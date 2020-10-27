Победили в гостях и получили пять дома. Легендарная дуэль «Локомотива» и «Баварии» в 90-х

1603785676

сегодня, 11:01

«Соккер.ру» вспоминает первые встречи сегодняшних соперников.

Предстоящая встреча «Локомотива» и «Баварии» станет третьей в истории двух команд. Первое же свидание «железнодорожников» с самым титулованным клубом Германии произошло двадцать пять лет назад. Даже чуточку больше — в сентябре 1995 года. Жребий свёл команду Юрия Сёмина с «Баварией» Отто Рехагеля в 1/32 финала Кубка УЕФА .

«Локомотив» тогда только открывал для себя футбольную Европу. В советские времена «железнодорожники» в еврокубки не пробивались. Поэтому дебют пришёлся на осень девяносто третьего. И сразу же «Ювентус», который без особых затруднений справился с московским клубом. В Турине подопечные Сёмина пропустили три безответных мяча, в Москве — один. Следующего появления в Европе пришлось ждать два года. И снова жребий был безжалостен. «Бавария», которая выглядела явным фаворитом в двухматчевом противостоянии.

Первый матч проводился в Мюнхене, на «Олимпияштадионе». «Альянц-арену» ещё не построили. Перед отправкой в Германию, прямо в аэропорту «Внуково» священник отец Ярослав благословил команду на игру, окропив футболистов святой водой.

«Локомотив» к тому времени набрал очень приличный ход в чемпионате, одержав восемь побед подряд. Команда шла на втором месте в чемпионате, уступая только «Спартаку-Алании». Но и «Бавария» взяла мощный старт в Бундеслиге, выиграв шесть встреч. Юрий Сёмин вспомнил об этих фактах на предматчевой пресс-конференции, пошутив, что командам пора и в ничью сыграть.

Юрий Павлович смог выставить в Мюнхене всех сильнейших игроков. Только олимпийский чемпион Евгений Кузнецов был травмирован и не мог выйти на поле. В воротах Сергей Овчинников, справа в обороне — Сергей Гуренко, слева Саркис Оганесян. В центре Игорь Чугайнов, Андрей Соломатин и Алексей Арифуллин. Три центральных полузащитника — Юрий Дроздов, Алексей Косолапов и Евгений Харлачёв. Впереди Олег Гарин и Олег Елышев.



Состав «Баварии»: Оливер Кан в воротах. В обороне Михаэль Баббель, Томас Хелмер и Кристиан Циге. Средняя линия — Андреас Херцог, Мехмет Шолль, Дитмар Хаманн, Томас Штрунц и Чириако Сфорца. В нападении Александр Циклер и Юрген Клинсманн.

«Локомотив» провёл один из лучших матчей в своей истории. Москвичи не уступили баварцам ни в чём, а в создании опасных моментов даже превзошли их. Работы у Оливера Кана было больше, чем у Сергея Овчинникова. Более того, единственный в игре гол был забит именно в ворота Кана. На 71-й минуте Алексей Косолапов бросил в отрыв по правому флангу Евгения Харлачёва. А тот легко умчался от одного защитника, другого, потом обыграл Кана и положил мяч в сетку. У «Баварии» было почти двадцать минут, даже больше, с учётом добавленного времени. Но до финального свистка счёт не изменился. Так первый гол «Локомотива» в еврокубках принёс ему победу над именитым соперником, да ещё и в его вотчине. Гостевая победа приоткрывала «железнодорожникам» дорогу в следующий круг соревнований.

Но это был только первый раунд. Предстояла ответная встреча. Недаром король Отто, потерпевший своё первое поражение на посту тренера «Баварии» говорил, — «всё решится в ответном матче». Юрий Павлович утверждал то же самое, ибо понимал, что для суммарной победы над «Баварией» выигрыша в гостях будет недостаточно. И поэтому никакой эйфории внутри коллектива не было.

Прошло две недели, и «Бавария» приехала в Москву. Стадион в Черкизово, ещё не переживший масштабную реконструкцию, был забит под завязку.

Стартовый состав «Локомотива» претерпел минимум изменений. Соломатин заменил на левом фланге Оганесяна, а в средней линии появился Евгений Кузнецов. Отто Рехагель произвёл тоже одну замену. Партнёром Клинсманна по нападению стал не Циклер, а Эмиль Костадинов. Преимущество гостей обозначилось очень рано. К пятой минуте опасно били Хелмер и Костадинов, Соломатин не позволил забить Клинсманну, а Гуренко ценой травмы прервал прорыв Костадинова. Пришлось произвести замену. Вместо Гуренко вышел Олег Пашинин.

Но вот Косолапов заставил потрудиться Кана, Гарин пожалел гостей. Казалось, «Локомотив» нащупал свою игру. Но тут Юрген Клинсманн, получив мяч от Хелмера, поразил дальний от Овчинникова угол ворот. Шла 26-я минута. Счёт по сумме двух матчей стал равным. И «Локомотив» поплыл. Удар Костадинова приняла на себя штанга. Но вот ошибся Пашинин, Овчинников не дотянулся до мяча, и Клинсманн бил по пустым воротам 0:2. На 39-й минуте оборона вынесла мяч после розыгрыша углового прямо под удар Херцогу — 0:3. А перед самым перерывом Шолль в четвёртый раз огорчил хозяев.

Во втором тайме баварцы были более милосердны — ограничились голом Штрунца. К чести «Локомотива», он не бросил игру. Несколько раз москвичи были близки к тому, чтоб отыграть один гол, может два. Но Оливер Кан в этот вечер не захотел пропускать. Финальный свисток датского судьи Миккельсена поставил точку. «Бавария» выиграла 5:0 и пошла дальше. Она в итоге и выиграла Кубок УЕФА . Правда, уже не с Рехагелем, — король Отто не продержался на троне и сезон, а с Францом Беккенбауэром.

«Локомотив» завершил свой европейский поход. Но камни критики в команду Сёмина не полетели. Всё же это была «Бавария», а москвичи проводили четвёртую игру в еврокубках. Да и выигрыш в первой игре врезался в память. Главное было в том, что «Локомотив» получил хороший урок, который потом ему не раз пригодился в международных матчах.