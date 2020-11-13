Швеция – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:22

Швеция и Хорватия сыграют 14 ноября в матче 5-го тура Лиги Наций УЕФА . Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.

Швеция

Швеция – очевидный аутсайдер третьей группы, который проиграл все четыре поединка в турнире: Португалия (0:3, 0:2), Франция (0:2), Хорватия (1:2).

11 ноября шведская сборная проиграла в гостях Дании в товарищеском поединке (0:2). В четырех предыдущих поединках с участием этой команды фиксировался выигрыш ставки на ТБ (2,5). Сыграть этот исход букмекерская конторе Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.261.

Хорватия

Благодаря домашней победе над Швецией (2:1) хорваты занимают третью строчку в группе. В поединках против Португалии (1:4) и Франции (1:2, 2:4) «шашечные» терпели неудачи.

Последний матч Хорватия провела 11 ноября. В товарищеской встрече против Турции в гостях был зафиксирован ничейный результат. В восьми последних поединках хорватов забивалось минимум три гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 2.760

Ничья – 3.350

Победит Хорватия – 2.770

Статистика

Хорватия выиграла 3 из 5 матча у Швеции.

В 3 из5 очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). У Швеции два поражения подряд в домашних матчах.

В 4 прошлых гостевых матчах Хорватии забивалось минимум три гола.

Прогноз

Чтобы претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе Швеции нужно побеждать Хорватию с разницей в два гола или больше. Хозяевам терять нечего, поэтому стоит ожидать от них активных действий в атаке.