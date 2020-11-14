Время первых

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Когда речь заходит о выборе лучших футболистов в истории то практически никогда не бывает однозначного ответа на то, кто мог бы в этот список попасть.. Так называемые «топы» создаются при помощи субъективного мнения автора и не всегда его позиция по этому вопросу единогласно и восторженно воспринимается аудиторией. Завсегдатаями данного «футбольного клуба легенд» по мнению экспертов и специалистов часто бывают одни и те же люди : Зидан, Марадона, Роналдо, Мюллер, Кройф, Эйсебио, ди Стефано ну и в конце концов Пеле. А звёздам моей статьи на этом «празднике жизни» если и удаётся откусить кусок лакомого пирога то обычно их порядковый номер в этом рейтинге в лучшем из случаев граничит на рубеже второго числового десятка. Однако, если подойти к рассуждением здраво то определеную долю объективности в нашей головоломке найти все—таки удасться. Понятное дело, что все вышеперечисленные люди жили в разные временные эпохи, обладали разными футбольными навыками, играли за разные клубы и выигрывали разные трофеи. Кому—то везло больше, кому наоборот, но у всех показателей существует определённая единица измерения, а если подойти ещё более рассудительно и попытаться воспроизвести в своей голове простейшие логические причинно—следственные связи то вывод напроситься сам собой.

У меня нет возможности сравнивать и аргентинца, и португальца со всеми, но для личного примера на вторую чашу весов мы поставим человека чью карьеру, заслуги и вклад в мировой футбол с достоинством и справедливостью оценили все ведущие мировые эксперты. Спортсмена, которого ещё при его жизни назвали «королем футбола», бразильского таланта с кратким псевдонимом «Пеле». И ,действительно, по мнению большинства Пеле занимает первые строчки в большинстве проводимых опоросов, однако, я попытаюсь вывернуть наизнанку данную парадигму и раскрыть истинные суждения с обратной стороны.

Никто и никогда не осмелится ставить под сомнения заслуги бразильца, и мало у кого—либо это сделать получится. Он вписал своё имя золотыми буквами в футбольную историю, а его успехи с родным Сантосом и Бразильской сборной вряд ли в обозримом будущем будут кем—либо достижимы. Однако, следует помнить и другую сторону медали. С юношеских лет, изучая школьную биологию, мы всегда знали, что человек склонен со временем развиваться и расширять границы своих возможностей, и каждое следующее поколение людей гораздо более развитее чем предыдущее так и происходит в этом случае. Развитие навыков у человека увеличивает рост конкуренции и в футбольном мире тоже. Начинают появляться новые клубы, талантливые и харизматичные игроки, которые все больше превращают эту игру в спортивное шоу. Весьма просто говорить о таланте Пеле и о более чем 1000 забитых им голов , умалчивая тот факт, что всю свою карьеру он проиграл в родном чемпионате, где и поныне уровень команд не является под стать европейским, а в 60—е годы в подбавляющем большинстве составы команд наполнялись дворовыми парнями и простыми любителями, чтобы создать хоть какую—то иллюзию конкурентоспособности. Что касается трёх выигранных чемпионатов мира— вершины, которая не покорилась да и уже вряд ли покорится и Лео, и Кришу здесь тоже не все однозначно. В период эпохи Пеле и уровень проводимых чемпионатов был значительно ниже и состоял из гораздо меньшего числа играемых команд, да и лишний раз напоминать не стоит, что в эпоху звездоносных бразильского нападающего сам футбол, помимо Бразилии толком умели играть лишь англичане, и может немцы. Хотя всегда весьма тяжело становится первооткрывателем абсолютно новой эпохи в истории. В моём представлении бразилец весьма романтизирован для своего времени, пинай бы он мяч в «сегодняшнем с нами дне» его судьба повторила путь любого из нам известных своих соотечественников. Яркий рассвет, блестящий период пребывания в зените и не менее головокружительный закат. Даже всеми любимый Зидан, который по временным промежуткам играл на стыке тысячелетий и период его поздней карьеры застал расцвет карьеры наших двух героев находился в куда в менее приемлемых условиях, хотя бы лишь потому, что на тот момент любимая всеми игра ещё не успела примерять на себя все качества «шоубизнеса». Объективность заключается в том, что времена и люди способны меняться и улучшаться, и даже в арифметических уравнениях для сочетание дробей нужно приходить к одному общему знаменателю. В нынешнее время для достижения тождественных целей следует прикладывать в десятки раз больше усилий, навыков, старания и желания. Кто знает какими бы эпитетами наделили бы игру как Месси так и Роналду и каких бы высот они могли достичь родись на полвека раньше. И самым примечательным остаётся факт того, что на них подобная история не заканчивается. Вскоре они уйдут и будут оставаться величайшими до тех самых пор пока спустя несколько десятилетий не придёт никто лучше