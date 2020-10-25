Зидан закрыл переговоры с Почеттино. 7 причин победы «Реала» в Класико

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сегодня, 19:26

Успех в Класико был необходим Зидану и его команде. «Соккер.ру» констатирует, что француз не разучился побеждать в важнейших играх.

После удручающих домашних поражений от «Кадиса» и «Шахтера» тучи будто бы сгустились над блестящей лысиной Зинедина Зидана. Якобы «Реал» даже провел предварительные переговоры с фаворитом Флорентина Переса — Маурисио Почеттино, который, будучи человеком «Эспаньола», не пошел в «Барселону», но не имеет моральных причин отказывать «Мадриду».

Накануне Эль Класико «сливочные» выглядели уязвимыми, хотя Зизу козырял уверенностью и напомнил, что в начале прошлого сезона его тоже активно отправляли в отставку, а в итоге «Реал» выиграл титул. Тут же Зидан выдал несколько комплиментов «Барселоне», назвав ее сильной и конкурентоспособной.

Будь это действительно так, каталонцы добили бы своего вечного врага и, возможно, лишили Зидана работы. Но все вышло несколько иначе. «Реал» одержал победу на «Камп Ноу», Зизу превзошел в тренерской дуэли Рональда Кумана и напомнил о своей суперспособности — побеждать в финалах. Матч с «Барсой» не был финалом в прямом смысле, но переоценить его значимость невозможно. И что же помогло «Реалу» победить? Отвечаем:

Самое сильное сочетание футболистов из возможных на день Эль Класико

После победы над «Барселоной» можно сказать, что в некотором смысле Зидан даже пожертвовал матчем против «Шахтера» в Лиге чемпионов, лишь бы выставить максимально боеспособную команду на Класико. Игру с «горняками» на скамейке начали Винисиус, Бензема и Кроос, а Рамос отсутствовал в заявке. Все четверо вышли в старте против «Барселоны» (вместо Эдера, Модрича, Йовича и Родриго), также на правом фланге появился Начо, что позволило Ферлану Менди вернуться на родную позицию слева в обороне. Очевидно, что Зидан подводил сильнейший состав именно к матчу с «Барселоной», и его план сработал.

Свежие ноги у всей команды

У «Реала» было преимущество в «свежих ногах». Во-первых, за счет включения в состав отдохнувших во время лигочемпионской сессии футболистов, во-вторых, благодаря качественной работе медицинского штаба и маэстро физической подготовки Грегори Дюпона, который грамотно рассчитал выход на малый пик формы в прошедший уикенд. Зная о методах работы Дюпона, «Реал» встречает начало сезона под серьезными нагрузками, так было и в прошлом году, зато потом должно хватить сил до конца длинного и насыщенного сезона, в котором функциональное преимущество может стать определяющим.

Мотивация

У футболистов был стимул исправиться после двух разочаровывающих выступлений в матчах с «Кадисом» и «Шахтером», так что сомневаюсь, что от Зидана потребовалась дополнительная «накачка» накануне встречи с «Барселоной». Хитрый Зизу знал, что команда информирована о движениях в клубе и его шатающемся стуле, но перед игрой француз не просил сыграть за него, напротив, Зидан раскрепостил своих игроков, попросил их увлечься большой игрой и наслаждаться футболом. Что «Реал» и сделал с первых минут. Это была правильная мотивация: мадридцы не чувствовали себя обязанными выиграть, чтобы не рухнуть в пропасть, они были дерзкими и раскрепощенными.

Тибо Куртуа и выросшая прочность в обороне

По итогам встреч с «Кадисом» и «Шахтером» одним из немногих игроков «Королевского клуба», кому удалось избежать критики в свой адрес стал Тибо Куртуа. Против «Барселоны» бельгиец выдал еще один мощнейший матч, чего стоит только его потрясающий сэйв после удара Лионеля Месси в первом тайме. Куртуа очень много подчищает за защитниками «Реала», и если они поддерживают хотя бы средний уровень игры в обороне, то забить «сливочным» становится очень непросто. Определенно команда прибавила в защите, сыграв более компактно и организованно, нежели в предыдущих матчах.

Старая гвардия + Вальверде

Пока Винисиус утомлял болельщиков своей необъяснимой небрежностью, результат делали те, кто уже принес «Реалу» немало побед. Ветераны «Мадрида» по-прежнему способны на многое: Рамос вернулся в оборону и подал пример Варану, Каземиро и Кроос отлично поработали с первых минут, как и Бензема, а Лука Модрич вышел на замену и установил окончательный счет Эль Класико ударом, который запомнится надолго.

Фактор Рамоса

Но отдельного внимания заслуживает персона капитана. Серхио Рамос в очередной, 5738-й раз показал, почему именно он самый важный игрок «Реала». Защитник продемонстрировал доминирующие действия в защите, заработал два полупенальти, один из которых Хуан Мартинес Мануэро все-таки назначил. К «точке», конечно же, Рамос подошел самостоятельно и забил гол, которому было суждено стать победным. Неутолимый голод побед и непоколебимая решимость Серхио заставляют каждого футболиста «Реала» проявлять свои лучшие качества, когда капитан на поле. Рамос — это сила, гордость и характер «Реала».

Единство команды и тренера

Зидан не упомянул о своем положении в предматчевой речи, но этой команде не нужно было объяснять, что матч с «Барселоной» был битвой за своего тренера, а уже потом Эль Класико. После третьего гола «Реала» Каземиро отправился отмечать победу прямиком к Зидану, Рафаэль Варан рванул прямо к соотечественнику после финального свистка. Эта команда готова стоять стеной, проходить сквозь огонь и жертвовать всем ради своего тренера, который всю неделю сам защищал своих парней от нападок прессы и недовольства болельщиков.