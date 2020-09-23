9 победителей ЛЧ и чемпионы мира. Титулованные легионеры в РПЛ до Манджукича

Марио в пути, и у «Соккер.ру» появился повод вспомнить опыт именитых футболистов в российской высшей лиге.
Акцент логично сделать и на общем количестве кубков, и на статусных трофеях – победах на Евро, мундиалях и в финалах Лиги чемпионов. Также помним о качестве игры, ведь интересует вопрос, найдет ли именитый Манджукич мотивацию для игры за «Локомотив»?
Бенедикт Хеведес (5 трофеев вне РПЛ)
Вегетарианец оказался не кровожадным защитником. Но Бенедикт вел себя достойно, пусть не всегда мог показать максимум в центре или на левом фланге обороны. Именно в качестве крайнего защитника Хеведес стал чемпионом мира в 2014-м, но также побеждал в немецких кубках и чемпионате Италии. В отличие от Шюррле, в России не провалился. Стал победителем Кубка и Суперкубка в прошлом году. И попрощались культурно – вернулся домой.
Деян Ловрен (7 трофеев вне РПЛ)
Деян с Ван Дейком не сомневаются, что они не хуже Серхио Рамоса, но не ошибается только один из двух. А если говорить серьезно, то хорват добился многого с «Ливерпулем», пусть в золотой период не был в основе и отправился в «Зенит» доигрывать. Зато взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии. Раньше выигрывал Кубок Франции с «Лионом», побеждал в Хорватии на заре карьеры. Деян – титулованный легионер, а еще вице-чемпион мира, как и Манджукич.
Джибриль Сиссе (7 трофеев вне РПЛ)
В России Джибриль оценил привлекательность местных женщин, а дополнительно время от времени включался в матчах за «Кубань». Как и многие в списке, попал в РПЛ слишком поздно, чтобы сыграть изо всех сил, однако класс есть класс. Француз, у которого были серьезные травмы, но не было проблем с физической формой – природа наградила всем, что нужно форварду. Сиссе забил за «Кубань» пять мячей, но провел парочку очень качественных игр. Также Джибриль еще один игрок «Ливерпуля», как и Ловрен, кто выиграл Лигу чемпионов до приезда в РПЛ.
Бранислав Иванович (9 трофеев вне РПЛ)
Соскучился по английскому футболу, а «Зенит» решил не выдавать много денег защитнику возраста Бранислава. Так потеряли капитана. К игре серба были вопросы в ЛЧ, ведь скоростной защита Семака не являлась, немолодые Бано и Рак не успевали. Но в целом Иванович – легенда РПЛ. Единственный в списке, что успел поиграть за два российских клуба. Сначала добрался до приглашения в «Челси» после удачного отрезка в «Локомотиве», а потом взял трофеи с «Зенитом». И в Лондоне выиграл все – АПЛ, ЛЧ и ЛЕ.
Коштинья и Манише (9 и 10 трофеев вне РПЛ)
Сейтаридис был чемпионом Европы, но не выигрывал с «Порту» Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, как это сделали Манише и Коштинья. У второго португальца есть чемпионство с «Монако» во Франции, а у Манише – чемпионства в Серии А и АПЛ, кроме стандартных побед «Порту» времен Моуриньо. Напарники Аленичева по команде были важными игроками основы «драконов», собрав восемь престижных трофеев, в том числе статус лучшей команды планеты – победу в Межконтинентальном кубке, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Но в России, как знаете, титулованные клиенты Мендеша не задержались.
Бруну Алвеш (13 трофеев вне РПЛ)
Жоау Мариу и Эдера нет в этом списке, поскольку не могут похвастаться количеством зарубежных кубков. И хотя Бруну выиграл Евро уже после отъезда из «Зенита», но карьера у Алвеша очень успешная – защитник с бразильскими корнями, рожденный в Порту, сыграл почти 100 матчей за сборную, выиграл не только Евро, но и Кубок Конфедераций, победил в чемпионатах Турции и Португалии, кроме РПЛ. Теперь вот «Парме», причем в почти 39 лет играет в основе клуба Серии А. В «Зените» же мастерством иногда хвастался, безошибочностью – нет.
Анатолий Тимощук (16 трофеев вне РПЛ)
Заиграл в «Шахтере», заиграл в «Зените», провел 132 матча за «Баварию», хотя далеко не каждый футболист сможет три с половиной сезона продержаться в составе финалиста и победителя Лиги чемпионов. Сначала немцы обвиняли Тимощука в поражении в одном из финалов – суеверные фанаты увидели, что тренер «Зенита» коснулся кубка чемпионов, но позже «Бавария» взяла «ушастого» и Швайнштайгер на вечеринке плясал с розой сборной Украины на голове. Одним словом, у Тимощука успешная карьера – 16 других трофеев, не считая пяти побед с «Зенитом», где 2 – еврокубковые.
Неманья Видич (18 трофеев вне РПЛ)
Очень жаль, что редкий легионер РПЛ идет по пути Видича – чтобы оказались в России в молодости, а потом идеально зашли в основу великой команды. Серб создал идеальную связку защитников с Рио Фердинандом, и сейчас в Британии троллят Линделефа после ошибок как раз сравнением с Неманьей, что мог играть с разбитой головой. Видич был крут, поэтому и собрал внушительную коллекцию больших трофеев в АПЛ – пятикратный чемпион в составе МЮ Фергюсона, победитель Лиги чемпионов в сложном московском финале, куда команда попала во многом благодаря силе Ван Дер Сара, Видича и Фердинанда. Неманья – легенда МЮ и АПЛ.
Самуэль Это’О (18 трофеев вне РПЛ)
Нападающий такого класса не в старости в РПЛ попасть не мог – потому и не играл годами, и не бил голевые рекорды. Зато это победитель Лиги чемпионов в составах «Барселоны» и «Интера», один из самых результативных нападающих в истории футбола – только семь действующих форвардов забили на профессиональном уровне за карьеру больше, чем камерунец. Самуэль уже не играет, но вошел в историю как великий футбольный путешественник. В «Реале» не сложилось, но нападающий, что выступал за 13 разных клубов и завершил карьеру лишь в прошлом году, собрал внушительную коллекцию трофеев. Возможно, лучший африканский футболист всех времен.
Роберто Карлос (24 трофея вне РПЛ)
Самый титулованный легионер в истории РПЛ. Нет другого чемпиона мира с тремя победами в Лиге чемпионов. Кубки Америки и разную «мелочь», вроде Суперкубка Испании, отдельно не выделяем. Жаль, что в РПЛ приехал слишком поздно – под сорок, и сыграл слишком мало. В России Карлос увидел странное к себе отношение – с бросанием бананов на поле, зато позже о РПЛ отзывался неплохо. У Роберто положительный образ, огромная семья – детей на футзальную команду, и трехлетний внук Педро подрастает. Так что дедушка Карлос много работает – большая тренерская карьера не сложилась, но работает послом «Реала».
Манджукич с его 23 трофеями и медалью вице-чемпиона мира не затеряется в компании, будет вторым по общему количеству кубков. И отработает деньги, если принесет «Локомотиву» голевую пользу. Пора отметить, что Марио – удачливый футболист, ведь именно он начал удивительную серию хорватов в Лиге чемпионов. Начиная с 2013-го года и победы Манджукича с голом в финале, каждый год минимум один его соотечественник выигрывает самый престижный клубный турнир мира. В «Локомотиве» надеются, что Марио передаст команде свою трофейную удачливость.