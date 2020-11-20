«Зенит» не собирается возвращать Халка

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вчера, 15:18

«Зенит» не ведет работу над трансфером экс-форварда клуба Халка, выступающего за китайский «Шанхай СИПГ».

«Несмотря на информацию A Bola о предложении контракта на 3 млн евро, в петербургском клубе даже не рассматривают возможность возвращения бразильского нападающего, которому в июле следующего года исполнится 35 лет. В настоящий момент у „Зенита“ другие приоритеты касаемо усиления состава», — говорится в источнике.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.