Дубль Ибрагимовича, результативные ошибки и два сомнительных пенальти. «Милан» впервые не победил в Серии А

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сегодня, 12:00

«Милан» прошел испытание «Ромой» и по-прежнему не проигрывает. «Соккер.ру» — о том, какие выводы можно сделать по игре лидера Серии А.

«Милан» выглядит нестандартным лидером Серии А. С одной стороны, это команда с громким именем, гранд, бренд. С другой, «россонери» в последние годы больше напоминали бледную тень этого имени, чаще становились героями шуток и насмешек. Преображение наступило после коронавирусной паузы. Получается, что с марта «Милан» не проиграл ни одного матча, выдав мощную концовку прошлого сезона. Новым экзаменом должен был стать старт сезона.



Немного перестроившийся и переформатированный «Милан» столкнулся с не самыми мощными оппонентами на старте, поэтому когда «россонери» проходили квалификацию Лиги Европы и разбивали «Болонью» с «Кротоне» и «Специей», это не воспринималось как настоящий большой тест. Но все шло по нарастающей. И тур назад «Милан» громко заявил о своих претензиях на что-то значимое, победив «Интер» в дерби. Затем убедительно одолел «Селтик» в Лиге Европы. И закончил текущую серию испытаний противостоянием с «Ромой». Которое оказалось весьма зрелищным и наглядным.

Уже в первые 15 минут игры команды обменялись голами. Причем Ибрагимович открыл счет на второй минуте. «Милан» диктовал свои условия, однако не создавал впечатление очень надежной в тылу силы. Возможно, из-за некоторой неуверенности необкатанного вратаря. Именно его ошибка позволила «Роме» счет сравнять – Тэтэрушану не дотянулся до мяча при подаче углового, и Джеко восстановил равновесие.

«Милан» как по накатанной повторил мощный дебют и во втором тайме. И этот рывок тоже закончился голом на второй минуте. Причем опять ассистентом выступил Леау, но забивал на этот раз Салемакерс. Преимущество «россонери» казалось логичным, хозяева пробовали «по-взрослому» держать темп игры под контролем, чтобы не только в наступательном режиме работать, но и в экономном. Не получилось. Во многом из-за судьи, к которому вопросы остались со стороны обеих команд.

Сначала Пьеро Джакомели назначил пенальти в ворота «Милана» после падения Педро в штрафной Тэтэрушану. Хотя повторы показали, что это скорее нападающий наступил на ногу Беннасеру. Судей это не смутило. Впрочем, бумеранг вернулся. Через несколько минут Чалханоглу заработал пенальти в другую сторону. Сомнительная борьба с Манчини привела к тому, что защитник «Ромы» высоковато поднял ногу, попав по корпусу Хакану. Судья и тут усмотрел повод для пенальти. После игры оба тренера решили не особо комментировать действия Джакомели.

«Решения судьи? Я не хочу это комментировать», — сказал Пиоли.

«Решения судьи? Мне не нужно это комментировать. У всех нас бывают дни, когда мы совершаем ошибки. Он ошибался в сторону обеих команд», — чуть более развернуто высказался Фонсека.

А восстановилось равновесие в третий раз через пять минут после третьего гола «Милана». Причем не обошлось без углового и ошибки. На этот раз ошибся Ибрагимович, который позволил Кумбулле замкнуть навес с угла поля. До финального свистка у «Милана» было больше шансов забить.

Итоговая ничья воспринимается во многом закономерной, однако стоит отметить, что голы «Милана» стали более игровыми. «Рома» же лучше использовала конкретные эпизоды-ошибки. «Милан» работал более гибко и по счету, подчеркивая свою зрелость. Как минимум, устанавливающуюся зрелость. Потому что эти самые ошибки и неспособность добить противника, который дает создавать моменты, показывают: говорить о полном становлении «Милана» рано.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (8) – 12 (7)

Примерное равенство по показателям остроты, что подчеркивает открытость игры. Причем довольно равномерно распределялось и то, от кого исходила основная угроза. Больше других бил по воротам Чалханоглу – три раза. У многих игроков по две попытки. «Милан» был чуть опаснее, его удары оказывались более «голевыми» и точными.

Владение мячом (точность передач): 54% (87%) – 46% (85%)

Некоторое преимущество «Милана» отражают и показатели владения мячом и точности передач. Причем миланцы не стремились набивать значение точности контролем мяча на своей половине поля. Они были нацелены на атаку и комбинировали весьма недурно, переходя в наступление. Отрезки успокоения игры «Милан» пытался проводить, когда вел в счете. Что характерно, «россонери» хорошо контролировали ритм игры, переключали скорость и направление в зависимости от ситуации со счетом. Их можно обвинять в том, что не слишком надежно отрабатывали в тылу, но всякий раз при необходимости «Милан» прибавлял, и это показатель запаса прочности и класса.

Обводки: 9 – 4

Довольно редко обе команды прибегали к индивидуальным действиям, предпочитая комбинировать даже тогда, когда были возможности сыграть попроще и взять на себя ответственность. Основным дриблером в матче был Рафаэл Леау, который вообще стал главной звездой игры. И брал на себя ответственность в нужный момент. Именно его два рывка привели к результативным передачам на Ибрагимовича и Салемакерса. Всего же у Леау четыре успешных обводки – как у всей «Ромы», где главным дриблером стал Мхитарян, совершивший две удачные обводки и обострявший обстановку.

Слова

Стефано Пиоли (главный тренер «Милана»):

Я доволен игрой, но не нужно смотреть на счет. Мы не можем скрывать, что в итоге он нас не устроил. Нам противостоял сильный соперник. «Рома» лучше использовала стандарты. Но мы двигаемся в верном направлении, и это вселяет в нас уверенность. В нашей команде царит позитивная обстановка. Мне нравится настрой команды. С точки зрения настроя мы никому не уступаем. Нужно и впредь придерживаться такой позиции. В первом тайме мы иногда излишне торопились, принимали спешные решения. Мы могли добиться большего, но при этом всегда создавали остроту. Могли забить больше. Но не будем забывать, что нам противостояла «Рома». Порой нам не хватало технической точности, когда мы контролировали мяч. Ошибка Тэтэрушану? Ошибки – это часть футбола. Вратарь не попал по мячу. Но он сильный голкипер. Такой эпизод в начале матча мог его расстроить, но он справился в дальнейшем.

Паулу Фонсека (главный тренер «Ромы»):