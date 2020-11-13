Швейцария – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

14 ноября состоится матч Лиги Наций УЕФА, в котором сыграют Швейцария и Испания. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.
Швейцария
У Швейцарии два очка и последнее место в четвертой группе Лиги Наций УЕФА. Команда дважды сыграла вничью с Германией – 1:1 дома и 3:3 в гостях. В гостевых встречах против Испании (0:1) и Украины (1:2) швейцарцы уступили.
11 ноября Швейцария провела товарищеский матч в Бельгии, где команда проиграла (1:2). Отметим, что серия без побед сборной насчитывает уже шесть поединков.
Испания
Испания набрала семь очков и лидирует в квартете Лиги Наций УЕФА. Подопечные Луиса Энрике победили дома Украину (4:0) и Швейцарию (1:0), а также разошлись миром в гостях с немцами (1:1).
В прошлом туре Испания уступила в гостях Украине (0:1). В контрольной встрече против Нидерландов команда не удержала победный счет (1:1). К вышесказанному добавим, что испанцы не побеждали в шести предыдущих выездных встречах.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 4.340
- Ничья – 3.550
- Победит Испания – 1.952
Статистика
- Только в одном из четырех последних домашних матчах Швейцарии прошла ставка на ТБ(2,5).
- В шести предыдущих гостевых матчах Испании выиграл исход ТМ(2,5).
- Испания выиграла три из пяти последних поединка против Швейцарии.
Прогноз
Три последних очных встречи команд завершились с низкой результативностью. Учитывая важность предстоящего поединка, вряд ли команды будут играть открыто. Больше двух голов в гостях испанцы не забивали больше года.
Сыграть ставку на ТМ(2,5) в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1.900.