жуков 👍🔥
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:11
Интересная история вышла.
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