Ремейк финала Евро-2008, Рамос против Крооса. Испания и Германия рвутся в финальный турнир Лиги Наций

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сегодня, 18:22

Большая афиша и главный матч игрового дня.

Главные интриги матча Испания — Германия

1. Кто выйдет в финальный турнир Лиги наций?

Мало того, что это самая яркая афиша сегодняшнего игрового дня в Лиге Наций, так еще и своего рода финал: испанцы и немцы в очной схватке в Севилье выяснят, кто сразится за главный трофей в финальном турнире Лиги Наций. «Красной фурии» нужна только победа, чтобы вернуться на первую строчку, команду Йоахима Лёва устроит и ничья. Подробнее о турнирных раскладах в этой и других группах читайте здесь.

2. Кто пойдет бить пенальти в ворота Нойера, если он будет назначен?

В матче против Швейцарии Серхио Рамос не реализовал два одиннадцатиметровых, в обоих случаях Ян Зоммер выиграл дуэль у капитана «Красной Фурии», который до этого реализовал 25 пенальти подряд. После той игры Луис Энрике сказал, что Серхио отправился бы к «точке», назначь судья третий пенальти. Однако накануне матча с Германией сам Рамос мог отказаться от такой ответственности, как отказался в угоду спокойствию сборной от пресс-конференции, на которой собирался заявить о своем будущем. В общем, если Испания получит право на пенальти, будет очень интересно.

3. Сумеет ли Германия продлить свою беспроигрышную серию?

Испанцы, в отличие от немцев, уже проиграли в Лиге Наций: в 4-м туре уступили украинцам на выезде с минимальным счетом 0:1. У команды Йоахима Лёва 3 победы и 2 ничьи, в 2020 году Бундесманшафт не проигрывала, а вообще серия без поражений длится уже больше года и насчитывает 12 матчей. Если сборная Испании хочет в финальный турнир Лиги Наций, им придется прервать завидную серию соперника.

Испания против Германии — великое противостояние

1. Статистика команд в официальных турнирных матчах: 3 победы Испании, 4 победы Германии, 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей — 11:8 в пользу немцев.

2. Что любопытно, Испания выиграла все три своих матча с одинаковым счетом 1:0, все ничейные встречи завершились со счетом 1:1, а немцы дважды выиграли 2:1 и дважды 2:0. Нарушится ли магия этих стройных чисел после сегодняшней игры?

3. Матч в первом туре Лиге Наций состоялся в Штутгарте и завершился со счетом 1:1. Тимо Вернер открыл счет в начале второго тайма, и Германия была близка победе с любимым счетом испанцев, но Хосе Луис Гайя забил ответный мяч на шестой добавленной минуте второго тайма.

4. Йоахим Лёв пять раз встречался со сборной Испании в качестве тренера Бундесманшафт и сумел одержать только одну победу — 1:0 в товарищеском матче 2014 года, когда Тони Кроос забил на 89-й минуте дальним ударом. Самые важные матчи испанцам Лёв проиграл: в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ -2010 сильнее оказывалась «Красная Фурия».

5. Из участников финала Евро-2008 сегодня может появиться на поле только Серхио Рамос, что же касается полуфинала чемпионата мира в ЮАР , то помимо Рамоса, там играли Нойер и Кроос.

Кто сыграет в Севилье?

1. Начнем с потерь. Самая большая немецкая боль — отсутствие Йозуа Киммиха, кроме того, в матче с Украиной Рюдигер получил желтую карточку, которая не позволит ему сыграть против Испании. В центре обороны у Германии будет новое сочетание, вероятно, рядом с Зюле сыграет центрбек «Лидса» Робин Кох, который в матче с Украиной действовал в центре поля.

2. Луис Энрике не может рассчитывать на Хесуса Наваса, Хосе Гайя (автора гола в первом матче с Германией), Серхио Бускетса и Ансу Фати.

3. Ожидается возвращение в стартовый состав сборной Германии ненавистника современного футбола Тони Крооса. Полузащитник не играл против Украины, но сегодня должен выйти в старте и сразиться с Серхио Рамосом. Испанец и немец составляют самую результативную связку мадридского «Реала» из действующих: Тони отдал на Серхио 13 результативных передач. Теперь окажутся по разные стороны баррикад.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Симон — Роберто, Рамос, Торрес, Регилон — Родри, Коке, Мерино — Оярсабаль, Траоре, Мората.

Ориентировочный состав Германии (4-3-3): Нойер — Гинтер, Зюле, Кох, Макс — Кроос, Гюндоган, Горецка — Сане, Гнабри, Вернер.

Цитаты

Серхио Рамос, защитник и капитан сборной Испании:

Мы полагаемся на самих себя. Мы должны победить одного из фаворитов. Это уникальная возможность показать, на что мы способны и куда хотим двигаться дальше.

Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии:

Приятно, что мы возглавляем группу и наша судьба в наших собственных руках. Нам будет противостоять очень сильная команда. Предстоящий матч — серьезный экзамен для нас.

Родри, полузащитник сборной Испании:

Германия — великолепная команда, которая всегда бьется. Мы ровно идем по турниру — все решили какие-то мелочи. Наш первый матч завершился вничью, хотя мы могли победить. Предстоящий матч — хорошая возможность проверить, на каком уровне мы находимся.

Прогноз «Соккер.ру»: предположу, что Испания упустила путевку в финальный турнир Лиги Наций в предыдущем матче со Швейцарией. Теперь команде Луиса Энрике нужно рисковать, а у Германии в качестве контрмер реактивная группа атаки. Немцы в более выгодном положении и могут победить с любимым счетом — 2:1 или 2:0.