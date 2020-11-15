Турция vs Россия: потери Дзюбы и Бурака, серии ничьих и 7 встреч без поражений

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сегодня, 10:10

«Соккер.ру» готовится к серии решающих матчей в футбольной Лиге Наций.

О турецком сопернике

- собрали 5 ничьих подряд – редкая в футболе сборных серия. Началась в начале сентября нулевой ничьей против Сербии в гостях. После этого было 4 мировых с голами против неплохих соперников. Часто есть характер, чтобы отыгрываться;

- сборная Турции сыгралась за два с половиной месяца. Помогли товарищеские матчи с Германией и Хорватией, а еще домашние поединки, где настрой привычно боевитый. Появились приличные ходы в центре поля, забил сербам Чалханоглу, выделяется Туфан. Действуют осмысленнее, чем раньше;

- Турция – единственная сборная квартета, которая играет строго выраженным первым номером. Вернее, пытается. Владение 56 %, тогда как у России всего 44.8%. Турки часто бьют по чужим воротам, у них высокая культура паса – в обоих случаях первые в квартете по показателям. Классные игроки в наличии;

- соперник тоже потерял основного центрального форварда. Бурак Йылмаз на 91-й минуте против Сербии получил вторую желтую карточку и пропустит поединок против команды Черчесова. Существенная потеря для Гюнеша. И Тосун, и Унал не в лучшей форме. Первый засел на лавку в «Эвертоне», а второй не забивает за «Хетафе»;

- Черчесов прав – Гюнеш выставил против хорватов экспериментальный состав, основные отдыхали. Пробовал найти другие варианты на проблемных флангах защиты, но лишь убедился, что лучше Челика никого нет, если не переводить универсала из «Ювентуса» Демирала на край поля. А вот связку Мериха и Кабака можем увидеть – все-таки номинально, раз у Союнджу травма бедра, это самые сильные центральные беки Турции. А вот в центре будут старые опасные знакомые – Туфан и Чалханоглу.

Ориентировочный состав сборной Турции (4-2-3-1): Гюнок – Челик, Демирал, Кабак (Такдемир), Эркин – Туфан, Йокушлу – Юндер, Чалханоглу, Караман (Язичи) – Тосун (Унал).

О команде Черчесова

- много потерь. Шунин простудился, Дзюба временно исключен из заявки, а Смолов травмировал колено. Головин мается с повреждением бедра, а это – ключевой плеймейкер в отборе. У Смольникова травма, как и у Фернандеса. Петров и Баринов тоже в лазарете. Трудно кого-то не забыть, большое количество потерь и основных, и запасных;

- невзирая на закрытый стиль, на выезде Россия в последнее время в официальных играх неизменно забивала больше одного гола. Так было в Венгрии (3 мяча), в Сан-Марино (5), на Кипре (5), в Шотландии (2) и в Казахстане (4). Турция тоже участник Евро-2020, как венгры и шотландцы, но это не Бельгия по силе, в Стамбуле надо продолжить голевую серию;

- невзирая на потери, Черчесов может сократить количество экспериментов к минимуму. В защите и центре, если Зобнин готов, может не быть сюрпризом. Даже Алексею и Антону Миранчукам немало лет, пора им сыграть сказочный матч за сборную. Черышев и Ионов – любимчики Черчесова. Остается один эксперимент – в центре атаки;

- выбор между Чаловым, Соболевым и Заболотным интересен. Если Черчесов ошибется – еще может перевернуть игру заменами. Ерохин, Кучаев и Лесовой, если Станислав Саламович не выпустит их с первых минут, способны усилить атаку по ходу матча. А Фомин и Обляков подстрахуют в центре поля. Народу много, жаль лишь, что сыгранности нет, в отборе к Евро-2020 были другие сочетания;

- сегодня тренерский поединок. Соболев может сыграть с первых минут, а Алексей Миранчук стать чистым плеймейкером. Без Оздоева меняется игра в опорной зоне, без Семенова, который хорошо двигает мяч, но ошибался позиционно, в центре обороны есть Дивеев – ставка на свежесть и молодость против агрессивного соперника. Вариантов достаточно, даже слева возрастные Жирков и Кудряшов взаимозаменяемые.

Ориентировочный состав сборной России (4-2-3-1): Гильерме – Караваев, Семенов (Дивеев), Джикия, Жирков (Кудряшов) – Зобнин (Обляков), Кузяев (Оздоев) – Ионов, Ал. Миранчук, Черышев (Ан. Миранчук; Лесовой) – Соболев (Чалов).

Ожидания и расклад перед игрой

- России нельзя терять очки. Венгрии достаточно победы над Сербией, чтобы обойти команду Черчесова в случае ее осечки в Стамбуле. Победа тоже не гарантирует первое место в группе, если венгры не проиграют в матче пятого тура. Настраиваться в Стамбуле надо на три очка, вопреки обстоятельствам. Пока у России 8 пунктов, у Турции – 3;

- Турки забивали в четырех последних встречах, отличились 9 раз, и хотя в официальных матчах результативность ниже – 1.5 гола за игру против 3 в среднем в спаррингах, команда у Гюнеша смелая. Пользуются подарками соперников – и против Германии, и против России, и с хорватами была одна и та же картина;

- от матча можно ожидать агрессивности хозяев, но России важно выходить из-под прессинга и не бегать долго без мяча. Против Турции в Москве было 2-3 отличных шанса, которые не использовали, за что поплатились. В Стамбуле нельзя повторять те же ошибки в надежде на другой результат. Соперник и так понял, что многое позволял гостям с Венгрией и Сербией, может сыграть хитрее;

- какие только Гюнеш не пробовал сочетания в защите – каждый раз его подопечные «привозят». Порой ошибки довольно глупые, как в игре против Хорватии, иногда соперники разыгрывают красивые комбинации – как Россия в Москве. Но и фланги проседают, и между линиями гуляет таинственный ветер и оппоненты. Но полумесяц не молчит, а забивает мячи;

- провели между собой 7 поединков, россияне выиграли четыре, а трижды были ничьи – 1:1, 0:0 и 1:1. Жаль, что не продлили серию побед в официальных матчах Лиги Наций, ведь с этим соперником в новом турнире вот уже четвертый поединок. С одной стороны, соперник изучен, с другой – могут разыграть турецкий гамбит, ведь команда России в последнее время не впечатляла, играла отрезками, выделялись лишь отдельные личности, а не целые линии или вся команда. В Стамбуле будет жарко и сложно, поскольку Турции нечего терять.

Черчесов понимает, что если подопечные Гюнеша прижмут Россию к воротам Гильерме, если у них получится открыть счет, то нынешний лидер группы начнет нервничать. Легко играть, когда все идет по плану в составе с изменениями. Но даже попытка собрать на поле самых опытных футболистов провалится, если не выдержать темп Турции. С хорватами они дали отдых основным, но забивали и разыгрывали интересные атаки. Чем не может похвастаться Россия после визита в Молдавию.

Сегодня решающий матч. Победа открывает путь к выходу в дивизион А, а поражение на фоне общего негатива усугубит шансы на три очка в Белграде. Сколько не киваем на усталость, необычный сезон, новые сочетания и травмы, народ требовательный и жесткий со сборной. У ребят есть один шанс вернуть уважение и венгров с сербами, и турецкой команды, собственных фанатов. Нужно выложиться физически, цепляясь за каждый мяч и реализуя каждую приличную атаку, как было в Будапеште до перерыва.