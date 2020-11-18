Сербия vs Россия: Черчесов потерял 7 игроков основы, а соперник прибавляет

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сегодня, 09:59

Пусть не смущает неудача с шотландцами, «Соккер.ру» предупреждает – сербы похорошели.

Матчи между собой

В новейшей истории взаимоотношений было 5 игр. Трижды побеждала Россия, а дважды были ничьи. Пока 0 поражений. Но так было и со сборной Турции до последней встречи. Не стоит недооценивать сербов, раз исторически удобные соперники – и в далеком прошлом, и сейчас. Сербия – опасный, но удобный соперник, причем с оговоркой – четыре из пяти матчей были товарищескими.

Результат: победа России.

Текущая форма команд

Сербы играют нормально, а результат так себе. Уступили в Москве, проиграли дома Венгрии 0:1. Были две мировые с турками, победа над талантливой Норвегией в отборе к ЧЕ -2020 и поражение в серии пенальти от Шотландии. Если уступают дома – минимально. И куда чаще ничейные результаты, как у Турции недавно. А у России 5 матчей без побед. Дважды речь о спаррингах, но и в Лиге Наций завязали с трехочковыми. Сражались за сносный результат в Стамбуле в меньшинстве, но проиграли…

Результат: ничья.

Атакующие показатели

Сербы намного техничнее – по удачным обводкам выше в два раза. Следовательно, чаще зарабатывают фолы в атаке. По передачам под удары счет 11:9 не в пользу России. Вот только между количеством и качеством есть разница. Во-первых, по чистым ударам разрыв не совсем огромный – 11 против 14. Во-вторых, сербы намного чаще бьют издалека, сыгранности для легкого проникновения во вратарские владения не всегда хватает. Дополнительно надо отметить реализацию – Россия может лучше использовать более редкие меткие удары. Счет по голам 9:4, а считают именно их.

Результат: победа России.

Защитные параметры

По пропущенным голам команды равны. На втором этаже Россия играет лучше, что выдает стиль высоких сербов. Есть разница по владению мячом, но даже с ее учетом получается, что команда Черчесова чаще удачно вступает в отбор, совершает больше перехватов. Показатели в защите у команд почти одинаковые. Разница лишь в том, что российские вратари чуть чаще отражали чужие удары, а сербам везло реже.

Результат: ничья.

Работа с мячом и пасы

Сербам проще играть первым номером. В Москве, хоть и уступили 1:3, по ударам счет был 15:9, по владению – 62 на 38 % в их пользу. Команда техничная и опасная. С другими соперниками тоже не церемонились. Были обводки, культура паса, потерь мяча меньше. Процент длинных перед у Сербии ниже, но их точность выше, чем у России. Соперник выбрал более атакующий стиль, нежели Черчесов. И все соперники теперь в курсе – Россия боится длительной комбинационной игры, техники не хватает.



Результат: победа Сербии.

Класс футболистов

Он отражен в трансферной стоимости и уровне лиг, где играют. В случае Сербии и России разница есть, поскольку у соперника на поле игроки, которых независимый рынок оценивает очень высоко. «Лацио» хотел получить за трансфер Милинковича-Савича 100 млн евро. Костич, Миленкович, Йович, Митрович и Тадич, хотя последнему 31 год, обойдутся покупателям дороже, чем 20 млн евро. У России в заявке на развязку Лиги Наций есть Миранчуки и Чалов, но рынок их оценивает скромнее, как и Зобнина с Сафоновым, что не смогут сыграть.

Результат: победа Сербии.

Кадровые потери

Класс важен, но еще важнее доступ к конкретным игрокам, их готовность. У звездных сербов, когда собираются вместе, не все получается. Но у России проблемы серьезнее. Шунин, Семенов, Фернандес, Баринов, Головин, Зобнин и Дзюба вне состава – 7 человек могли быть в Белграде в основе. И только к защитнику Семенову есть вопросы, тянет ли он на попадание в старт. У Сербии есть потери, вроде Коларова, но у наставника хозяев выбор шире. Черчесову сложнее, перебирает резервистов.



Результат: победа Сербии.

Готовность тренеров

Черчесов обыграл Шотландию 2:1 и 4:0. Тумбакович, что раньше тренировал сборную Черногории, уступил британцам путевку на Евро-2020, хотя и сумел пройти талантливую команду Норвегии. Но каждый раз, когда сербам надо сыграть со всех сил, показав класс игроков – возникает недопонимание на поле, допускаются ошибки, хромает меткость. Поражение в серии пенальти от Шотландии ударило, а поскольку некоторые игроки от матчей в сборной не в восторге – при частых перелетах риск заразиться выше, то Тумбаковичу сложнее настроить подопечных. И Черчесов все же обыграл коллегу в Москве 3:1. Станислав Саламович получает щелчок по усам от соперников, поскольку зверски упрямый. Но в прошлом эго его и выручало в решающие моменты, когда настрой должен был перекрыть тактику, слабости и потери. Нет у Сербии и России тренеров на пике формы.

Результат: ничья.

Общий счет. Сербия – Россия – 12:9

За ничьи по баллу, за победу – три, как в матчах. И соперник сильнее, чем хотелось бы. В группе России в последнем туре всем нужны победы. Сербам – чтобы при помощи венгров сохранить прописку в дивизионе В, ведь при равенстве очков с турками пройдут их за счет голов, забитых на выезде. Венграм победа гарантирует лидерство, если Россия потеряет очки. Туркам три пункта в Будапеште, если команда Черчесова оступится в Белграде, даст первое место, даже при равенстве будут выше за счет личных встреч.

Последние осечки усложнили положение лидера – России. Хорошо, что по личным встречам выше венгров – в случае двух побед или двух ничьих в дивизион А пойдет Черчесов. Но плохо, что ничья оставит за бортом, если Турция одержат вторую в этом году победу. В Белграде лучше не доводить до инсультных минут. Ведь надо понимать резон Сербии. Команда может взять три очка дома, хотят реабилитироваться, ведь местные фанаты им вылет от Шотландии не простили.

Равнодушных в группе нет, а сравнение показывает, что сегодня Россия сыграет против достойного оппонента. Сербы похожи на Турцию – долго не могут реализовать потенциал состава, где есть игроки «Лацио», «Реала», «Фиорентины», «Аякса» и клубов топ-5. А главный вывод в группе после пяти туров – в квартете все команды плюс-минус одинаковые по силе. Пусть Россия в оптимальном составе могла выиграть группу досрочно, но здесь и сейчас увидели, что венгры могли забить больше в Будапеште, сербы – в Москве.

Туркам помогло удаление и пенальти, но Россия дома их не обыграла, то есть Черчесов с подопечными допускал обидные ошибки. Сегодня решающий матч, и что хорошо – победа с любым счетом позволяет удачно завершить год сборной. В каком-то смысле в первых двух турах получили аванс – сербы и венгры легко пропустили по три мяча. Позже Россия растеряла фору и игроков основы. Так что сегодня для гарантий нужна победа.