Дель Пьеро: «Пирло нужно попробовать сыграть по схеме 4-2-4»

Легендарный форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро посоветовал главному тренеру туринского клуба Андреа Пирло попробовать сыграть по новой схеме.
Пирло ищет решения, он меняет тактику в зависимости от соперника. Не исключено, что он также изменит схему. «Ювентус» должен играть с Кьезой и Кулусевски на флангах.
Я также вижу возможность игры с двумя центральными полузащитниками, даже по схеме 4-2-4. Если у вас есть большой потенциал в атаке, вы должны использовать его.
Кулусевки будет играть справа в атаке, Кьеза — слева, а связка Дибала — Роналду или Дибала — Мората будут играть в центре нападения.
Ранее Дель Пьеро назвал главных оппонентов «Ювентуса» в борьбе за Скудетто.
Всё у А.Пирло будет хорошо, надо только совсем немного времени....
Всё у А.Пирло будет хорошо, надо только совсем немного времени....