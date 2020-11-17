ГлавнаяБлогиМагический шар

Россия поборется с Венгрией и Турцией за выход в Лигу А. Решающие дни Лиги Наций

сегодня, 12:38
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» дает исчерпывающий турнирный расклад.

Лига А

Группа 1

Матчи заключительного тура: Босния и Герцеговина (2 очка) — Италия (9); Польша (7) — Нидерланды (8).

Италия. Победа над Боснией в заключительном туре гарантирует выход в финальный турнир Лиги Наций. Итальянцев устроит и ничья, если голландцы не выиграют у поляков. В случае первого за 22 последних матча поражения «Скуадра Адзурра» сможет остаться на первой строчке только в том случае, если Нидерланды и Польша сыграют вничью.

Нидерланды. «Оранжевым» нужна комбинация из собственной победы и потери очков итальянцами, чтобы завершить групповой турнир на первой строчке и во второй раз подряд попасть в финальную пульку Лиги Наций.

Польша. Сохраняет шансы побороться за трофей, правда, у поляков непростой расклад: сами они обязаны обыгрывать голландцев и ждать, что сборная Италии проиграет свой матч Боснии и Герцеговине.

Босния и Герцеговина. Вылетает в Лигу B вне зависимости от результатов последнего тура.

Группа 2

Матчи заключительного тура: Англия (7) — Исландия (0); Бельгия (12) — Дания (10).

Бельгия и Дания. Достаточно не проиграть датчанам, чтобы выйти в финальную стадию Лиги Наций. Соответственно, скандинавы смогут сместить «красных дьяволов» с первой строчки в случае победы в очной встрече.

Англия. Финиширует третьей.

Исландия. Вылетает в Лигу B.

Группа 3

Матчи заключительного тура: Хорватия (3) — Португалия (10); Франция (13) — Швеция (3).

Франция. Чемпионы мира за тур до финиша гарантировали себе участие в финальном турнире Лиги Наций.

Португалия. Победители предыдущего розыгрыша Лиги Наций не смогли защитить свой титул. Их место в этой группе — второе.

Хорватия и Швеция. Ведут заочный спор за сохранение прописки в дивизионе сильнейших. В Лигу B вылетит команда, которая наберет меньше очков в последнем туре. В случае равенства будут считать общую разницу забитых и пропущенных мячей, а потом забитые мячи, так как по очным встречам паритет. Перед заключительным туром разница голов у Хорватии и Швеции одинаковая — «-6», но хорваты уверенно ведут по забитым — 7:3.

Группа 4

Матчи заключительного тура: Испания (8) — Германия (9); Швейцария (3) — Украина (6).

Германия и Испания. Определят победителя группы в очном матче. Немцев устроит и ничья, испанцам нужна только победа.

Украина и Швейцария. Кому-то придется пойти на понижение. Украинцев устроит любой результат, кроме поражений со счетом 0:1, 1:2 и с любым другим более крупным счетом. При этом команда Андрея Шевченко останется на третьей строчке, если проиграет 2:3 или 3:4, не говоря уже о ничейном результате и собственной победе.

Лига B

Группа 1

Матчи заключительного тура: Австрия (12) — Норвегия (9); Северная Ирландия (1) — Румыния (4).

Матч 5-го тура Румыния — Норвегия не состоялся: из-за положительного теста на COVID-19 власти Норвегии не выпустили сборную из страны. Почти наверняка им засчитают техническое поражение. Под матч с австрийцами был собран абсолютно новый состав без сильнейших норвежских футболистов, которые должны выигрывать 3:2, 4:3 или с более крупным счетом, чтобы сместить австрийцев с первой строчки. Видимо, Австрию уже можно поздравлять с победой и выходом в Лигу A, в то время как Северная Ирландия не сможет догнать Румынию, которая получит в свою копилку 3 очка за техническую победу над Норвегией.

Группа 2

Матчи заключительного тура: Израиль (5) — Шотландия (10); Чехия (9) — Словакия (4).

Шотландия. Выйдет в Лигу A в случае собственной победы или при любом результате матча с Израилем, если Чехия не обыграет Словакию.

Чехия. Повышение в классе можно обеспечить только комбинацией собственной победы над словаками и потерей очков шотландцами в матче с Израилем.

Израиль и Словакия. Одна из сборных вылетит в Лигу C, если в случае равенства очков Израиль будет выше в таблице, так что Словакию устроит только победа над Чехией.

Группа 3

Матчи заключительного тура: Сербия (3) — Россия (8); Венгрия (8) — Турция (6).

Россия. Победа над Сербией гарантирует первое место и продвижение в Лигу A, к которому мы стремимся. Однако у сборной России есть еще один вариант остаться во главе таблице: если оба матча завершатся вничью.

