«Ювентус» — «Верона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В пятом туре Серии A «Ювентус» в Турине примет «Верону». Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 25 октября 2020 года.
«Ювентус»
Клуб из Турина проводит дебютный сезон под руководством Андреа Пирло. Заметно, что пока молодой тренер и команда только притираются. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» не смог обыграть дома аутсайдера «Кротоне», но уже во вторник взял удачный старт в Лиге Чемпионов, когда обыграл в гостях киевское «Динамо» благодаря дублю Альваро Мораты (2:0).
В лазарете «Юве» остается Криштиано Роналду, который сдал повторный положительный тест на COVID-19. Набрав восемь очков за четыре тура хозяева занимают пятую строчку в турнирной таблице.
«Верона»
«Верона» начала новый сезон итальянской Серии A с технической победы в матче с «Ромой» (3:0), которая неправильно заявила футболиста на матч. Затем «Мастифы» развили успех и обыграли в гостя «Удинезе» (1:0).
Менее успешно команда провела гостевой матч против «Удинезе», в котором она уступила с минимальным счетом (0:1). В прошлом туре чемпионата «Верона» не смогла взять верх над «Дженоа» в домашней встрече (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Ювентуса» — 1.408
- Ничья – 5.10
- Победа «Вероны» — 8.390
Статистика
- У «Вероны» серия из 10 матчей без побед в гостях.
- «Ювентус» победил в пяти последних домашних матчах против «Вероны».
- В двух последних домашних матчах «Ювентус» не пропускал голов.
Прогноз
Скорее всего, Андреа Пирло вновь прибегнет к ротации состава. На следующей неделе «Ювентус» будет принимать «Барселону» в Лиге Чемпионов, и именно этой встрече клуб из Турина отведет больше внимания.
«Верона» стабильно проигрывает в Турине, но сегодня у команды есть возможность, как минимум, не уступить крупно. Предлагаем ставку на Ф2(+1,5) с коэффициентом 1.719 в БК Pinnacle.