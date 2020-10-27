Поможем «Зениту» набрать очки в Дортмунде. Тактический анализ игры «Боруссии»

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сегодня, 21:30

«Соккер.ру» решил разобрать игру немецкого гранда.

В первом туре «Зенит» дома проиграл «Брюгге», а «Боруссия» на выезде уступила «Лацио». В грядущей встрече очки будут нужны всем. Впрочем, не будем лукавить, если скажем, что питерцев может устроить и ничья.

Ожидается, что «Дортмунд» будет вести игру с «Зенитом», а «сине-бело-голубые» будут играть на контратаках. Люсьен Фавр, безусловно, старается наладить владение мячом и безупречный пас как способ доминирования на поле. Хотя регулярные передачи с редкими ударами по воротам могут многим показаться скучным действием. Разумеется, что «Дортмунд» наиболее силен, когда вокруг Эрлинга Холанда футболисты «жужжат как пчелы вокруг матки».

Результатом этого является то, что «Боруссия» часто использует позиционную атаку. Только взгляните на процент владения мячом в недавнем поединке против «Шальке».

Фавр часто требует от игроков отдавать мяч назад и начинать новую атаку, если у игроков мало шансов забить из текущей.

Если сравнивать с игрой в прошлом сезоне, то «Дортмунд» практически не изменился. Лишь Менье заменил Хакими на правом фланге защиты. Во время предсезонки Фавр играл в четыре защитника, но недавно в поединке с «Хоффенхаймом» вернулся к схеме 3-4-2-1. Впрочем, мы ожидаем, что «шмели» повторят свою расстановку, которая была использована в матче против «Шальке».

Центральные защитники же пытаются очень быстро передать мяч Рейне, Витселю или Беллингхему. Часто линия прессинга соперника ломается уже на этой стадии.

Если же противник решает высоко прессинговать, то в бой идут боковые защитники. К счастью для питерцев, Менье еще не полностью адаптировался к этому аспекту игры, так как ему очень уж нравится атаковать. Бельгиец может даже засидеться на чужой половине поля, этим необходимо воспользоваться «сине-бело-голубым», нужно попробовать контратаковать через этот фланг. Но нельзя не отметить, что Тома очень опасен. Геррейру же обычно «сидит» гораздо глубже, он более дорожит своей позицией.

Немцы часто используют «треугольники» для выхода из обороны.

После отыгрыша игроков соперника часто следует пас на Холанда, этим приемом завтра наверняка будут часто пользоваться «шмели». Ведь они наверняка смотрели поединок «Зенита» против «Брюгге».

В этой встрече питерцы в начале матча пытались высоко прессинговать бельгийцев.

Но гости с легкостью выходили из таких ситуаций, просто перемещая мяч на другой фланг.

Во втором тайме Семак решил изменить схему, игроки старались активнее прессинговать «Брюгге».

Атаки «Зенита» стали интенсивнее, после пропущенного мяча питерцы провели неплохой отрезок, но это точно ли было связано с хорошей игрой команды, а не с тем, что «Брюгге» просто отдал инициативу, ожидая шанс на контратаку?

Ведь решающий гол был забит вновь с использованием «треугольников».

Многие тренеры думают, что им нужно заглушить атаку «Дортмунда» высоким прессингом. Питерцам повезло, что в матче не сыграет Эмре Джан, который заразился коронавирусом. Именно через него шло огромное количество передач. Однако у «шмелей» есть Матс Хуммельс. Он играет ту же роль, что Ракицкий в «Зените». Футболист обладает отменным длинным пасом. Довольно часто Матс в качестве адресата использует Джуда Беллингхема, который отлично вписался в игру «Боруссии». Игроки уже доверяют Беллингхему до такой степени, что даже с легкостью отдают ему пас, когда британец находится в окружении нескольких соперников. В последнее время «Дортмунду» не хватало полузащитника, который мог бы стать надежным партнером для Витселя. В 17 лет Беллингхэм уже показал, что Аксель может быть спокоен.

Что касается Рейны, то это очень быстрый футболист, увидите, что ему будут отдавать пас на 20 и более метров. Впрочем, это обычно делает Джан…

В центре «шмели» образуют треугольник – Витсель – Рейна – Беллингхэм.

Чаще всего Фавр любит играть «низом», но длинный пас также является опасным оружием команды.

Слабым местом «Боруссии» как раз был Джан, который часто необдуманно шел в обыгрыш в центре поля. Это показали матчи с «Аугсбургом» и «Лацио».

Что же делать «Зениту»? Вероятно, не использовать высокий прессинг, это лишь усугубит игру, ведь с помощью «треугольников» игроки «Боруссии» легко выйдут из обороны, оставив позади себя 3-4 футболиста «Зенита».

Можно попробовать зацементировать центр полузащиты. Именно так играли против «Дортмунда» в последних матчах. «Шальке» даже использовал схему в пять защитников. Команда решила активно не играть крайними защитниками, стараясь плотно выступить в центре поля.

Но в таком случае Семаку придется довериться Караваеву и Круговому, ведь тогда их фланги будут в опасности. Именно тогда «шмели» начнут использовать длинные пасы, и это будет делать не только Хуммельс на Рейну.

Если игра пойдет именно по такому сценарию, то питерцам следует тщательно следить за Юлианом Брандтом, который при таком развитии событий уже не будет выполнять роль «десятки». Он превратится в свободного художника.

Рейна в таких случаях опускается на позицию «десятки», а Брандт выманивает за собой одного из защитников.

Если защита соперника уходит за Юлианом, то может незамедлительно последовать длинный пас на мощного Холанда.

Прогноз «Соккер.ру»: на флангах увидим сражения Кругового и Караваева против Геррейру и Менье. Молодая атака «Дортмунда» столкнется с практически уже ветеранами Ракицким и Ловреном. Не будем прогнозировать исход встречи, просто пожелаем удачи питерцам. Единственное, можно предположить, что игроки «Зенита» будут часто видеть желтый цвет не только на футболках соперника, но и в руках главного арбитра встречи. Также, вероятно, «Боруссия» подаст приличное количество угловых.