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«Арминия» — «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 11:24

«Арминия» и «Байер» сыграют в поединке 8-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 21-го ноября.

«Арминия»

«Арминия» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В семи сыгранных турах команда показала такие результаты: одна победа, одна ничья и пять поражений.

Пять последних поединка в Бундеслиге завершились для «Арминии» проигрышами: «Унион» (0:5), «Боруссия» (0:2), «Вольфсбург» (1:2), «Бавария» (1:4), «Вердер» (0:1). Отмечаем пассивную игру команды в атаке, которая за семь матчей наиграла только на четыре забитых гола.

«Байер»

«Байер» на пару с «Вольфбсургом» остается единственной командой Бундеслиги, которая еще не проигрывала в текущем сезоне; четыре победы и три ничьи.

Набрав 15 очков, команда расположилась на четвертой позиции в рейтинге, а отставание от дортмундской «Боруссии» лишь условное. 8 ноября футболисты «Байера» обыграли дома коллектив из Менхенгладбаха, добыв четвертую викторию кряду.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арминия» — 6.430
  • Ничья – 4.450
  • Победит «Байер» — 1.549

Статистика

  • Шесть голов пропустила «Арминия» в двух последних домашних матчах.
  • У «Байера» три победы в последних пяти гостевых поединках во всех турнирах.
  • В трех прошлых очных встречах команд «Арминия» не побеждала.

Прогноз

«Байер» имеет отличную возможность упрочить свои позиции в группе лидеров за счет победы над аутсайдером чемпионата. У «Арминия» совершенно не ладится игра в обороне, которая пропускает много даже от середняков чемпионата Германии.

В линии букмекерской конторы Pinnacle ставка на Ф2(-1) отмечена привлекательным коэффициентом 1.892.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:51
Байер должен побеждать
shlomo
shlomo
сегодня в 11:26
Байер просто сильнее и наверняка выиграет без особых проблем...
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