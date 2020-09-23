9 победителей ЛЧ и чемпионы мира. Титулованные легионеры в РПЛ до Манджукича

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вчера, 19:30

Марио в пути, и у «Соккер.ру» появился повод вспомнить опыт именитых футболистов в российской высшей лиге.

Акцент логично сделать и на общем количестве кубков, и на статусных трофеях – победах на Евро, мундиалях и в финалах Лиги чемпионов. Также помним о качестве игры, ведь интересует вопрос, найдет ли именитый Манджукич мотивацию для игры за «Локомотив»?

Бенедикт Хеведес (5 трофеев вне РПЛ )

Вегетарианец оказался не кровожадным защитником. Но Бенедикт вел себя достойно, пусть не всегда мог показать максимум в центре или на левом фланге обороны. Именно в качестве крайнего защитника Хеведес стал чемпионом мира в 2014-м, но также побеждал в немецких кубках и чемпионате Италии. В отличие от Шюррле, в России не провалился. Стал победителем Кубка и Суперкубка в прошлом году. И попрощались культурно – вернулся домой.

Деян Ловрен (7 трофеев вне РПЛ )

Деян с Ван Дейком не сомневаются, что они не хуже Серхио Рамоса, но не ошибается только один из двух. А если говорить серьезно, то хорват добился многого с «Ливерпулем», пусть в золотой период не был в основе и отправился в «Зенит» доигрывать. Зато взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА , стал чемпионом Англии. Раньше выигрывал Кубок Франции с «Лионом», побеждал в Хорватии на заре карьеры. Деян – титулованный легионер, а еще вице-чемпион мира, как и Манджукич.

(7 трофеев вне РПЛ )

В России Джибриль оценил привлекательность местных женщин, а дополнительно время от времени включался в матчах за «Кубань». Как и многие в списке, попал в РПЛ слишком поздно, чтобы сыграть изо всех сил, однако класс есть класс. Француз, у которого были серьезные травмы, но не было проблем с физической формой – природа наградила всем, что нужно форварду. Сиссе забил за «Кубань» пять мячей, но провел парочку очень качественных игр. Также Джибриль еще один игрок «Ливерпуля», как и Ловрен, кто выиграл Лигу чемпионов до приезда в РПЛ .

Бранислав Иванович (9 трофеев вне РПЛ )

Соскучился по английскому футболу, а «Зенит» решил не выдавать много денег защитнику возраста Бранислава. Так потеряли капитана. К игре серба были вопросы в ЛЧ , ведь скоростной защита Семака не являлась, немолодые Бано и Рак не успевали. Но в целом Иванович – легенда РПЛ . Единственный в списке, что успел поиграть за два российских клуба. Сначала добрался до приглашения в «Челси» после удачного отрезка в «Локомотиве», а потом взял трофеи с «Зенитом». И в Лондоне выиграл все – АПЛ , ЛЧ и ЛЕ .

Коштинья и Манише (9 и 10 трофеев вне РПЛ )

Сейтаридис был чемпионом Европы, но не выигрывал с «Порту» Лигу чемпионов и Кубок УЕФА , как это сделали Манише и Коштинья. У второго португальца есть чемпионство с «Монако» во Франции, а у Манише – чемпионства в Серии А и АПЛ , кроме стандартных побед «Порту» времен Моуриньо. Напарники Аленичева по команде были важными игроками основы «драконов», собрав восемь престижных трофеев, в том числе статус лучшей команды планеты – победу в Межконтинентальном кубке, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Но в России, как знаете, титулованные клиенты Мендеша не задержались.

Бруну Алвеш (13 трофеев вне РПЛ )

Жоау Мариу и Эдера нет в этом списке, поскольку не могут похвастаться количеством зарубежных кубков. И хотя Бруну выиграл Евро уже после отъезда из «Зенита», но карьера у Алвеша очень успешная – защитник с бразильскими корнями, рожденный в Порту, сыграл почти 100 матчей за сборную, выиграл не только Евро, но и Кубок Конфедераций, победил в чемпионатах Турции и Португалии, кроме РПЛ . Теперь вот «Парме», причем в почти 39 лет играет в основе клуба Серии А. В «Зените» же мастерством иногда хвастался, безошибочностью – нет.

Анатолий Тимощук (16 трофеев вне РПЛ )

Заиграл в «Шахтере», заиграл в «Зените», провел 132 матча за «Баварию», хотя далеко не каждый футболист сможет три с половиной сезона продержаться в составе финалиста и победителя Лиги чемпионов. Сначала немцы обвиняли Тимощука в поражении в одном из финалов – суеверные фанаты увидели, что тренер «Зенита» коснулся кубка чемпионов, но позже «Бавария» взяла «ушастого» и Швайнштайгер на вечеринке плясал с розой сборной Украины на голове. Одним словом, у Тимощука успешная карьера – 16 других трофеев, не считая пяти побед с «Зенитом», где 2 – еврокубковые.

Неманья Видич (18 трофеев вне РПЛ )

Очень жаль, что редкий легионер РПЛ идет по пути Видича – чтобы оказались в России в молодости, а потом идеально зашли в основу великой команды. Серб создал идеальную связку защитников с Рио Фердинандом, и сейчас в Британии троллят Линделефа после ошибок как раз сравнением с Неманьей, что мог играть с разбитой головой. Видич был крут, поэтому и собрал внушительную коллекцию больших трофеев в АПЛ – пятикратный чемпион в составе МЮ Фергюсона, победитель Лиги чемпионов в сложном московском финале, куда команда попала во многом благодаря силе Ван Дер Сара, Видича и Фердинанда. Неманья – легенда МЮ и АПЛ .

Самуэль Это’О (18 трофеев вне РПЛ )

Нападающий такого класса не в старости в РПЛ попасть не мог – потому и не играл годами, и не бил голевые рекорды. Зато это победитель Лиги чемпионов в составах «Барселоны» и «Интера», один из самых результативных нападающих в истории футбола – только семь действующих форвардов забили на профессиональном уровне за карьеру больше, чем камерунец. Самуэль уже не играет, но вошел в историю как великий футбольный путешественник. В «Реале» не сложилось, но нападающий, что выступал за 13 разных клубов и завершил карьеру лишь в прошлом году, собрал внушительную коллекцию трофеев. Возможно, лучший африканский футболист всех времен.

Роберто Карлос (24 трофея вне РПЛ )

Самый титулованный легионер в истории РПЛ . Нет другого чемпиона мира с тремя победами в Лиге чемпионов. Кубки Америки и разную «мелочь», вроде Суперкубка Испании, отдельно не выделяем. Жаль, что в РПЛ приехал слишком поздно – под сорок, и сыграл слишком мало. В России Карлос увидел странное к себе отношение – с бросанием бананов на поле, зато позже о РПЛ отзывался неплохо. У Роберто положительный образ, огромная семья – детей на футзальную команду, и трехлетний внук Педро подрастает. Так что дедушка Карлос много работает – большая тренерская карьера не сложилась, но работает послом «Реала».

Манджукич с его 23 трофеями и медалью вице-чемпиона мира не затеряется в компании, будет вторым по общему количеству кубков. И отработает деньги, если принесет «Локомотиву» голевую пользу. Пора отметить, что Марио – удачливый футболист, ведь именно он начал удивительную серию хорватов в Лиге чемпионов. Начиная с 2013-го года и победы Манджукича с голом в финале, каждый год минимум один его соотечественник выигрывает самый престижный клубный турнир мира. В «Локомотиве» надеются, что Марио передаст команде свою трофейную удачливость.