Россия поборется с Венгрией и Турцией за выход в Лигу А. Решающие дни Лиги Наций

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сегодня, 12:38

«Соккер.ру» дает исчерпывающий турнирный расклад.

Лига А

Группа 1

Матчи заключительного тура: Босния и Герцеговина (2 очка) — Италия (9); Польша (7) — Нидерланды (8).

Италия. Победа над Боснией в заключительном туре гарантирует выход в финальный турнир Лиги Наций. Итальянцев устроит и ничья, если голландцы не выиграют у поляков. В случае первого за 22 последних матча поражения «Скуадра Адзурра» сможет остаться на первой строчке только в том случае, если Нидерланды и Польша сыграют вничью.

Нидерланды. «Оранжевым» нужна комбинация из собственной победы и потери очков итальянцами, чтобы завершить групповой турнир на первой строчке и во второй раз подряд попасть в финальную пульку Лиги Наций.

Польша. Сохраняет шансы побороться за трофей, правда, у поляков непростой расклад: сами они обязаны обыгрывать голландцев и ждать, что сборная Италии проиграет свой матч Боснии и Герцеговине.

Босния и Герцеговина. Вылетает в Лигу B вне зависимости от результатов последнего тура.

Группа 2

Матчи заключительного тура: Англия (7) — Исландия (0); Бельгия (12) — Дания (10).

Бельгия и Дания. Достаточно не проиграть датчанам, чтобы выйти в финальную стадию Лиги Наций. Соответственно, скандинавы смогут сместить «красных дьяволов» с первой строчки в случае победы в очной встрече.

Англия. Финиширует третьей.

Исландия. Вылетает в Лигу B.

Группа 3

Матчи заключительного тура: Хорватия (3) — Португалия (10); Франция (13) — Швеция (3).

Франция. Чемпионы мира за тур до финиша гарантировали себе участие в финальном турнире Лиги Наций.

Португалия. Победители предыдущего розыгрыша Лиги Наций не смогли защитить свой титул. Их место в этой группе — второе.

Хорватия и Швеция. Ведут заочный спор за сохранение прописки в дивизионе сильнейших. В Лигу B вылетит команда, которая наберет меньше очков в последнем туре. В случае равенства будут считать общую разницу забитых и пропущенных мячей, а потом забитые мячи, так как по очным встречам паритет. Перед заключительным туром разница голов у Хорватии и Швеции одинаковая — «-6», но хорваты уверенно ведут по забитым — 7:3.

Группа 4

Матчи заключительного тура: Испания (8) — Германия (9); Швейцария (3) — Украина (6).

Германия и Испания. Определят победителя группы в очном матче. Немцев устроит и ничья, испанцам нужна только победа.

Украина и Швейцария. Кому-то придется пойти на понижение. Украинцев устроит любой результат, кроме поражений со счетом 0:1, 1:2 и с любым другим более крупным счетом. При этом команда Андрея Шевченко останется на третьей строчке, если проиграет 2:3 или 3:4, не говоря уже о ничейном результате и собственной победе.

Лига B

Группа 1

Матчи заключительного тура: Австрия (12) — Норвегия (9); Северная Ирландия (1) — Румыния (4).

Матч 5-го тура Румыния — Норвегия не состоялся: из-за положительного теста на COVID-19 власти Норвегии не выпустили сборную из страны. Почти наверняка им засчитают техническое поражение. Под матч с австрийцами был собран абсолютно новый состав без сильнейших норвежских футболистов, которые должны выигрывать 3:2, 4:3 или с более крупным счетом, чтобы сместить австрийцев с первой строчки. Видимо, Австрию уже можно поздравлять с победой и выходом в Лигу A, в то время как Северная Ирландия не сможет догнать Румынию, которая получит в свою копилку 3 очка за техническую победу над Норвегией.

Группа 2

Матчи заключительного тура: Израиль (5) — Шотландия (10); Чехия (9) — Словакия (4).

Шотландия. Выйдет в Лигу A в случае собственной победы или при любом результате матча с Израилем, если Чехия не обыграет Словакию.

Чехия. Повышение в классе можно обеспечить только комбинацией собственной победы над словаками и потерей очков шотландцами в матче с Израилем.

Израиль и Словакия. Одна из сборных вылетит в Лигу C, если в случае равенства очков Израиль будет выше в таблице, так что Словакию устроит только победа над Чехией.

