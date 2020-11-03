«Севилья» — «Краснодар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:36

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Севилья» — «Краснодар», который состоится 3 ноября 2020 года.

«Севилья»

«Нервионцы» находятся в лидерах группы Е, где они делят первое место с «Челси». В матче первого тура против лондонцев в гостях «Севилья» сыграла вничью (0:0), а в последнем матче с минимальным счетом обыграла дома «Ренн».

В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги уступили в гостях «Атлетику» (1:2). Отметим, что в четырех из пяти прошлых поединках этой команды прошла ставка на ТМ(2,5).

«Краснодар»

У «Краснодара» на счету один зачетный пункт, который команда добыла в стартовом туре, когда избежала поражения во Франции от «Ренна» (1:1). Во втором туре российский клуб крупно проиграл дома «Челси», пропустив четыре безответных гола.

В РПЛ команда Мурада Мусаев проиграла в гостях «Ахмату» (0:2). Таким образом, серия из поражений «Быков» длиться уже три матча подряд, в которых команда забила только один гол.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 1.243

Ничья – 6.290

Победит «Краснодар» — 13.370

Статистика

Очная встреча команд в Испании два года назад закончилась победой «Севильи» (3:0).

«Краснодар» выиграл только один из пяти прошлых матчей на выезде.

В трех последних домашних матчах «Севильи» забивалось не больше одного гола.

Ставка на ТМ(2,5) выиграла в четырех из пяти последних матчах «Краснодара» на выезде.

Прогноз на матч

«Севилья» в последних поединках показала слабую результативность, забивая не больше гола. «Краснодар» проповедует оборонительный футбол в гостевых поединках, поэтому ждать большого количества мячей в этом противостоянии мы не будем.

Предлагаем ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.558 в букмекерской конторе Pinnacle.