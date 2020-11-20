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«Зенит» не собирается возвращать Халка

вчера, 15:18

«Зенит» не ведет работу над трансфером экс-форварда клуба Халка, выступающего за китайский «Шанхай СИПГ».

«Несмотря на информацию A Bola о предложении контракта на 3 млн евро, в петербургском клубе даже не рассматривают возможность возвращения бразильского нападающего, которому в июле следующего года исполнится 35 лет. В настоящий момент у „Зенита“ другие приоритеты касаемо усиления состава», — говорится в источнике.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:27
Халк в Китае и так много денег заработал
Теперь его не так просто уговорить 3 млн.
Тут ещё чего нибудь придется предложить....
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:50
Вот я бы ввел большой штраф,за подобный вброс.Уже пора наказывать рублем авторов всяких слухов.Реально бесят
sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 18:11
Да я с Азмуном попутал!Да какая разница)))
Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:09
А он и Дриусси того??? Хера се маньчело-историк!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:54
А вот и опровержение) Ну и зря! Он явно бы не помешал Зениту в плане организации атакующего футбола.
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:53
Главное не спешить обсуждать первую...добротный материал должен вылежаться...
112910415
112910415
вчера в 16:53
скрывают просто
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:35
На A Bola всех
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:20, ред.
Халк наверное узнал что Дзюба с Азмуном вытворяет , да потом ещё последнее видео увидел и подумал ну на фиг это дело!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:18
Это Газпром потянет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:18
Не купят на нём клеймо: китайский.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:16
Две новости с разницей в 40 минут, опровергающие друг друга...
А народ при деле...
Брулин
Брулин
вчера в 16:12
Вообще то недавно была новость о том, что ведёт. Так что ведёт, а не не ведёт. Вот так. А эта новость для того чтобы все велись, что не ведёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:11
И Бейла тоже потянет. Только это бесполезно. Деньги без менеджмента приличного это выброс на ветер, как уже много лет в Зените. Они это видят, но их это устраивает, из-а возможностей хороших откатов. Там уже так все наварились !!! Но денег, как и здоровья много не бывает.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:05
A Bola в прошлое трансферное окно в новостях условно половину футболистов Примейры в РФПЛ "сосватало и продало". Видимо решили не останавливаться на достигнутом и в новое трансферное окно взяться зв продажу футболистов из Суперлиги Китая в РФПЛ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:03
Зелёный передумал)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:03
Зенит решил что засыпка Газпром Арены песком ,который сыпется из стареющего форварда, явно стоит дешевле, чем три миллиона евро в год. А потом пошли разговоры о новом векторе развития.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:54
Может ГАЗПРОМ решил за Зенит и предложил 3 млн.?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:50
Есть рука Дзюбы. Потом ядро Халка. Нога "Кержа", и много чего еще. Пошел ведь 41...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:43
Гинер бы сказал так: Ненадо возвращать меня в прошлое!
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:34
Ну в финансовом вопросе Зеня может и потянуть любого...:))))....только Бэйла однозначно нет, а Паша сам не пойдет...:))))
drug01
drug01
вчера в 15:23
Он много дал Зениту
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:21
А другие "приоритеты" - это Бейл, Месси, Роналду, или Погребняк?
shlomo
shlomo
вчера в 15:20
Да это и коню было понятно....он уже не тот
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