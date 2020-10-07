Новичка «Локомотива» назвали «сбитым лётчиком». Проверили оценку на примере любимцев клубов РПЛ

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сегодня, 13:00

Иностранные футболисты не раз возвращались. После трансфера Зе Луиша «Соккер.ру» изучил вопрос детальнее.

Вратарь

Стипе Плетикоса («Спартак»; «Ростов»)

Задержаться в основе «Спартака» на десять лет хорватский голкипер не смог. Но вратарь «Шахтера» собрал 63 поединка за москвичей, а потом отправился в Англию. В «Тоттенхэме» не получилось, тренировался с дублем «Томи», а затем пригласили в «Ростов». На юге стал легендой, выбирали игроком сезона, взял решающий удар серии пенальти в финале Кубка России 2014. Не сбитый летчик точно, сыграл более сотни матчей.

Защитники

Люк Уилкшир («Динамо»; «Терек»)

У австралийца хорошие отношения с «Динамо» и его фанатами. Пример упрямого бойца с фланга обороны. Люк нашел в России жену Кристину. Завели детей, и после сезона в «Фейеноорде» вернулся в РПЛ . В Нидерландах, кстати, тоже играл дважды, раньше выступал за «Твенте». Но в 36 лет на фланге сложно, поэтому после парочки матчей в «Тереке» и «Динамо» отправился домой в Австралию.

Бранислав Иванович («Локомотив»; «Зенит»)

Не складывается теория о «сбитых летчиках»? Трансфер Ивановича критиковали из-за возраста игрока, но серб дождался идеального напарника – Ракицкого, и выиграл титул. Опыт побед в ЛЧ , ЛЕ и АПЛ сказался. Без Ивановича новый «Зенит» Семака мог остаться без трофеев, ведь это лидер раздевалки. Экс-защитник «Локомотива» роскошно вернулся в РПЛ .

Рагнар Сигурдссон («Краснодар»; «Рубин»; «Ростов»)

Сигурдссон играл в основе «Краснодара», а после Евро-2016 отправился покорять Англию. В «Фулхэме» исландский боец не задержался, вернулся в Россию. В «Рубине» тоже не получилось, а вот в «Ростове» закрепился не просто в основе, а на позиции лидера обороны. Его неожиданный отъезд, как говорят, связан не только с футболом, но итог знаете – без викинга Рагнара защита Карпина стала хуже, нет лидера.

Тони Шунич («Кубань»; «Динамо»)

История, похожая на путь Сигурдссона. Тони тоже жил в Краснодаре, только играл за «Кубань». Тоже получил приглашение из футбольной страны западнее – Германии, оказался в «Штутгарте». Затем была аренда в «Палермо» и приглашение «Динамо». В Москве, как у Рагнара в Ростое-на-Дону, у Шунича получалось. Были спады, но навыки показывал частенько. Слабого мастера в Китай бы не пригласили, ведь там жесткий лимит. Шунич был важным для «Динамо» из-за роли управляющего линией, это потеря легионера, который удачно вернулся в РПЛ .

Родолфо («Локомотив»; «Ахмат»)

Бразильский универсал из киевского «Динамо» перешел в «Локомотив», где играл немало лет и взял Кубок России. Затем уехал в «Гремио». Несколько лет пытался закрепиться в составе «Васко да Гама», но потом принял верное решение – вернуться в Европу. В «Ахмате» Родолфо не один год был основным в солидном возрасте, заметно за тридцать. В прошлом году завершил карьеру, но оставил по себе хорошую память – говорит на русском языке, давно освоился.

Полузащитники

Иржи Ярошик ( ЦСКА , «Крылья Советов»)

Оказался достаточно заметным для Абрамовича, чтобы тот забрал его в «Челси». В команде Моуриньо было несколько таких бойцов, и хотя Иржи не выдержал конкуренцию, чемпионом Англии стал. Также поиграл за «Бирмингем» и «Селтик», прежде чем оказаться в «Крыльях Советов». Пусть выступал в Самаре недолго, но достаточно хорошо, чтобы «Сарагоса» выдала ему контракт.

