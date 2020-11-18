Милинкович-Савич не сыграет с Россией. Но Йович и Тадич могут огорчить Черчесова

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сегодня, 17:31

Сербы разбегались, а России некуда отступать. «Соккер.ру» препарирует варианты соперников.

Известна тактика сборной Сербии

Коларов сдал положительный тест на COVID-19, получив травму. Но у Тумбаковича полно центрбеков. Есть Миленкович из «Фиорентины», Спайич из «Фейеноорда» (в аренде из «Краснодара»). В заявке талантливый 19-летний Павлович («Монако») и старый знакомый с опытом в РПЛ — Максимович («Наполи»).

Плюс хавбек Гудель из «Севильи» сыграл в центре защиты с Венгрией. Если потери Семенова и Кудряшова меняют планы Черчесова, то огромное количество людей в центр защиты оставляет сербам схему «3-4-2-1». Зато у Тумбаковича нехватка игроков на краях поля, у Лазовича коронавирус, будут эксперименты.

И против Шотландии, и в Лиге Наций играли или «3-4-2-1», или «3-5-2». Внимательно смотрите на количество центральных полузащитников. Если поставят тройку с Гуделем в центре – рассчитывают на попытку России захватить мяч. А если увидите «3-4-2-1» или даже «3-4-1-2» с Тадичем – сербы хотят контролировать мяч и чаще атаковать.

Черчесову нельзя ошибаться в атаке

Выбор года. Семь потерь игроков основы Станислава Саламовича его упрощают? Нет, только в центре защиты все проще, есть Дивеев или Евгеньев после удаления Семенова. Дисквалификация Зобнина означает, что Роман не сыграет ни справа, ни в центре.

Так что ключом к победе в Сербии должны стать смелые и успешные атаки. Возвращает к вопросу флангов, где слева Жирков или Караваев, справа – Караваев или Живоглядов. А самый главный выбор ждём в четверке атаки. Кузяева уберут с фланга? Зависит от состояния Фомина и Облякова в центре. Ионов и Алексей Миранчук подходят для атак против узкой обороны Сербии?

Латерали соперника – атакующие, располагаются высоко, венгров останавливали разрушители из центра поля и тройка защитников. Важно учесть, поэтому Черышев, Кучаев, Ерохин и Антон Миранчук остаются опциями в атакующем звене. Состав небедный, главное – поставить на тех, кто готов. Например, если Соболев и Чалов круче Заболотного на тренировках, то Черчесову нужно оставить упрямство до лучших времен.

Сборные нестабильные и «привозят»

Нельзя называть Сербию элитной командой, если не может то, что удавалось основе России – обыграть среднюю Шотландию. Но соперник в курсе, что Черчесов потерял суммарно 12 игроков. Но жалобами на судьбу Шунина, Фернандеса, Зобнина и Дзюбу на поле не вернуть. Да и у сербов вспышка коронавируса – Милинкович-Савич вне игры.

Значит, надо стиснуть зубы и работать. Важно уважать соперника, ведь Сербия – вторая Турция. В том плане, что тоже техничные, бьют издали, смелые, но оборона трещит по швам частенько, а Райкович вступает в игру. Также сербы невезучие. Против Венгрии, где шла игра на три результата, имели шансы на победу. И против России в Москве все не было так печально, как на табло – 3:1.

Тактически сербы не выстроенные – защита узкая, разрыв между полузащитой и атакой заметен, фланги работают только на атаку. Хавбеки Сербии прижимаются к воротам. Соперник пропускал в 6 из 7 матчей года. И хотя прошлые результаты не значат, что Россия повторит успех той же Венгрии – в Белграде выиграли 0:1, нельзя игнорировать нестабильность соперника. Их оборона чудит, как и российская.

Ждем матч на количество ошибок

Ляпов хватит, у кого меньше – тот выиграет. И не слушайте Черданцева, что сербы дома не будут из кожи вон лезть ради трех очков. Соперник – гордый, это видно и по стилю, и по тактике, когда Тумбакович отправляет в атаку 6 человек вместо 4 в команде с дырами в защите.

Плюс Сербия – мощная по именам. Там ребята из «Реала», «Аякса», «Севильи», «Фиорентины», «Порту» и «Наполи». И это еще парней из «Лацио» и «Интера» потеряли. По игрокам тут команда уровня ЛЧ , но по тактике понятные. Это «Рубин» — жаль, Деспотович травмировался, мог выйти на замену. У них техничные ребята на флангах, вертикальная игра, даже свой Игнатьев – Йович.

Как и у Слуцкого, состав симпатичный, стараются атаковать. Радонич в роли Кварацхелии, агрессивный центр поля. Но Сербия неслучайно похожа тактически на команду, которая пока потенциал не реализовала. «Рубин» можно обыграть. Но взять три очка будет сложно, поскольку Сербии нечего терять. И аппетит нагуляли – у них 0 побед в Лиге Наций, как было у Турции.

От обороны и тренера зависит результат

Когда напротив Сан-Марино, то результат не зависит от защиты. Но сегодня Гильерме должен провести идеальный поединок, Джикия и его молодой напарник (независимо от имени) не имеют права так грубо ошибаться, как в Стамбуле. У Караваева и Жиркова (Юрий сыграет сотый юбилейный поединок) нет права на ошибку. Нужны качественные навесы, ведь скорее увидим тяжелого форварда, нежели Чалова.

Но нужен темп – то, чего катастрофически не хватает сборной. Когда говорят о приличной игре против Турции, то не врут. Вот только забывают добавить деталь – соперник не идеальный (как и Венгрия, как и Сербия), а не сборная России стабильно крутая. Попали бы под каток класса – Францию, Бельгию или Испанию, то с медлительным футболом могли набрать разгромов в Лиге Наций в дивизионе А.

Черчесову не стоит забывать, где находится. Россия должна стремиться в элиту, там интереснее и сложнее. Так что ждем атакующий вариант, «4-2-3-1» или «4-3-2-1». Зеркальное отражение тактики Сербии вряд ли поможет. Венгры так делали, но Йович, Радонич и Тадич сыграли активно. Черчесов должен идеально спланировать замены – в последнее время они какие-то хаотичные, то вынужденные, то непродуманные, то запоздалые. Также важно понимать, что на поле будут самые готовы на тренировках, фактор усталости учитываем.

Вот только сербы тоже не свежие – венгры их на отрезках свежего матча прижимали, как Турция команду России. Так что соперники в равных условиях по подготовке, но в разных по составу. Черчесов мог рассчитывать на голый класс Головина, Дзюбы, Шунина или Фернандеса, но лишен козырей. Значит, нужно, чтобы валеты стали джокерами. Хочется увидеть настрой уровня первых матчей на ЧМ -2018. Тогда носились на поле. И сегодня нужны сумасшедшие ускорения.

Матч двух неидеальных, но крепких европейских соперников закончится победой того, кто сыграет через не могу, ведь отсылка к количеству потерь объективная – да, устали, но представляют родную страну, значит – надо пахать на поле.