Халк, Хедира и Лингард в «Зените». Чемпионы России в роли приманки

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сегодня, 16:29

О том, как используют петербуржцев – на «Соккер.ру».

Очевидно, что в Лиге чемпионов «Зенит» математически ближе к неудаче после двух поражений и ничьей, чем к плей-офф со второй строчки. Следовательно, отношения Семака, Медведева и владельцев клуба меняются.

Сергей Богданович бросил парочку шпилек в трансферную стратегию «Зенита». Мол, его резервисты не тянут, а у «Лацио» все в заявке – «орлы» для Лиги чемпионов. На фоне усталости и потерь победить не удалось, хотя повели и шансы имели.

Но ангина Азмуна оставила в заявке одного форварда в центр. Черчесов выжал все моральные и физически соки из целого ряда игроков «Зенита». Малком и Дриусси работают индивидуально, у Кругового – коронавирус. Но даже к полноценной заявке есть вопросы по силе и глубине.

Весь футбольный мир знает, что «Зенит» ищет усиление состава, причем лучше уже зимой. И работать полезно с осознанием, что Барриос, Азмун или Сантос могут получить приглашения из топ-5 в будущем, а дорогой Вендел – не заиграть. А вот если разбегаются Малком и Дриусси, то тоже завершат карьеру не в «Зените».

Следовательно, пора играть на опережение. Но хитрые комбинации строят не только в Санкт-Петербурге, но и на других концах трансферных цепочек.

Халк станет свободным агентом

Живанилдо подтверждал, что будет рассматривать предложения из Европы, когда станет зимой свободным агентом. Лет ему много – 34, но и в таком возрасте не раз становились чемпионами России. Так что появление опытного бразильца в «Зените» не удивит.

Вот только есть одно важное «но». Халк развелся с женой и женился на ее племяннице. Захочет ли 31-летняя Камила после проживания в Китае отправиться в Санкт-Петербург? Похоже, что сообщение о приглашении в Россию с зарплатой в 3 млн евро призвано помочь на переговорах с «Порту».

Халк точно вернется в европейский футбол – вряд ли в Бразилии найдется клуб, что потянет его запросы. Но «драконы» предлагают форварду низкую зарплату, вот и вспомнил агент бразильца о «Зените» как о приманке на торгах.

Лингард и Хедира – «сбитые летчики»

Когда говорят, что Почеттино сам напрашивается тренировать «Зенит», то становится смешно. У аргентинца все не настолько плохо, есть хорошая репутация в топ-5, а ошибки тренеров известных клубов каждую неделю делают Маурисио ближе к интересной работе. ПСЖ , «Реал» или «Манчестер Юнайтед» — вот его цели мечты.

Аргентинец не сменит Семака зимой, одна его зарплата станет проблемой – российскому наставнику платят куда меньше. А вот когда слышим, что «Зенит» следит за делами Лингарда, чей контракт с МЮ завершится летом 2021-го, или Хедирой – будет свободным агентом, то удивляться не стоит. Хотя бы потому, что спортивный директор «Зенита» работал и в МЮ , и в «Ювентусе».

Джесси не такой плохой игрок, как могут показать его результаты в Манчестере. А Сами вообще чемпион мира, большой мастер, хотя старенький и не в лучшей форме. Скорее поверим, что Бекхэм заберет его к Матюиди и Игуаину в Майами, нежели что у «Зенита» найдутся дикие деньги для личного контракт со звездами. В «Ювентусе» Хедире платят 6 млн евро за сезон, а Лингард в «Манчестер Юнайтед» получает около 7.5 млн евро.

Сами не входит в планы Пирло, Джесси – в планы Сульшера. Но зачем российскому клубу забирать лишних? Вендел приехал, в «Спортинге» смотрелся нормально, а в команде Семака выглядит, как потерянный мальчик на железнодорожном вокзале. Лингард может заиграть у тренера, который его знает – например, у Моуриньо, и в клубе из понятной Джесси лиги – в любой команде АПЛ . В далекой России могут начаться проблемы.

Опять же, Малком с его вечными травмами уже в составе. У Дриусси не все хорошо со здоровьем – в Майами к Бекхэму, когда Дэвид звал, аргентинец не отправился. Странно добавлять в список Хедиру или Лингарда, учитывая, что стабильностью давно не балуют. «Зениту» предлагают забрать людей без игровой практики, причем на позиции, где не каждый новичок адаптировался.

«Зенит» используют разные агенты

Зная, что директор клуба Рибалта ищет новую работу – пытается вернуться в «Ювентус», представители игроков используют «Зенит», пытаясь повысить значимость клиентов на рынке. Также проблема переговоров с Лингардом, Хедирой или Халком в том, что это большие чемпионы, но в спорной форме.

Не все кандидаты ветераны, как немец или бразилец, но мотивация их при переезде в Санкт-Петербург вызывает сомнения. Тут Малком не спешит радовать, да и Вендел пока не умирает на поле ради побед «Зенита» в решающих матчах. Не исключено, что сделает рывок в будущем, а пока Семак не дождался подвигов в важных матчах.

Так что поход Медведева за звездными игроками – пример «ленивого скаутинга». Это когда рассказываешь в интервью, что не ведешь переговоры с Ловреном, а потом покупаешь ветерана «Ливерпуля» за 12 млн евро. Иногда такие сделки, основанные на огромном клубном бюджете, бывают удачными – Ивановича плохо встретили, называли старым, а стал чемпионом и капитаном в «Зените».

Вот только команда ветеранов с огромными зарплатами не может стать коллективом будущего. Семак с радостью бы принял в состав еще троих Дугласов Сантосов на нужные позиции, а ему предлагают выбрать одного немолодого легионера – на покупку одновременно Халка, Хедиры и Лингарда нельзя рассчитывать, мест для иностранцев нет, семь из восьми позиций в заявке заняты.

В этом и проблема – достать Влашича не получилось, российские футболисты далеко не всегда так удачно смотрятся в «Зените», как Дзюба. А из иностранцев зимой можно выбрать одного, если не прощаться с Азмуном и Дриусси, которые осенью в цене не выросли. Семак прав, когда критикует Медведева и Рибалту – просят выйти в плей-офф ЛЧ , не обеспечив идеальным усилением состава. Но и вариантов особых нет, «Зенит» связан лимитом, который одобрил Дюков, не чужой клубу человек.

С самого начала было ясно, что нужна схема «10+17», ведь заявки не состоят из 25 человек за сезон, они чуть шире. Хватало бы мест и своим, и приезжим. Но ловушку поставили, а «Зенит» в нее попал. Когда читаете об интересе к Лингарду, Хедире, Халку или любому другому легионеру, то учитывайте – есть ровно одно место. А Семак назовет минимум три позиции, которые хотел бы усилить немедленно, причем в идеале футболистами класса Халка.

Руководство «Зенита» может одобрить возвращение бразильца – дружит с Дзюбой, самостоятельный на поле, яркий, ударный. Но тогда к лету придется прощаться с легионерами, чтобы купить новых. Амбиций много, положение непростое, ошибаться больше нельзя.