«Реал» повторил прошлогодний старт в ЛЧ. У команды Зидана масса проблем и неистребимый дух победителей

«Соккер.ру» — о громкой заявке на победу в Лиге Европы.

Шутки шутками, но исключать невыход «сливочных» из этой группы действительно нельзя. Мы-то думали, что «Реал» и «Интер» к очным матчам подойдут с комфортным преимуществом в таблице, но они в четырех матчах на двоих не добыли ни одной победы над «Шахтером» и гладбахской «Боруссией». 13-кратные обладатели Кубка чемпионов и вовсе начали с домашнего поражения от «горняков», а потом рисковали остаться без очков и после второго тура. Такое ощущение, что «Реал» нашел где-то между диванными подушками прошлогодний лигочемпионский сценарий, весь в мусоре и винных пятнах, и решил разыграть его еще раз.

Старт «Реала» в Лиге чемпионов 2019/20: в первом туре «Реал» без вариантов «сгорел» на «Парк де Пренс» со счетом 0:3, двумя голами в ворота своего бывшего клуба отметился Анхель Ди Мария, а еще один не чужой «Мадриду» парень — Кейлор Навас, идеально сыграл в воротах, в отличие от Тибо Куртуа, на которого его променяли. Путь в Лиге чемпионов начался со звонкой оплеухи. А во втором туре «Брюгге» едва не сделал «сливочным» еще больнее.

Хилая с виду бельгийская команда приехала на «Сантьяго Бернабеу» и забила к перерыву два мяча. Думаю, если бы «Реал» проиграл и этот матч, Зидан на следующий день мог бы остаться без работы, ведь кресло под ним и без того шаталось. Однако вскоре после перерыва забил Серхио Рамос (арбитры в будке VAR долго рисовали линии, чтобы определить положение капитана относительно офсайдной линии), а в концовке матча «Брюгге» остался в меньшинстве и тут же пропустил от Каземиро — 2:2. Так и закончили.

Старт «Реала» в Лиге чемпионов 2020/21: в первом туре «Мадрид» имел все шансы проиграть крупно, как и в матче с ПСЖ год назад, да ведь и проигрывал после первого тайма 0:3. А сколько еще моментов «Шахтер» оставил без реализации? Преимущество гостей мобилизовало команду Зидана: Модрич забил дальним ударом, Винисиус сократил отставание до минимума через 15 секунд после выхода на поле, были шансы и уйти от поражения. Не хватило Рамоса, который готовился к Эль Класико и смотрел игру с «Шахтером» с трибуны.

Во втором туре команда Зидана отправилась в Менхенгладбах, чтобы поправить свое турнирное положение, но не тут-то было. На самом деле, «Реал» играл бодро и создавал хорошие моменты в атаке, но разящие выпады «Боруссии» и ошибки в обороне сыграли со «сливочными» злую шутку. Маркус Тюрам, сын легендарного Лилиана, к исходу часа игры оформил дубль, поставив «Королевский клуб» на грань четвертого кряду поражения в Лиге чемпионов (с учетом матчей прошлого розыгрыша против «Манчестер Сити»).

Но никогда нельзя быть уверенным, что ты уже обыграл «Реал», пока не прозвучал финальный свисток. У этой команды может быть масса игровых и кадровых проблем, но волю и характер у них никто не отнимет. В концовке матча форвардами стали и Рамос, и Варан, и Каземиро, а «Боруссия» дрогнула под неистовым натиском «сливочных», пропустив на 87-й и 93-й минутах. Последний гол, как и в матче с «Брюгге», забил Каземиро, он же чуть раньше достал уходящий мяч и сделал результативную скидку на Бензема. Самому бразильцу ассистировал Рамос.

«Реал» — самая волевая команда Лиги чемпионов

Два таких случая мы вспомнили выше, а вообще «Реал» в восьмой раз ушел от поражения в Лиге чемпионов, уступая по ходу матча в два мяча. Это рекорд турнира. У ближайших преследователей, среди которых и наш ЦСКА , вдвое меньше суперкамбэков.