Венгрия. Победа над Турцией вкупе с потерей очков сборной России позволит венграм выйти на первое место. Если команда Черчесова проиграет Сербии, то мадьяров устроит и ничья.

Турция. Могут как выйти в Лигу A, так и вылететь в Лигу C. Чтобы оказаться на первой строчке, туркам нужно обыгрывать Венгрию и надеяться, что Россия не победит Сербию. А вот в случае собственного поражения сборная Турции рискует оказаться в третьем дивизионе, если Сербия наберет 3 очка.

Сербия. У сербов единственный шанс остаться в Лиге B: победа над сборной России + поражение сборной Турции от Венгрии.

Группа 4

Матчи заключительного тура: Уэльс (13) — Финляндия (12); Ирландия (2) — Болгария (1).

Уэльс и Финляндия. Оспаривают путевку в класс сильнейших в очном матче. Уэльс устроит не только победа, но и ничья, финны обязаны выигрывать.

Ирландия и Болгария. А здесь борьба за сохранение прописки в Лиге B. Болгарам нужна только победа, ирландцы могут позволить себе дележку очков.

Лига C

Группа 1

Матчи заключительного тура: Люксембург (9) — Азербайджан (5); Черногория (10) — Кипр (4).

Черногория. Поднимется в Лигу B, если обыграет Кипр, а еще если оба матча завершатся вничью, или если Люксембург проиграет Азербайджану.

Люксембург. Претендует на повышение в классе, причем у Люксембурга преимущество над Черногорией по личным встречам. Это значит, что хватит даже ничьей, если Черногория свой матч проиграет. Второй вариант — выиграть при условии, что черногорцы не наберут 3 очка.

Азербайджан. Останется в Лиге C в случае победы над Люксембургом, или если Кипр не обыграет Черногорию.

Кипр. Должен побеждать Черногорию и надеяться, что Азербайджан не возьмет верх над Люксембургом. Только это поможет уйти с последнего места.

Группа 2

Матчи заключительного тура: Армения (8) — Северная Македония (9); Грузия (6) — Эстония (2).

Северная Македония и Армения. Сразятся за первое место в группе. Северную Македонию устроит ничья, армянам обязательно нужно побеждать.

Грузия. Не может ни вылететь, ни подняться выше.

Эстония. Будет бороться за сохранение прописки в Лиге C в стыковых матчах.

Группа 3

Матчи заключительного тура: Греция (11) — Словения (13); Косово (2) — Молдавия (1).

Словения и Греция. Словения поднимется выше, если не проиграет Греции, греки добьются промоушена, если победят словенцев.

Косово и Молдова. Косово отправится в стыки, если проиграет Молдавии. Любой другой результат оставляет на последней строчке молдаван.

Группа 4

Матчи заключительного тура: Албания (8) — Беларусь (10); Казахстан (4) — Литва (5).

Беларусь и Албания. Еще одна очная встреча за повышение в классе. Албанию устраивает только победа, ничья на стороне белорусов.

Литва и Казахстан. Здесь Литве необязательно побеждать Казахстан, компромиссный результат в пользу литовцев.

Лига D

Группа 1

Матчи заключительного тура: Мальта (8) — Фарерские острова (11); Андорра (2) — Латвия (4).

Мальта и Фарерские острова. Одна из этих команд пойдет на повышение. Мальте нужна только победа со счетом 1:0, 2:1 или крупнее. Если выиграют 3:2 или 4:3, то останутся ниже Фарер по дополнительным показателям.

Латвия и Андорра. Следующий розыгрыш Лиги Наций тоже проведут в Лиге D.

Группа 2

Матч заключительного тура: Гибралтар (7) — Лихтенштейн (4).

Гибралтар. Поднимется в Лигу C, если не проиграет Лихтенштейну.

Лихтенштейн. В случае победы с любым счетом выиграет группу.

Сан-Марино. Несмотря на две героические ничьи, останется в Лиге D.

