«Зенит» не собирается возвращать Халка

«Зенит» не ведет работу над трансфером экс-форварда клуба Халка, выступающего за китайский «Шанхай СИПГ».
«Несмотря на информацию A Bola о предложении контракта на 3 млн евро, в петербургском клубе даже не рассматривают возможность возвращения бразильского нападающего, которому в июле следующего года исполнится 35 лет. В настоящий момент у „Зенита“ другие приоритеты касаемо усиления состава», — говорится в источнике.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
Теперь его не так просто уговорить 3 млн.
Тут ещё чего нибудь придется предложить....
Теперь его не так просто уговорить 3 млн.
Тут ещё чего нибудь придется предложить....
А народ при деле...
А народ при деле...