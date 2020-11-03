«Севилья» — «Краснодар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Севилья» — «Краснодар», который состоится 3 ноября 2020 года.
«Севилья»
«Нервионцы» находятся в лидерах группы Е, где они делят первое место с «Челси». В матче первого тура против лондонцев в гостях «Севилья» сыграла вничью (0:0), а в последнем матче с минимальным счетом обыграла дома «Ренн».
В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги уступили в гостях «Атлетику» (1:2). Отметим, что в четырех из пяти прошлых поединках этой команды прошла ставка на ТМ(2,5).
«Краснодар»
У «Краснодара» на счету один зачетный пункт, который команда добыла в стартовом туре, когда избежала поражения во Франции от «Ренна» (1:1). Во втором туре российский клуб крупно проиграл дома «Челси», пропустив четыре безответных гола.
В РПЛ команда Мурада Мусаев проиграла в гостях «Ахмату» (0:2). Таким образом, серия из поражений «Быков» длиться уже три матча подряд, в которых команда забила только один гол.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» — 1.243
- Ничья – 6.290
- Победит «Краснодар» — 13.370
Статистика
- Очная встреча команд в Испании два года назад закончилась победой «Севильи» (3:0).
- «Краснодар» выиграл только один из пяти прошлых матчей на выезде.
- В трех последних домашних матчах «Севильи» забивалось не больше одного гола.
- Ставка на ТМ(2,5) выиграла в четырех из пяти последних матчах «Краснодара» на выезде.
Прогноз на матч
«Севилья» в последних поединках показала слабую результативность, забивая не больше гола. «Краснодар» проповедует оборонительный футбол в гостевых поединках, поэтому ждать большого количества мячей в этом противостоянии мы не будем.
Предлагаем ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.558 в букмекерской конторе Pinnacle.