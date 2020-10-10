Греческая легенда футбола Турции. Забивал на ЧМ и стал первым турецким легионером

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10 октября 2020, 15:30

«Соккер.ру» рассказывает о легенде турецкого футбола, который не был турком.

В гимне «Фенербахче» есть такие строки «Джихат, Лефтер, Джан и два Фикрета стали нашими памятниками». Согласитесь, не каждому футболисту, даже выдающемуся, выпадает такая честь, — быть упомянутым в гимне команды. А тут сразу пятеро игроков — Джихат Арман, Лефтер Кючюкандонядис, Джан Барту, Фикрет Арыкан и Фикрет Кырджан. Все они уже покинули этот мир, но все болельщики «Фенербахче» помнят не только их имена.

Джихат Арман считается основоположником турецкой вратарской школы. Двенадцать лет — с 1939-го по 1951 год он защищал последний рубеж обороны «Фенербахче». Болельщики «Фенера» прозвали Джихата «летающим голкипером» за его броски. Защищал ворота сборной Турции, даже был её играющим тренером. В 1950-м тренер-вратарь вывел турецкую сборную в финальную часть чемпионата мира, но команде не хватило денег на поездку в Бразилию. Уже после завершения карьеры Джихат Арман ещё три раза становился старшим тренером сборной Турции. Так что Шенол Гюнеш — не первый вратарь, которому доверено рулить национальной командой.

Примерно в те же годы, когда ворота «канареек» защищал Джихат Арман, в нападении «Фенербахче» блистали два Фикрета. Фикрет Кырджан, он же Фикрет Кючюк (Маленький Фикрет) и Фикрет Арыкан, — Фикрет Бююк (Большой). Два нападающих были прекрасно сыграны на поле. Понимали друг друга без слов. Большой Фикрет, который был старше Маленького на семь лет, опекал тёзку, как младшего брата. Например, всегда делился пасом, когда видел, что Маленький находится в более выгодной позиции.

Ещё один легендарный футболист — левый полузащитник Джан Барту уже заиграл в пятидесятые, когда упомянутые выше игроки сошли со сцены. Джан играл сразу за две команды «Фенербачхе» — футбольную и баскетбольную. Даже успел сыграть шесть встреч за сборную Турции по баскетболу. Некоторое время он успешно совмещал две спортивные дисциплины. В январе 1957-го Джан успел в один вечер забить два мяча и набрать 10 очков. Сразу после финального свистка покинул стадион и побежал на баскетбольную площадку. Но потом всё же пришлось сделать выбор. За шесть лет быстроногий левша успел забить 180 мячей. Но случалось проявить себя и в иной роли. Например, заменить травмированного вратаря. В 1961-м Джан Барту уехал в Италию. Выступал за «Фиорентину», «Венецию» и «Лацио», но всегда приезжал играть за сборную. На родине теперь его звали Синьор. Закончив выступления, Джан стал одним из лучших спортивных журналистов и комментаторов Турции.

Но главный герой нынешнего рассказа — Лефтер Кючюкандонядис. Он же Профессор из профессоров, как называли турки своего сильнейшего нападающего послевоенной поры. Свой первый матч за «Фенербахче» Лефтер провёл в 1947 году, а последний — в 1964-м. Были отлучки в «Фиорентину» и «Ниццу», да и после ухода из «Фенера» Профессор успел поиграть в других клубах. Но в первую очередь этот невысокий, быстрый и техничный форвард запомнился в качестве игрока «Фенербахче» и сборной Турции. Но долгое время болельщики не догадывались, что перед выходом на поле лидер «канареек» осеняет себя крестом. Ибо легендарный футболист был православным. Он сменил своё греческое имя Элефтериос Адониадис на Лефтер Кючюкандонядис, приставив перед отуреченной фамилией приставку Кючюк (Маленький), но не веру. Лефтер оставался греком и в футболке с полумесяцем. Любопытно, но дебютный матч Профессора в сборной Турции пришёлся как раз на встречу со сборной Греции. Более того, Лефтер поразил ворота своих кровных братьев.

