Швейцария – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:06

14 ноября состоится матч Лиги Наций УЕФА , в котором сыграют Швейцария и Испания. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

Швейцария

У Швейцарии два очка и последнее место в четвертой группе Лиги Наций УЕФА . Команда дважды сыграла вничью с Германией – 1:1 дома и 3:3 в гостях. В гостевых встречах против Испании (0:1) и Украины (1:2) швейцарцы уступили.

11 ноября Швейцария провела товарищеский матч в Бельгии, где команда проиграла (1:2). Отметим, что серия без побед сборной насчитывает уже шесть поединков.

Испания

Испания набрала семь очков и лидирует в квартете Лиги Наций УЕФА . Подопечные Луиса Энрике победили дома Украину (4:0) и Швейцарию (1:0), а также разошлись миром в гостях с немцами (1:1).

В прошлом туре Испания уступила в гостях Украине (0:1). В контрольной встрече против Нидерландов команда не удержала победный счет (1:1). К вышесказанному добавим, что испанцы не побеждали в шести предыдущих выездных встречах.

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 4.340

Ничья – 3.550

Победит Испания – 1.952

Статистика

Только в одном из четырех последних домашних матчах Швейцарии прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). В шести предыдущих гостевых матчах Испании выиграл исход ТМ(2,5).

Испания выиграла три из пяти последних поединка против Швейцарии.

Прогноз

Три последних очных встречи команд завершились с низкой результативностью. Учитывая важность предстоящего поединка, вряд ли команды будут играть открыто. Больше двух голов в гостях испанцы не забивали больше года.

Сыграть ставку на ТМ(2,5) в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1.900.