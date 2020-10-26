Дель Пьеро: «Пирло нужно попробовать сыграть по схеме 4-2-4»

Легендарный форвард «Ювентуса» посоветовал главному тренеру туринского клуба попробовать сыграть по новой схеме.

Пирло ищет решения, он меняет тактику в зависимости от соперника. Не исключено, что он также изменит схему. «Ювентус» должен играть с Кьезой и Кулусевски на флангах.

Я также вижу возможность игры с двумя центральными полузащитниками, даже по схеме 4-2-4. Если у вас есть большой потенциал в атаке, вы должны использовать его.

Кулусевки будет играть справа в атаке, Кьеза — слева, а связка Дибала — Роналду или Дибала — Мората будут играть в центре нападения.