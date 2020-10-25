«Челси» больше не пропускает. Но и не забивает. В чем проблема?

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сегодня, 22:23

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард бросается из одной крайности в другую. Его команда перестала пропускать, но теперь и не забивает. «Соккер.ру» — о философии «синих».

Как показала нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед» в последнем матче чемпионата Англии, тренер «Челси» решил одну проблему, изменив тактику, но создал другую. И это выглядит странным, учитывая, сколько денег было потрачено «синими» именно на усиление атакующего потенциала команды.

На 32-й минуте матча с МЮ на «Олд Траффорд» Кристиан Пулишич вышел к воротам Давида Де Хеа и нанес опасный удар, но испанец справился. Это был единственный сэйв, который пришлось сделать голкиперу «Юнайтед» в матче с «Челси». Решение Лэмпарда придерживаться консервативного подхода, играя с пятью защитниками, внесло значительный вклад в это не самое яркое зрелище. Конечно, подопечные Оле-Гуннара Сульшера тоже не создали достаточно остроты – ни одна из сторон не сделала достаточно, чтобы выиграть матч. Оба тренера были больше заинтересованы в том, чтобы не пропустить, а не в том, чтобы порадовать болельщиков. Учитывая давление, под которым оказались Сульшер и Лэмпард, можно было ожидать ожесточенной реакции фанатов в случае поражения. Поэтому рисковать они не стали.

Для «Челси» эта игра стала второй подряд, когда навязчивая идея сохранить ворота «сухими» оказалась превыше реализации творческого потенциала команды, в которой переднюю линию представляли Хаверц, Пулишич и Вернер. После нулевой ничьей с «Севильей» в Лиге чемпионов еще один исход 0:0 оказался неизбежным. И это можно оценить как проблему для «синих».

В первых матчах нового сезона «Челси» выглядел уязвимым в обороне, а новые приобретения клуба показывали, чего Лэмпард хочет от своих подопечных. Тренер рассчитывал, что активный прессинг позволит разгрузить оборону, которая тоже укрепилась, однако не так впечатляюще. Но с приходом Хаверца Лэмпард решил больше насытить переднюю линию, что внесло дополнительный дисбаланс.

Игра с «Саутгемптоном», вероятно, стала переломным моментом. Поскольку стратегия тотальной атаки открывала тылы «Челси», и получалась игра-перевертыш. Очень веселая, интересная для зрителей, результативная, но чреватая потерями очков. «Челси» со «святыми» дважды вел в счете, даже с разницей в два мяча, но в итоге все закончилось вничью – 3:3. Очевидно, это окончательно разубедило Лэмпарда в избранной им тактике. Его подход сквозил еще в прошлом сезоне, когда «Челси» забил 54 мяча. Это была самая высокая результативность «синих» за один сезон в эпоху Романа Абрамовича, то есть с 2003 года. Но «Челси» также входит в число самых пропускающих команд, особенно на выезде.

В прошлом сезоне Лэмпард присматривался к возможностям команды, к тому, как складывается баланс, определял потребности клуба, которые были удовлетворены в прошедшее трансферное окно. Тренер решил не отказываться от тактики тотальной атаки, более того, захотел усилить ее, чтобы еще больше передавливать соперников. Идея выглядит отважной, яркой, даже немного наивной, нацеленной на зрелищность и эффектность.

Но теперь мы видим перелом. Лэмпарду все же надоели попытки сделать «Челси» сверхатакующим, попытки компенсировать недостатки обороны высоким интенсивным прессингом. Результаты показали, что это бесполезно. Не с этим подходом или не с этим подбором игроков. Уже в игре с «Севильей» мы увидели жесткие изменения, которые были только закреплены матчем с «Манчестер Юнайтед». Благодаря тактическим изменениям «Челси» обрел прочность в обороне, но теперь не хватает остроты в атаке. Причем катастрофически.

Особенно растерянным в матче на «Олд Траффорд» выглядел Хаверц, который комфортно себя ощущает при тактике тотального давления, но он не очень понимал, что ему делать в таком закрытом режиме. Статистика показывает, что у него был всего один обостряющий пас и ни одного удара. Далек от оптимального состояния и Пулишич, чтобы в одиночку решать судьбу матча. А Вернеру пришлось отчаянно искать мяч. В игре с МЮ он коснулся его всего 26 раз – на четыре меньше, чем это сделал вратарь Эдуар Менди. Кстати, голкипер уже доказывает, насколько он полезен – его спасение в моменте, который имел в конце матча Маркус Рэшфорд, дорогого стоит. Кажется, «Челси» нашел вратаря, который будет помогать набирать очки, а не способствовать их потерям. Менди только прибыл в «Челси», но уже провел три матча всухую, что больше, чем у Кепы (ноль) и Кабальеро (один) вместе взятых. Также полезным оказался Тиаго Силва, который отлично заблокировал удар Эдинсона Кавани – встреча двух бывших игроков ПСЖ закончилась в пользу бразильца.

Любопытно, что оказавшиеся не в своей тарелке полузащитники и нападающие «Челси» уступили право создания остроты защитнику Рису Джеймсу, который обеспечивал наполнение передней линии качественными забросами из глубины. Кстати, «Челси» и выиграть мог, если бы судья назначил пенальти за фол Харри Магуайра на Сесаре Аспиликуэте. Многие сходятся во мнении, что нарушение правил было, но Мартин Аткинсон не решился указать на «точку».

Но это сомнительная надежда – чтобы рассчитывать на гол, нужно дождаться пенальти. Отсутствие острых комбинаций и интересных идей, безусловно, должно считаться серьезной проблемой для команды, которая потратила более 200 миллионов фунтов на игроков атаки. Такая дорогостоящая сборка использовалась крайне примитивно и консервативно. «Челси» отказался от идеи тотального давления и интенсивной атаки, присев значительно более глубоко. Более того, лондонцы в игре с МЮ перешли к стратегии забросов из глубины, чтобы не рисковать нарваться на быструю контратаку.

Очевидно, что Лэмпард задумался о надежности, но не слишком представляет, как организовать безопасную защиту без ущерба идее об интенсивной атаке. Драматический прыжок от одной крайности к другой, который может быть не понят болельщиками и руководством «Челси», которое серьезно вложилось в обновление атаки.

Как минимум у Лэмпарда есть впереди более простые матчи с «Краснодаром», «Бернли», «Ренном» и «Шеффилд Юнайтед», чтобы показать, что перелом в матчах с «Севильей» и МЮ был вынужденной временной мерой, одним из шагов в поиске, а не окончательным решением проблемы.

«Челси» не только перестал пропускать голы, но и перестал их забивать. И перед Лэмпардом стоит сложная задача, сложный вызов как для молодого тренера амбициозной команды, которая много вложила в усиление. Справится ли он с поиском баланса? Уйдет ли от метаний между крайностями?