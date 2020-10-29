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«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

сегодня, 10:00
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«Соккер.ру» анализирует игру французского полузащитника лондонцев.

Первые шесть недель «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда явно были не самыми уверенными. Это касается и защиты, и нападения. Но есть одно число, однозначно положительное для молодого тренера: 532. Именно столько минут в АПЛ сыграл Нголо Канте. Это больше, чем кто-либо еще в команде — француз пропустил всего восемь минут в первых шести играх.

Еще слишком рано говорить, действительно ли позади остались травмы, но любые признаки того, что Нголо возвращается к своей прежней форме могут стать лучше любого трансфера для лондонцев. Однако для этого Лэмпарду необходимо найти подходящую роль для Канте на поле, а этот процесс еще продолжается.

Лэмпард после рестарта АПЛ пытается сделать из Нголо улучшенную версию Макелеле. Выполнять роль Жоржиньо уже не получится. И это хорошо, ведь из Канте плеймейкер очень плохой. Теперь итальянец и француз чаще играют в паре в схеме 4-2-3-1. Это сделано для того, чтобы выжать максимум из Кая Хаверца и остальных атакующих игроков «синих».

Канте показывал свой лучший футбол в «Лестере» и «Челси», но у него были более надежные партнеры в полузащите. Теперь же обязанности центральных хавбеков команды сильно отличаются. Канте гораздо меньше перемещается по полю, даже при прессинге, ведь из-за этого может быть нарушена структурная целостность команды. Такую ошибку тренерский штаб «синих» допустил в матче с «Саутгемптоном».

Именно игра по всей площадке была визитной карточкой Нголо, именно за этот футбол его называли чуть ли не лучшим полузащитником в мире. Канте теперь просят сосредоточить свое внимание на меньшей площади поля, одним из первых последствий этого изменения, похоже, является то, что его атакующий вклад полностью иссяк.

Канте нанес всего один удар в первых шести матчах «Челси». Это было во встрече против «Кристал Пэлас». В каждом из предыдущих четырех сезонов он наносил в среднем не менее 0,77 удара за матч. Нголо также не выполнял последних пасов (передач, после которых следует удар по воротам) — еще один очень важный показатель. С 2016 года Канте постоянно прибавлял в этом плане.

В текущем сезоне его SCA в матче составляет всего 0,85!

«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

* SCA — Пасы, обводки, даже удары, после которых последовал еще один удар – все, что в сумме дает возможность реализовать атаку.

Очевидно, что сложно судить по первым шести матчам в АПЛ, ведь это даже не четверть сезона, поэтому давайте относиться к этой тенденции с осторожностью. Но атакующая игра у Канте практически исчезла. Этот ход Лэмпарда можно назвать умным, ведь в команде собраны более техничные и креативные игроки, недавно приехали Хаким Зиеш и Кай Хаверц.

Что-то похожее мы уже видели в истории «Челси». Шесть лет назад Жозе Моуриньо построил в Лондоне свою третью команду, завоевавшую титул чемпиона Англии, использовав в центре Неманью Матича и Сеска Фабрегаса. Серб выполнял роль цепного пса, а испанец — распасовщика. Это сработало блестяще в течение сезона, пока Матич не стал регрессировать. Это была, скорее, психологическая проблема. Тогда начала рассыпаться практически вся команда.

Канте располагает интеллектом и мобильностью, чтобы адаптироваться к роли Матича, пусть француз и не обладает такой же мощной физической формой. Жоржиньо — дирижер полузащиты, который отличается от Фабрегаса, он не может претендовать на звание одного из самых одаренных плеймейкеров своего поколения, хотя оба обладают схожими недостатками в защите. Фабрегас был гораздо сильнее. Ключевой вопрос заключается в том, достаточно сильна пара Канте-Жоржиньо, чтобы стабильно снабжать мячом атакующих партнеров по команде?

«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

Мало кто хвалил Матича за то, что он способен не только отбирать мяч, но и сразу же передавать его вперед. Не зря Неманья начинал свою профессиональную карьеру в качестве «десятки» (так он играл в «Кошице»). Даже за три полных сезона в «Манчестер Юнайтед» серб превосходит Канте по среднему расстоянию пасов вперед за матч (передача, продвигающая атаку минимум на 10 метров к чужим воротам, либо пас в штрафную площадь).

«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

Среднее расстояние пасов вперед за матч Канте в первых шести матчах АПЛ составляет всего 156 метров, это означает, что работа по снабжению снарядом атакующих игроков ложится на Жоржиньо, который в последние сезоны неплохо выглядел по этому показателю:

«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

Среднее расстояние пасов вперед за матч Жоржиньо в первых шести матчах АПЛ составляет всего 227 метров. Это объясняет, почему часто Хаверц и его напарники по атаке мало владели мячом. Это было особенно заметно в недавних играх против «Севильи» (0:0) и МЮ (0:0), которые завершились без пропущенных голов, но это были два худших поединка команды при Лэмпарде, если брать xG: 0,36 и 0,22.

Если всё так и продолжится, то «синие» могут использовать Матео Ковачича, который был признан болельщиками игроком года в прошлом сезоне. Хорват стал главной жертвой перехода на схему 4-2-3-1 в этом сезоне, но обладает качествами, которые делают его особенно подходящим для решения этой конкретной проблемы.

«Канте, крушить». Лэмпард хочет сделать из Нголо идеального разрушителя атак

Канте гораздо сильнее Жоржиньо в обороне, это значит, что Ковачич может появиться на поле именно вместо итало-бразильца. В этом сезоне Матео и Нголо сыграли в паре лишь 45 минут.

Правильный баланс в полузащите — одна из главных задач, которую должен решить Лэмпард. Сарри использовал тройку (Канте-Жоржиньо-Ковачич) игроков на поле одновременно, но сейчас Фрэнк на это не пойдет, ведь появился Хаверц, который продолжит выполнять роль «десятки».

Канте хорошо смотрится в новой роли, но тренерскому штабу лондонцев еще предстоит проделать много работы, чтобы найти правильный баланс в полузащите.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:09
Мечтать не вредно...
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