Кристиан Нобоа («Рубин»; «Динамо»; «Ростов»; «Зенит»; «Сочи»)

Возвращался один раз, а выступает за пятый клуб в РПЛ . Попытал счастья в Москве и Санкт-Петербурге, а запомнили Нобоа прежде всего как верного бойца Бердыева – в Казани и Ростове-на-Дону. Сейчас в 35 лет под руководством Федотова эквадорец является лучшим снайпером чемпионата – 7 голов и немало ключевых передач. Шикарно играет. Один из тех, к кому нужен тренерский подход — и получится круто.

Ахмед Муса ( ЦСКА )

Любимец Слуцкого – как же смешно тренер орал на беднягу в первых матчах за ЦСКА , делая из Мусы футболиста серьезного уровня. Ахмеду без Леонида Викторовича стало сложнее, поэтому в «Лестере» новым Марезом, только с левого фланга, не стал. Но «армейцам» принес деньги – почти 20 млн евро за трансфер в АПЛ , а потом вернулся в аренду. Ахмед забил в 10 матчах РПЛ в 2018-м 6 мячей, с ним на поле ЦСКА в последний раз завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Нападающие

Сейду Думбия ( ЦСКА )

Еще один боец Гинера, что пошел по знакомому пути. Игроки других клубов часто возвращались просто в РПЛ , а Думбия – в знакомую команду. Двукратный лучший снайпер чемпионата России отправился в «Рому», где заиграть не смог – к слову, привычный сценарий для «армейцев», им сложно в топ-5. Но затем Думбия вернулся в Россию, где помог Слуцкому завоевать для москвичей последний чемпионский титул.

Вагнер Лав ( ЦСКА )

Актуальный пример, летом в очередной раз мог оказаться в ЦСКА . Гинер отказался, потребовал найти другого форварда. Привезли Гаича, который смотрится хуже, чем бразилец в основе «Кайрата». Понятно, что Лав уже зарабатывает деньги – в его возрасте футболист не прогрессирует, но каждый раз, когда Лав возвращался, фанаты ЦСКА были в восторге. И играл после первого возвращения неплохо – в 2013-м стал чемпионом России в третий раз, взял Кубок и Суперкубок.

Зе Луиш заслужит место в этой компании?

Николич уже играет с силовым форвардом, который должен бороться на втором этаже, и Смоловым. Есть пара нападающих. Значит, Зе Луиш подходит под задачу, ведь является рекордсменом по голам головой последних лет в РПЛ . Ему исполнится тридцать, но мотивацию найдет – боец. Даже фанаты «Спартака», у которых отличные отношения с Зе Луишем, в комментариях желают ему успехов, только не в дерби.

Конечно, в теории «Локомотив» должен был найти нового Луиса Суареса в Никарагуа за 3 млн евро, чтобы потом продать в «Барселону» за 90 млн евро. А на практике перебрали много вариантов, и после отказа Манджукича пошли за Зе Луишем. Не худший вариант. Критические оценки преждевременные. Ивановича тоже «сбитым летчиком» обзывали, когда приехал накануне 33 дня рождения, а потом стал капитаном «Зенита» и чемпионом России.

Показательно, что возвращаются не «блудные сыновья», а любимцы – Вагнер, Уилкшир, Плетикоса, Думбия или Зе Луиш. Не каждого легионера хочется подписать снова, но нападающий из Кабо-Верде в России выступал успешнее, чем Эдер. И ушел в «Порту» за немалые деньги – почти 11 млн евро. Зе Луиш — командный игрок, нет смысла к нему придираться. Да и травм сложных не было.

Раз врачи одобрили трансфер, то тут аналогия скорее с возможным возвращением Халка год или два назад. Если бы финансово было выгодно, то Живанилдо мог помочь «Зениту» в Лиге чемпионов заметнее, чем молодой Малком. Как считаете, Зе Луиш выручит «Локомотив»? Судя по богатому опыту других клубов, ставка на проверенных бойцов часто бывает верной.