История взаимоотношений двух народов очень сложна и обильно полита кровью. Византийская империя пала под нашествием османов, и греки на несколько столетий потеряли свою государственность. Были попытки освободиться от гнёта, которые пресекались. Иногда очень жестоко. Наберите в поиске «Резня на Хиосе» или «Катастрофа 1923 года». После Катастрофы практически завершился тяжёлый развод двух народов, проживавших на одной территории. Большая часть территории, в том числе два крупнейших греческих города Константинополь и Смирна, остались за турками. Меньшая часть, расположенная в Европе, стала Греческой республикой. Раздел сопровождался большим переселением народов. Полтора миллиона греков покинули берега Босфора и Малую Азию, в обратном направлении проследовали сотни тысяч турок. Но часть греков всё же осталась в родных краях. В том числе и многодетная семья рыбака Кристофиса Адониадиса.

Элефтериос родился через два года после Катастрофы, на острове Бююакада в Мраморном море. Был десятым ребёнком в семье рыбака и портнихи. По примеру старшего брата Панагиса, игравшего в команде «Пера», молодой человек увлёкся футболом. В 15 лет Элефтериос был зачислен в скромный клуб «Таксим», а через несколько лет юный нападающий был приглашён в один самых популярных клубов не только Стамбула, но и всей страны — «Фенербахче». Но заиграть в составе гранда футболисту с именем Элефтериос Адониадис было сложно. Зато для Лефтера Кючюкандонядиса путь был открыт.

Лефтер не афишировал, но и не скрывал своей веры и своего происхождения. И скоро все любители футбола узнали, что этот невысокий, чрезвычайно ловкий футболист — грек. Но ещё раньше Лефтер зарекомендовал себя как незаурядный талант. И всем стало безразлично — крестится ли он или совершает намаз. Доказательств притеснения Кючюкандонядиса нет. Зато болельщики «Фенера» его боготворили. Было за что. Безупречная техника, скорость, удар, а главное интеллект. Прозвище «профессор из профессоров» просто так не дали бы.

Лефтер сыграл за сборную Турции на Олимпиаде 1948 года, помог добыть так и не использованную путёвку на чемпионат мира 1950 года. Но турки дебютировали в 1954 году на первенстве мира в Швейцарии, где их лидер забил два мяча — один в ворота сборной Южной Кореи, а второй будущим чемпионам — западным немцам. Он первым из турецких футболистов уехал за границу. Поиграл в «Фиорентине» и «Ницце», но потом соскучился по родному городу и вернулся в Стамбул. Где ещё долго играл за «Фенербахче» и выиграл три титула чемпиона страны. Не будучи турком ни по крови, ни по вере, он великолепно играл за сборную своей всё же родной страны. Долгое время его результат (21 гол) в национальной команде оставался рекордным, пока его не превзошёл другой легендарный футболист и тоже не совсем турок — Хакан Шукюр.

И всё же Лефтер, женатый на гречанке и воспитавший своих детей греками, не оставлял желания поиграть на исторической родине. В 1964 году 39-летний нападающий подписал контракт с афинским АЕКом. Однако уже через несколько недель он получил травму и был вынужден завершить выступления. Поработал с «Эгалео», клубом расположенным в предместье Афин, побывал в Южной Африке, а затем вернулся домой. Тренировал несколько клубов, а потом довольствовался статусом легенды. Участвовал в открытии памятника в свою честь на клубном стадионе «Шюкрю Сараджоглу». В 2012-м Лефтер Кючюкандонядис скончался в возрасте 87 лет. Согласно завещанию, великий футболист похоронен по православному обряду на кладбище, где покоится несколько поколений семьи Адониадисов. Но болельщики «Фенербахче» чтут память легендарного нападающего, и перед каждым матчем звучит гимн клуба, где упоминаются пять имён. В том числе и Лефтера.