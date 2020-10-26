«Спартак» по делу лидирует в РПЛ, но это заслуга не только команды и Тедеско

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сегодня, 12:58

«Соккер.ру» называет причины высокого полета «красно-белых». Не все они придутся по душе болельщикам.

1. Модель Тедеско начала приносить плоды, футболисты поверили в ее эффективность

Три месяца назад «Спартак» почти тем же составом (Кокорин, Мозес и Урунов пока не стали определяющими игроками) финишировал на седьмой строчке в РПЛ и остался без еврокубков, а после 12 туров нового чемпионата «красно-белые» лидируют. Не только по цифрам в таблице, но и по игре, что признают даже в Санкт-Петербурге. Чудесное преображение, не так ли?

На самом деле, мы и весной, и после летнего рестарта писали о том, что «Спартак» прибавляет в качестве взаимодействий, а Тедеско выстраивает структурный футбол, в котором командное весомее индивидуального. Сегодняшний «Спартак» — это триумф тренерских идей. В первые месяцы своей работы в Москве Тедеско говорил, что футболисты для него важнее схем, но уже на зимних сборах Доменико внедрил свои любимые 3-5-2, которые определяют облик команды

Именно схема предопределила расставания с плохо координированным Тилем и зацикленном на работе с мячом Мирзовым, а в стартовом составе у Тедеско играет подвижный и обладающий первым пасом Маслов вместо заслуженного мастера спорта Кутепова. Несмотря на ряд непопулярных, казалось бы, кадровых решений, команда безоговорочно доверяет своему тренеру, особенно на фоне положительных результатов. Новый чемпионат снял груз прошлых неудач, Тедеско убедил футболистов в правильности выбранного пути, а победы стали неоспоримыми аргументами Доменико.

2. Сплоченность, атмосфера, взаимовыручка

Бывали в истории футбола успешные команды, футболисты которых не общались за пределами поля, а то и вовсе терпеть друг друга не могли. Но это скорее исключение из правил, гораздо чаще хорошие результаты на футбольном поле коррелируются с обстановкой в раздевалке. В «Спартаке» сейчас подобралась молодая и голодная до побед банда, причем в подавляющем большинстве это общительные, открытые ребята, которые прямо сейчас получают нескрываемое удовольствие от того, что они делают вместе.

Важную роль в формировании коллектива играет и Доменико Тедеско, немецкая часть личности которого требует соблюдать игровую и корпоративную дисциплину, а итальянская — приветствует эмоции. Хорошее сочетание, если поддерживать правильный баланс. Скажем, у Аяза Гулиева это не получалось, и его Тедеско убрал из команды. Доменико беснуется на бровке, если кто-то не добегает в прессинге 10 метров (игровая дисциплина), но соглашается задержать вылет из Краснодара на пару часов, чтобы команда посмотрела бой Хабиба и Гэтжи. Джикия и Бакаев в следующем матче точно должны сыграть с удвоенной самоотдачей.

3. Шамиль Газизов: контроль над командой и спокойствие в клубе

Новый генеральный директор «Спартака» всю осень получал поток критики за то, что долго вез игрока на правый фланг, а самые выдающиеся уникумы настаивают, что эту команду собрал Томас Цорн, а Газизов только все портит. Ну да, ну да, в таком случае и Каррера выиграл чемпионат на пресловутом «багаже Аленичева». Если Кокорин и Мозес принесут «Спартаку» пользу, то вопросы по работе на трансферном рынке отпадут, но есть и другая работа. Рутинная и не такая заметная. «Спартак» не сотрясают скандалы, проблемы решаются за закрытыми дверями, а инсайдеры вынуждены переливать из пустого в порожнее.

Шамиль Камилович ездит со «Спартаком» на каждый матч, и это очень важно, что футболисты постоянно чувствуют присутствие клубного босса поблизости. Это позволяет Доменико Тедеско не становиться «плохим полицейским», если это требуется, да и сам факт присутствия генерального директора мотивирует игроков. Газизов, несмотря на сопровождавшие его приход в московский клуб слухи, не мешает работать Тедеско, более того, тренер «Спартака» никогда в эру Федуна не был так хорошо защищен от излишнего влияния извне.

4. Ничья с «Сочи» в первом туре и громкое обещание Леонида Федуна

Болельщики «Спартака» сейчас гордо смотрят в таблицу и напоминают, что вообще-то должно быть на два очка больше, ведь в первом туре у «красно-белых» украли победу в матче против «Сочи». Да, украли, было дело, но если бы «Спартак» выиграл в тот вечер, то сезон пошел по совершенно другому сценарию. Не было бы громкого заявления Леонида Федуна о снятии с чемпионата, разбирательств с Казарцевым и Еськовым, а также изменившегося отношения арбитров к «Спартаку».

В летних матчах каждый деятель со свистком норовил обидеть «Спартак», спорные ситуации трактовались в пользу соперников, но после слов Леонида Федуна все изменилось: теперь арбитры как будто боятся ненароком обидеть «Спартак». Это не уникальное явление для РПЛ , да и вообще для футбола — большие и влиятельные клубы часто судят лояльно, но в случае с «красно-белыми» получился огромный контраст по сравнению с летними приключениями.

Взять хотя бы последний матч с «Краснодаром», где Безбородов не стал отменять гол Понсе, который перед своим ударом боролся с Черновым, а во втором тайме свистнул фол на Жиго за секунду до того, как мяч влетел в ворота «Спартака». Играйся этот матч в июне, а не в октябре, гол Понсе, скорее всего, отменили бы после просмотра VAR , а небольшой толчок Мартыновича в спину Жиго признали бы недостаточным для падения французского защитника. Другая реальность, другой результат. Так что о двух потерянных очках в матче с «Сочи» точно не стоит сожалеть.

5. Кризис идей в «Зените», проблемы «Краснодара» и «Локомотива»

Лидерство «Спартака» — это еще и заслуга конкурентов, которые выступают ниже уровня ожиданий. В первую очередь, речь о «Зените», который переживает кризис идей и спад лидеров, серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона — «Локомотив» и «Краснодар», тоже столкнулись с объективными проблемами. У «быков» кадровая катастрофа, «железнодорожники» потеряли Алексея Миранчука.