Группа 3

Матчи заключительного тура: Сербия (3) — Россия (8); Венгрия (8) — Турция (6).

Россия. Победа над Сербией гарантирует первое место и продвижение в Лигу A, к которому мы стремимся. Однако у сборной России есть еще один вариант остаться во главе таблице: если оба матча завершатся вничью.

Венгрия. Победа над Турцией вкупе с потерей очков сборной России позволит венграм выйти на первое место. Если команда Черчесова проиграет Сербии, то мадьяров устроит и ничья.

Турция. Могут как выйти в Лигу A, так и вылететь в Лигу C. Чтобы оказаться на первой строчке, туркам нужно обыгрывать Венгрию и надеяться, что Россия не победит Сербию. А вот в случае собственного поражения сборная Турции рискует оказаться в третьем дивизионе, если Сербия наберет 3 очка.

Сербия. У сербов единственный шанс остаться в Лиге B: победа над сборной России + поражение сборной Турции от Венгрии.

Группа 4

Матчи заключительного тура: Уэльс (13) — Финляндия (12); Ирландия (2) — Болгария (1).

Уэльс и Финляндия. Оспаривают путевку в класс сильнейших в очном матче. Уэльс устроит не только победа, но и ничья, финны обязаны выигрывать.

Ирландия и Болгария. А здесь борьба за сохранение прописки в Лиге B. Болгарам нужна только победа, ирландцы могут позволить себе дележку очков.

Лига C

Группа 1

Матчи заключительного тура: Люксембург (9) — Азербайджан (5); Черногория (10) — Кипр (4).

Черногория. Поднимется в Лигу B, если обыграет Кипр, а еще если оба матча завершатся вничью, или если Люксембург проиграет Азербайджану.

Люксембург. Претендует на повышение в классе, причем у Люксембурга преимущество над Черногорией по личным встречам. Это значит, что хватит даже ничьей, если Черногория свой матч проиграет. Второй вариант — выиграть при условии, что черногорцы не наберут 3 очка.

Азербайджан. Останется в Лиге C в случае победы над Люксембургом, или если Кипр не обыграет Черногорию.

Кипр. Должен побеждать Черногорию и надеяться, что Азербайджан не возьмет верх над Люксембургом. Только это поможет уйти с последнего места.

Группа 2

Матчи заключительного тура: Армения (8) — Северная Македония (9); Грузия (6) — Эстония (2).

Северная Македония и Армения. Сразятся за первое место в группе. Северную Македонию устроит ничья, армянам обязательно нужно побеждать.

Грузия. Не может ни вылететь, ни подняться выше.

Эстония. Будет бороться за сохранение прописки в Лиге C в стыковых матчах.

Группа 3

Матчи заключительного тура: Греция (11) — Словения (13); Косово (2) — Молдавия (1).

Словения и Греция. Словения поднимется выше, если не проиграет Греции, греки добьются промоушена, если победят словенцев.

Косово и Молдова. Косово отправится в стыки, если проиграет Молдавии. Любой другой результат оставляет на последней строчке молдаван.

Группа 4

Матчи заключительного тура: Албания (8) — Беларусь (10); Казахстан (4) — Литва (5).

Беларусь и Албания. Еще одна очная встреча за повышение в классе. Албанию устраивает только победа, ничья на стороне белорусов.

Литва и Казахстан. Здесь Литве необязательно побеждать Казахстан, компромиссный результат в пользу литовцев.

Лига D

Группа 1

Матчи заключительного тура: Мальта (8) — Фарерские острова (11); Андорра (2) — Латвия (4).

Мальта и Фарерские острова. Одна из этих команд пойдет на повышение. Мальте нужна только победа со счетом 1:0, 2:1 или крупнее. Если выиграют 3:2 или 4:3, то останутся ниже Фарер по дополнительным показателям.

Латвия и Андорра. Следующий розыгрыш Лиги Наций тоже проведут в Лиге D.

Группа 2

Матч заключительного тура: Гибралтар (7) — Лихтенштейн (4).

Гибралтар. Поднимется в Лигу C, если не проиграет Лихтенштейну.

Лихтенштейн. В случае победы с любым счетом выиграет группу.

Сан-Марино. Несмотря на две героические ничьи, останется в Лиге D.