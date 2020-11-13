Швеция – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Швеция и Хорватия сыграют 14 ноября в матче 5-го тура Лиги Наций УЕФА. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.
Швеция
Швеция – очевидный аутсайдер третьей группы, который проиграл все четыре поединка в турнире: Португалия (0:3, 0:2), Франция (0:2), Хорватия (1:2).
11 ноября шведская сборная проиграла в гостях Дании в товарищеском поединке (0:2). В четырех предыдущих поединках с участием этой команды фиксировался выигрыш ставки на ТБ(2,5). Сыграть этот исход букмекерская конторе Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.261.
Хорватия
Благодаря домашней победе над Швецией (2:1) хорваты занимают третью строчку в группе. В поединках против Португалии (1:4) и Франции (1:2, 2:4) «шашечные» терпели неудачи.
Последний матч Хорватия провела 11 ноября. В товарищеской встрече против Турции в гостях был зафиксирован ничейный результат. В восьми последних поединках хорватов забивалось минимум три гола.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швеция – 2.760
- Ничья – 3.350
- Победит Хорватия – 2.770
Статистика
- Хорватия выиграла 3 из 5 матча у Швеции.
- В 3 из5 очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5).
- У Швеции два поражения подряд в домашних матчах.
- В 4 прошлых гостевых матчах Хорватии забивалось минимум три гола.
Прогноз
Чтобы претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе Швеции нужно побеждать Хорватию с разницей в два гола или больше. Хозяевам терять нечего, поэтому стоит ожидать от них активных действий в атаке.
Предлагаем пойти против линии и взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 2.261 в букмекерской конторе Pinnacle.