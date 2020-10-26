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Дель Пьеро: «Пирло нужно попробовать сыграть по схеме 4-2-4»

сегодня, 13:06

Легендарный форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро посоветовал главному тренеру туринского клуба Андреа Пирло попробовать сыграть по новой схеме.

Пирло ищет решения, он меняет тактику в зависимости от соперника. Не исключено, что он также изменит схему. «Ювентус» должен играть с Кьезой и Кулусевски на флангах.

Я также вижу возможность игры с двумя центральными полузащитниками, даже по схеме 4-2-4. Если у вас есть большой потенциал в атаке, вы должны использовать его.

Кулусевки будет играть справа в атаке, Кьеза — слева, а связка Дибала — Роналду или Дибала — Мората будут играть в центре нападения.

Ранее Дель Пьеро назвал главных оппонентов «Ювентуса» в борьбе за Скудетто.

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Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 13:43
4-2-4 обеспечивает провалы в центре, это тогда надо опорников уровня вийера, эмерсона, махамаду диарра
h8you
h8you ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 13:42
да я думаю это уже все)))наверное уже окончательно глаза открылись на него))у меня так еще два года назад
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Lucky luciano (раскрыть)
сегодня в 13:39, ред.
Сочувствую, период с Бревнодоски в основе это как у нас с Айвоби - просто нужно пережить. (да, сейчас "Арсенал" еще хуже, но, по крайней мере, такого бота, как Айвоби, нет)
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 13:29
для начала бревнордески на лавку посадить
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:22
Советчиков много, не "утонуть" бы в этих советах, но за результат отвечает тренер, тем более, что А.Пирло игрок такого масштаба, с таким колоссальным опытом, что он и сам разберётся, что и как, и как играть... Не надо забывать, что он тренер в Юве, без году неделя, без какого-либо тренерского опыта...

Всё у А.Пирло будет хорошо, надо только совсем немного времени....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:18
все бывшие почему то резко умнеют)))))))))))))))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 13:16
Ты уже начинаешь путать, Абиссо - это джановский судья, это легенда, которая дала пенальти "Интеру" в ворота "Лацио" на 125й минуте игры из 120 за нарушение (которого не было) вне пределов штрафной. Причем лолки не забили и проиграли Кубок в итоге. Легендарная путана судейского корпуса. Хотя допускаю, что она неразборчива в связях.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:10
Ну любая попытка должна быть проверена игрой
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:09
4-2-4 я так понимаю в центре Абиссо и Тальявенто?
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