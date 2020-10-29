«Шеффилд Юнайте» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:10

В 7 туре АПЛ состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок (31.10.2020).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» набрал один балл и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В шести сыгранных матчах команда показала такие результаты: одна ничья и пять поражений.

В последнем поединке «Клинки» уступили в гостях «Ливерпулю» (1:2), а перед этим разделили очки с «Фулхэмом» (1:1). К вышесказанному добавим, что хозяева в шести матчах забили только три гола, пропустив девять мячей.

«Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» восемь очков и тринадцатая позиция в рейтинге команд АПЛ . «Горожане» провели пять поединков: две победы, две ничьи и одно поражение.

В прошлом туре чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Вест Хэмом». Этой встрече предшествовала победа над «Арсеналом» (1:0). Отметим, что три последних матча команды в АПЛ завершались на ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» — 9.830

Ничья – 5.950

Победит «Манчестер Сити» — 1.322

Статистика

«Шеффилд Юнайтед» не выигрывал в 4 прошлых матчах дома в АПЛ .

. «Манчестер Сити» выиграл 3 из 4 предыдущих гостевых поединка у соперника.

У «Манчестер Сити» 6 побед в 10 последних гостевых матчах во всех турнирах.

Прогноз

На старте сезона «Шеффилд» выглядит одним из главных претендентов на борьбу за выживание. У «Клинков» абсолютно не идет игра в атаке, а оборона пропускает много и регулярно.

«Манчестер Сити» очевидный фаворит этой встречи, которому нужно подбираться к группе лидеров. Берем ставку Ф2(-1,5) за 1.934 в букмекерской конторе Pinnacle.