«Атлетико» — «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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23 октября 2020, 11:02

В седьмом тура Ла Лиги «Атлетико» в Мадриде примет «Бетис». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который состоится 24 октября 2020 года.

«Атлетико»

«Матрасники» набрали восемь очков за четыре матча в новом сезоне Ла Лиги. Пока подопечные Диего Симеоне идут без проигрышей. В очных встречах «Атлетико» обыграл «Гранаду» (6:1) и «Сельту» (2:0), а также разделил очки с «Вильярреалом» (0:0) и «Уэской» (0:0).

Во вторник испанский клуб провалил старт Лиги Чемпионов, когда крупно уступил в гостях «Баварии» (0:4). Отметим, что новичок команды Луис Суарес забил уже три гола в текущей кампании.

«Бетис»

«Бетис», в отличие от своего соперника, сыграл уже шесть матчей в новом розыгрыше Ла Лиги. У команды Мануэля Пеллегрини девять очков и седьмая позиция в рейтинге.

В новой кампании «Бетис» чередует успешные матчи с проигрышными встречами. Так команда уступила в прошлом туре «Реал Сосьедаду» (0:3), а перед этим не взяла очков в противостояниях с «Хетафе» (0:3) и «Реалом» (2:0).

Более успешней гости сыграли в поединках с «Алавесом» (1:0), «Вальядолидом» (2:0) и «Валенсией» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Атлетико» — 1.584

Ничья – 4.120

Победа «Бетиса» — 6.590

Статистика

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних матчей дома у «Бетиса».

«Бетис» не забивал голов в четырех прошлых матчах в Мадриде.

«Бетис» проиграл три из четырех последних матча в чемпионате Испании.

Прогноз

Оборона «Атлетико» дала сбой в матче против «Баварии», но в целом, «Матрасники» уверенно играют в защите в текущем сезоне.

В Мадриде «Бетис» очень редко добивается положительных результатов. Ждать того, что гости прервут эту неудачную серию сегодня, мы не станем. Предлагаем поставить на П1 с коэффициентом 1.584 в БК Pinnacle.