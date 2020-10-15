«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:36

В пятом туре АПЛ состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 17 октября 2020 года.

«Манчестер Сити»

Сыграв три матча в новом сезоне АПЛ , «Горожане» смогли набрать только четыре очка, которые располагают их на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.

Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли только «Вулверхэмптон» в стартовом туре (3:1). Затем «Сити» отметился крупным поражением от «Лестера» (2:5), а в предыдущем туре не смог обыграть в гостях «Лидс» (1:1). Вне игры продолжают оставаться два форварда команды Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.

«Арсенал»

«Канониры» провели четыре матча в новом чемпионате Англии, в которых команда набрала девять очков. Сейчас лондонцы базируются на четвертой строчке в рейтинге.

Подопечные Микеля Артеты проиграли только в гостях «Ливерпулю» (1:3). Между тем «Арсенал» уверенно обыграл «Шеффилд» (2:1), «Вест Хэм» (2:1) и «Фулхэм» (3:0). В лазарете команды находится Шкордан Мустафи, Мартинелли и Колум Чемберс.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» — 1.469

Ничья – 5.200

Победит «Арсенал» — 6.550

Статистика

«Арсенал» победил «Сити» в последней очной встрече (2:0).

«Манчестер Сити» пропускал голы в четырех прошлых матчах на своем стадионе.

У «Арсенала» четыре победи в пяти предыдущих гостевых матчах.

Прогноз на матч

Не так давно «Арсенал» уже обыгрывал «Манчестер Сити», когда выбил соперника из Кубка Англии. Сейчас команда Микеля Артеты находится в превосходной форме, чего не скажешь о хозяевах.

Помимо потерь ключевых форвардов, у «Сити» есть заметные проблемы с обороной, которые наглядно подчеркнули «Лидс» и «Лестер». Мы считаем, что добиться крупной победы хозяева не смогут. Ставку на Ф2(+1,5) в БК Pinnacle можно сделать с коэффициентом 1.657.