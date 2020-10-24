«Ювентус» — «Верона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1603528840

24 октября 2020, 11:40

В пятом туре Серии A «Ювентус» в Турине примет «Верону». Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 25 октября 2020 года.

«Ювентус»

Клуб из Турина проводит дебютный сезон под руководством Андреа Пирло. Заметно, что пока молодой тренер и команда только притираются. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» не смог обыграть дома аутсайдера «Кротоне», но уже во вторник взял удачный старт в Лиге Чемпионов, когда обыграл в гостях киевское «Динамо» благодаря дублю Альваро Мораты (2:0).

В лазарете «Юве» остается Криштиано Роналду, который сдал повторный положительный тест на COVID-19. Набрав восемь очков за четыре тура хозяева занимают пятую строчку в турнирной таблице.

«Верона»

«Верона» начала новый сезон итальянской Серии A с технической победы в матче с «Ромой» (3:0), которая неправильно заявила футболиста на матч. Затем «Мастифы» развили успех и обыграли в гостя «Удинезе» (1:0).

Менее успешно команда провела гостевой матч против «Удинезе», в котором она уступила с минимальным счетом (0:1). В прошлом туре чемпионата «Верона» не смогла взять верх над «Дженоа» в домашней встрече (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Ювентуса» — 1.408

Ничья – 5.10

Победа «Вероны» — 8.390

Статистика

У «Вероны» серия из 10 матчей без побед в гостях.

«Ювентус» победил в пяти последних домашних матчах против «Вероны».

В двух последних домашних матчах «Ювентус» не пропускал голов.

Прогноз

Скорее всего, Андреа Пирло вновь прибегнет к ротации состава. На следующей неделе «Ювентус» будет принимать «Барселону» в Лиге Чемпионов, и именно этой встрече клуб из Турина отведет больше внимания.

«Верона» стабильно проигрывает в Турине, но сегодня у команды есть возможность, как минимум, не уступить крупно. Предлагаем ставку на Ф2(+1,5) с коэффициентом 1.719 в БК Pinnacle.