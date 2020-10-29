«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» анализирует игру французского полузащитника лондонцев.

Первые шесть недель «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда явно были не самыми уверенными. Это касается и защиты, и нападения. Но есть одно число, однозначно положительное для молодого тренера: 532. Именно столько минут в АПЛ сыграл Нголо Канте. Это больше, чем кто-либо еще в команде — француз пропустил всего восемь минут в первых шести играх.

Еще слишком рано говорить, действительно ли позади остались травмы, но любые признаки того, что Нголо возвращается к своей прежней форме могут стать лучше любого трансфера для лондонцев. Однако для этого Лэмпарду необходимо найти подходящую роль для Канте на поле, а этот процесс еще продолжается.

Лэмпард после рестарта АПЛ пытается сделать из Нголо улучшенную версию Макелеле. Выполнять роль Жоржиньо уже не получится. И это хорошо, ведь из Канте плеймейкер очень плохой. Теперь итальянец и француз чаще играют в паре в схеме 4-2-3-1. Это сделано для того, чтобы выжать максимум из Кая Хаверца и остальных атакующих игроков «синих».

Канте показывал свой лучший футбол в «Лестере» и «Челси», но у него были более надежные партнеры в полузащите. Теперь же обязанности центральных хавбеков команды сильно отличаются. Канте гораздо меньше перемещается по полю, даже при прессинге, ведь из-за этого может быть нарушена структурная целостность команды. Такую ошибку тренерский штаб «синих» допустил в матче с «Саутгемптоном».

Именно игра по всей площадке была визитной карточкой Нголо, именно за этот футбол его называли чуть ли не лучшим полузащитником в мире. Канте теперь просят сосредоточить свое внимание на меньшей площади поля, одним из первых последствий этого изменения, похоже, является то, что его атакующий вклад полностью иссяк.

Канте нанес всего один удар в первых шести матчах «Челси». Это было во встрече против «Кристал Пэлас». В каждом из предыдущих четырех сезонов он наносил в среднем не менее 0,77 удара за матч. Нголо также не выполнял последних пасов (передач, после которых следует удар по воротам) — еще один очень важный показатель. С 2016 года Канте постоянно прибавлял в этом плане.

В текущем сезоне его SCA в матче составляет всего 0,85!

* SCA — Пасы, обводки, даже удары, после которых последовал еще один удар – все, что в сумме дает возможность реализовать атаку.

Очевидно, что сложно судить по первым шести матчам в АПЛ , ведь это даже не четверть сезона, поэтому давайте относиться к этой тенденции с осторожностью. Но атакующая игра у Канте практически исчезла. Этот ход Лэмпарда можно назвать умным, ведь в команде собраны более техничные и креативные игроки, недавно приехали Хаким Зиеш и Кай Хаверц.

Что-то похожее мы уже видели в истории «Челси». Шесть лет назад Жозе Моуриньо построил в Лондоне свою третью команду, завоевавшую титул чемпиона Англии, использовав в центре Неманью Матича и Сеска Фабрегаса. Серб выполнял роль цепного пса, а испанец — распасовщика. Это сработало блестяще в течение сезона, пока Матич не стал регрессировать. Это была, скорее, психологическая проблема. Тогда начала рассыпаться практически вся команда.

Канте располагает интеллектом и мобильностью, чтобы адаптироваться к роли Матича, пусть француз и не обладает такой же мощной физической формой. Жоржиньо — дирижер полузащиты, который отличается от Фабрегаса, он не может претендовать на звание одного из самых одаренных плеймейкеров своего поколения, хотя оба обладают схожими недостатками в защите. Фабрегас был гораздо сильнее. Ключевой вопрос заключается в том, достаточно сильна пара Канте-Жоржиньо, чтобы стабильно снабжать мячом атакующих партнеров по команде?

Мало кто хвалил Матича за то, что он способен не только отбирать мяч, но и сразу же передавать его вперед. Не зря Неманья начинал свою профессиональную карьеру в качестве «десятки» (так он играл в «Кошице»). Даже за три полных сезона в «Манчестер Юнайтед» серб превосходит Канте по среднему расстоянию пасов вперед за матч (передача, продвигающая атаку минимум на 10 метров к чужим воротам, либо пас в штрафную площадь).

Среднее расстояние пасов вперед за матч Канте в первых шести матчах АПЛ составляет всего 156 метров, это означает, что работа по снабжению снарядом атакующих игроков ложится на Жоржиньо, который в последние сезоны неплохо выглядел по этому показателю:

Среднее расстояние пасов вперед за матч Жоржиньо в первых шести матчах АПЛ составляет всего 227 метров. Это объясняет, почему часто Хаверц и его напарники по атаке мало владели мячом. Это было особенно заметно в недавних играх против «Севильи» (0:0) и МЮ (0:0), которые завершились без пропущенных голов, но это были два худших поединка команды при Лэмпарде, если брать xG: 0,36 и 0,22.

Если всё так и продолжится, то «синие» могут использовать Матео Ковачича, который был признан болельщиками игроком года в прошлом сезоне. Хорват стал главной жертвой перехода на схему 4-2-3-1 в этом сезоне, но обладает качествами, которые делают его особенно подходящим для решения этой конкретной проблемы.

Канте гораздо сильнее Жоржиньо в обороне, это значит, что Ковачич может появиться на поле именно вместо итало-бразильца. В этом сезоне Матео и Нголо сыграли в паре лишь 45 минут.

Правильный баланс в полузащите — одна из главных задач, которую должен решить Лэмпард. Сарри использовал тройку (Канте-Жоржиньо-Ковачич) игроков на поле одновременно, но сейчас Фрэнк на это не пойдет, ведь появился Хаверц, который продолжит выполнять роль «десятки».

Канте хорошо смотрится в новой роли, но тренерскому штабу лондонцев еще предстоит проделать много работы, чтобы найти правильный баланс в полузащите.