Александр Чистяков
АВТОР
Александр Чистяков
Магический шар
БЛОГ
Магический шар
Лига Наций 2020/2021  Рубрика: Превью  Черчесов Станислав  Хорватия -:- Португалия  Франция -:- Швеция  Испания -:- Германия  Швейцария -:- Украина  Черногория -:- Кипр  Люксембург -:- Азербайджан  Андорра -:- Латвия  Мальта -:- Фарерские острова  Гибралтар -:- Лихтенштейн  Польша -:- Нидерланды  Босния и Герцеговина -:- Италия  Англия -:- Исландия  Бельгия -:- Дания  Северная Ирландия -:- Румыния  Австрия -:- Норвегия  Израиль -:- Шотландия  Чехия -:- Словакия  Сербия -:- Россия  Венгрия -:- Турция  Уэльс -:- Финляндия  Ирландия -:- Болгария  Армения -:- Северная Македония  Грузия -:- Эстония  Косово -:- Молдавия  Греция -:- Словения  Казахстан -:- Литва  Албания -:- Беларусь  Стадион «Полюд»  Стадион «Свисспорарена»  Стадион «Под Горицом»  Стадион «Жози Бартель»  Стадион «Эстади Насьонал»  Стадион «Национальный стадион Та-Кали»  Стадион «Виктория Стэдиум»  Стадион «Грбавица»  Стадион «Уэмбли»  Стадион «Уиндзор Парк»  Стадион «Эрнст Хаппель»  Стадион «Дусан Арена»  Стадион «Райко Митич»  Стадион «Авива-Стэдиум»  Стадион «Нео ДжиЭсПи Стэдиум»  Стадион «Борис Пайчадзе»  Стадион «Олимпийский стадион»  Стадион «Центральный стадион Алма-Ата»
Показать все
Источник: Soccer.RuФото: Антон Зайцев, Соккер.ру
Турция vs Россия: потери Дзюбы и Бурака, серии ничьих и 7 встреч без поражений
15 ноябряВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии17
Португалия – теневой фаворит Евро-2020. Сегодня команду Роналду проверит Франция
14 ноябряСтанислав Горин в блоге За и противКомментарии5
Грузия без Хвичи, Тадич против Робертсона. Последние участники Евро-2020 на подходе
12 ноябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разделят титул в АПЛ. 12-е место Гвардиолы – недоразумение
08 ноябряСтанислав Горин в блоге Забыли спроситьКомментарии8
«Динамо» без Шунина, «Локомотив» с двумя поражениями. Первый большой матч Шварца в РПЛ
08 ноябряВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии7
Семак и Мусаев встретятся после Лиги чемпионов. Проигравшего ждёт увольнение
07 ноябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 13:41
Ну займем мы допустим 1 место, ну выйдем в группу А. Аааааааааа что нам там делать????????? Смешить футбольный мир?)))))
kts
kts
сегодня в 13:39
Уберите Оздоева
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 13:14, ред.
"Россия поборется с Венгрией и Турцией за выход в Лигу А.".
=========================================
А есть другие варианты? Сборная, ВСЕГДА ДОЛЖНА выйти на поле и играть только на ПОБЕДУ! Вкалывать, костьми лечь, бороться на каждом см поля, не провоцировать судьи, а просто, ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, отдаваться на все 101% не жалея сил - вот тогда будет ПОБЕДА и не нужно смотреть в другие огороды, в смысле как будут играть турки и болгары. У них есть свои задачи, у России есть своя! Значит нужно эту задачу решить здесь и сейчас!
И пожалуйста, объясните этому тренеру, которого зовут Стас. Он слишком высокого мнения о себе. Мы не хотим видеть "Ионово-Болото" на поле. Пусть играют молодые Чалов, Обляков, Кучаев, Миранчуки, Соболев и Черышев. Эти ребята быстры, умеют комбинировать, у них есть взаимопонимание и могут забить! Джикия с Дивеевым в центре обороны. Лучше них пока нет и вряд ли будет скоро (лично мое мнение). На воротах Шунин, хотя если Сафонов здоров, то он должен быть там! Что касается Жиркова, то.....я не знаю сколько этот парень ещё будет играть, но несмотря на то, что у него не хватает скорости, за то, одни только кросы в штрафную много стоят. И у старичка ещё отлично с дриблингом. В общем.....на мой взгляд, именно этот старый "конь", борозду не испортит.
Теперь дело за "усами". Посмотрим.
Болеем за Россию! Удачи, ПОБЕДЫ и ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:01
Спасибо за статью....но....России в обязательном порядке нужно набирать три очка, однако сделать это будет крайне сложно, ведь по итогам предыдущего матча со сборной Турции сразу три игрока основного состава схлопотали дисквалификацию....наши не выигрывает на протяжении пяти матчей, все только и говорят, что в сборной кризис, а Саламовича пора увольнять.....но думаю, что на самом деле, никакого кризиса нет.....да, отрезок не самый удачный, но игра сборной уж точно не выглядит безнадежной....уверен, что наши парни способны дать бой сербам, а вот выиграют или нет будем посмотреть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ yasukuni (раскрыть)
сегодня в 12:47
Бабло,золото,нефть,газ,без разницы,лишьбы взяли 3 очка!
yasukuni
yasukuni ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:45
Бабло, завезенное Дюковым, конечно победит венгров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:42
Обыграем Венгров!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100