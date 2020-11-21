Нестандартное дерби «Спартака» и «Динамо». Два немецких тренера, борьба за Лигу чемпионов и отсутствие фаворита

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21 ноября 2020, 09:31

Больше любопытных фактов о растущих соперниках – на «Соккер.ру»

Что важно знать о «Спартаке»?

- Тедеско после победы 2:1 над «Арсеналом» сыграл лишь два домашних поединка с конца августа. Странная серия продиктована тем, что впереди у москвичей три домашних игры подряд. В сентябре дома не играли, в октябре была ничья с «Зенитом» и поражение от «Ростова» — фанаты заждались победы на «Открытие Арене»;

- у «Спартака» давненько не было простых матчей. Кубок России выносим за скобки, там своя специфика, но и в РПЛ чемпиона дома не обыграли, от «Химок» пропустили два мяча. В Краснодаре были и опасные атаки соперника, и реализация помогла. А вот с «Ростовом» и «Уралом» команда Тедеско потеряла первое место – минус четыре пункта за два тура;

- «красно-белые» поссорились с Черчесовым – оставил в заявке Соболева, у которого, по версии клуба, проблемы с коленом. По версии сборной, Александр не жаловался. Но позиция врачей национальной команды странная – пропустили черепно-мозговую травму Дивеева на основании, что пациент не просил замену. Решать должны врачи;

- будут эксперименты на флангах. Айртон простудился, и если не успел набрать форму – Ещенко вспомнит, как играть слева. Если нет – Мозес и Айртон займут знакомые бровки. Вариант, при котором Зобнин уходит на фланг, учитывая потерю Умярова, вряд ли стоит рассматривать, Роман нужен в полузащите;

- в центре обороны Тедеско нужен Джикия, у которого как раз сегодня день рождения. Георгий почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра, но здесь история Соболева – возможно, защитник сыграет весь матч, а форвард выйдет на замену, ведь оба были в заявке на игре сборной. Но и без них тоже есть варианты. Например, появление Кокорина в старте. Получил время, чтобы набрать форму.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Маслов, Жиго, Джикия (Кутепов) – Мозес, Зобнин, Крал, Ещенко (Айртон) – Ларссон (Бакаев) – Понсе, Кокорин (Ларссон).

Что важно знать о «Динамо»?

- у Шварца три победы. Значит, Новиков подготовил фундамент для рывка, ведь соперники были непростыми. Зато у москвичей пошли голевые атаки. В трех последних турах забили 10 мячей, в 11 матчах до этого – столько же. Разительная прибавка в реализации, хотя против «Локомотива» могли забить не 5, а больше;

- у «Динамо» восстановились от травм многие игроки. Грулев, Комличенко, Игбун и Нойштедтер будут на поле, если набрали форму. По Лесовому и Шунину понять сложнее – у них то отрицательные результаты тестов на COVID-19, то сомнительные. Антон тренировался, Даниил летал в сборную;

- мешает дисквалификация Паршивлюка за красную карточку, которой могло и не быть. Также вне игры Шиманьски за перебор желтых, причем пытались оспорить последнее предупреждение. Не удалось, поэтому справа у «Динамо» ждем Варелу, а в центре сыграют Каборе, Фомин и Моро, польский диспетчер вне заявки;

- учитывая, что Айртон после болезни, а Мозес не самый надежный в защите, у «Динамо» шанс за счет схемы «4-2-3-1» создать преимущество на флангах. Важно, чтобы Скопинцев и Лесовой были готовы – иначе увидим эксперимент с Раушем в атаке. Также логично поставить против левого защитника «Спартака» связку Н’Жи и Варелы – были тренировки, чтобы сыграться. И если старина Ещенко встретит настолько быстрых соперников, может допускать ошибки;

- у Шварца больше возможностей удивить Тедеско. «Спартак» начал терять очки как раз из-за повторений ходов и сочетаний. А «Динамо» набирает, поскольку новый тренер бросал в бой молодежь, полагался в силу обстоятельств на двух голкиперов. В нападении у Сандро минимум три опции – Комличенко, Грулев и Н’Жи, слева и справа могут сыграть как молодые, вроде Лесового и Карапузова, так и более опытные. Только в центре защиты и полузащиты все понятно – Ордец, Евгеньев, Каборе, Фомин и Моро представят «Динамо». Но и там можно менять местами Даниила и Николу, чтобы запутать Крала и Зобнина.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин (Лещук) – Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев – Каборе, Фомин – Н’Жи (Карапузов), Моро, Лесовой (Рауш) – Комличенко (Н’Жи; Грулев).

Что важно знать о московском дерби?

- это 177-е дерби, объединенное фигурой Бескова, чей столетний юбилей со дня рождения клубы отмечали на днях. Константин Иванович играл за «Динамо», успешно тренировал обе команды, выводил «бело-голубых» в финал Кубка Кубков. В дни, когда вспоминают футбольную легенду, команды не имеют права разочаровать поклонников. Тем более, власти Москвы разрешили зрителей на трибунах;

- «Динамо» нельзя назвать легким соперником для «Спартака», особенно после известных событий – в сезоне вылета «красно-белые» победили 3:0. Затем была ничья 2:2, успех «Динамо» на «Открытие Арене», непростые минимальные трехочковые «Спартака». А позже началась новая серия – нулевой ничьей и успехом Тедеско в феврале 0:2. Голов забивают немного, а в 6 последних дерби «красно-белые» трижды теряли очки;

- нельзя пройти мимо того, как «Динамо» играет против статусных соперников. И если ЦСКА повезло застать смену тренера, обыграли «Динамо» 3:1, то «железнодорожники» сгорели со счетом 5:1. Проигрывали москвичам и «Краснодар», и «Зенит», и «Ростов». С другой стороны, речь о домашних матчах «бело-голубых», в выездных теряли очки с «Уфой», «Арсеналом» и «Химками»;

- на этот поединок точно повлияет пауза на матчи сборных. Если бы «Спартак», который начал буксовать, встретил «Динамо» после 5:1 с «Локомотивом» — в этом матче был бы фаворит. И не «красно-белые», как сейчас говорят некоторые эксперты. Но недели без официальных игры клубов позволили Тедеско взять паузу, перезагрузиться, улететь в Германию на 10 дней к семье, футболисты получили выходные – из тех, кто не играл за сборные. Все это было нужно, чтобы «Спартак» вернул свежесть. Посмотрим, что из этого получится, но фаворита теперь найти сложнее – после таких пауз словно начинают с чистого листа;

- не забываем о таблице. Не просто дерби с историей, а поединок клубов, которые в шаге от первого места. «Динамо» до вершины пять пунктов, но отыгрывали и не такой отрыв – тем более, ЦСКА нарвется на «Сочи», а эти ребята играют за себя и против конкурентов «Зенита». У чемпиона непростой выезд – «Ахмат» настраивается отобрать у Семака очки. Поэтому сегодня в дерби целый пирог интриг. Есть непонятное состояние ряда игроков, дуэль двух немецких молодых тренеров с разной тактикой, столетие Бескова – в память о легенде хорошо бы сыграть качественно.

Наконец, задача взять три пункта, ведь победитель останется в пуле Лиги чемпионов, а проигравший может прилипнуть к группе соискателей путевок в остальные еврокубки. Команды молодые и непредсказуемые, матч – важнейший, в 19:00 по Москве ждем настоящее представление.