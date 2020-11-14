Португалия – теневой фаворит Евро-2020. Сегодня команду Роналду проверит Франция

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сегодня, 17:43

«Соккер.ру» предлагает дискуссию накануне битвы чемпионов мира и Европы.

За победу Португалии

Голевая форма Роналду. Именно в сборной, именно после тридцати лет. До этой возрастной отметки у Криштиану было 118 матчей и 52 мяча за сборную (много для любого европейского футболиста). Но после разогнался еще сильнее – 50 голов в 50 играх. Целых 102 мяча делают португальца самым результативным из действующих игроков в мире сборных, причем преследователь, чье имя ничего не скажет, отстает на три десятка голов. Но впереди мировой рекорд, поэтому Роналду будет забивать за сборную снова и снова. Он – ее вожак, лидер и козырь.

Тактика тренера Сантуша. Португалия – команда мимикрии. Они умеют подстраиваться под среду и соперников. Иногда встречаются команды, что в этом еще сильнее, и тогда чемпионы Европы проигрывают. Иногда их ломали адепты святой веры в свой стиль – как испанцы раньше. Но Сантус блестяще рушит чужие тактические планы. Португалия – одна из самых, если не самая неудобная элитная сборная в мире. Удушающие, как змеи, что за счет окраски прячутся в лесу. Причем состав позволяет вносить корректировки в схему. Можно играть «4-3-3», можно перейти на пять в линию, можно использовать Роналду и Фелиша в дуэте на острие, а можно оттянуть Криштиану на левый фланг. Состав глубокий, уступают редко, тактика Сантуша работает.

Обновления в составе. Посмотрите на основы в решающей игре ЧМ -18 и сейчас. В России от уругвайцев вылетели, когда в основе были Гедеш, Жоау Мариу, Адриен Силва и Фонте. Сейчас, кроме проверенных людей, вроде Патрисиу, Пепе или Роналду, есть Семеду – в АПЛ может набрать форму для Евро-2020, центральный бек Диаш – новичок «Манчестер Сити». Бруну Фернандеш – один из лидеров соседского «Юнайтед». Бернарду Силва стал сильнее, как и Геррейру, в опорной зоне хватает вариантов. А самое главное – к Бруну Фернадешу присоединяется Фелиш (Луис Суарес очень помогает юному португальцу расти на глазах), а для роли джокера подойдет Жота из «Ливерпуля». Не так давно состав был звездным, но чуть скромнее. Сейчас португальцы еще богаче по кадрам.

Игра без Криштиану. Французы в курсе, как Португалия может победить без капитана – концовку финала Евро-2016 помнят. Конечно, без Роналду португальцам сложнее пугать футбольных карликов. И с ним на поле отдельные соперники тоже могут связать по рукам и ногам, и обыграть, как было в отборе против Украины. Зато состава и уверенности хватает для побед без лидера, это важно уметь, не каждая сборная таким похвастается. Португалия в каком-то смысле как «Реал» — больше всех забивал именно Криштиану, но был непростой для соперников стиль и без его участия.

Против защиты титула

Котировки экспертов. Судя по коэффициентам в ноябре 2020-го, многие ставят на Англию (поставить на их чемпионство можно по котировке 5.5). Бельгия, Франция и Германия идут следом. Немного недооценивают Испанию и Италию, а еще переоценивают Нидерланды, где без Кумана все иначе. В любом случае по коэффициенту Португалия лишь 8-я. С одной стороны, как раз позиция для «теневого фаворита», с другой – эксперты и фанаты не верят во вторую победу Роналду. Но и не исключают ее – коэффициент 15.0, а у России, например – 81.0.

Жеребьевка Евро-2020. В прошлый раз выползли из группы с третьего места, поставили на серии пенальти и овертаймы. Португалия в 2016-м во Франции выгрызла европейский титул. А что случилось с ними на ЧМ -18 – помните. На Евро-2020 в одной группе с Роналду будут как раз французы, с которыми играть сегодня, и немцы – еще одни фавориты. Сборная Венгрии, как убедились с помощью команды Черчесова – тоже не подарок. Квартет сложный. И если Португалия будет третьей, то может нарваться сразу на Бельгию, а в случае успеха – на Италию. Не самые простые соперники, и это только первые раунды, не финал.

Форма других фаворитов. Евро-2020 может стать одним из лучших турниров, поскольку примерно 15-17 из 24 команд в финальной части играют свежо и весело во многих случаях. Атакующего футбола хватает, мастерства – тоже. Поэтому Португалии будет сложно защитить чемпионство, ведь Бельгия, Англия и Франция хороши, Германия, Испания и Италия – тоже. Британцев записывают в фавориты, поскольку минимум полуфиналы и финал пройдут в Лондоне (если не весь турнир – УЕФА решит позже), но остальные не сильно хуже. Элитные сборные примерно одного уровня, и это здорово для интриги.

Характер поражений Сантуша. Редких, но показательных. Португалия не из команд, которым просто настроиться на длительную серию одних побед в стиле сборных Испании или Италии. Команду Роналду как раз отличают перепады, особенно в отборах, где уже привыкли быть вторыми в группах, играть в стыковых раундах, если речь о ЧМ . Но после поражения от Уругвая в России два с половиной года назад увидели, как Португалия собирает ничьи, как уступает Украине в Киеве. И хотя они упрямые, слишком часто соглашались на компромиссы — стиль еще со времен Евро-2016. Таким сборным просто разломать чужое, но сложнее создать свое. От Патрисиу на будущем чемпионате континента зависят так же сильно, как и от Роналду.

Мнение читателей. Кого можно назвать «теневым фаворитом» Евро-2020?

Кроме португальцев, хочется выделить итальянцев – с учетом серии побед. Но Манчини есть Манчини, минусы своенравного тренера Роберто могут проявить себя в решающий момент следующим летом. Тогда как Сантуш с его хладнокровностью и пониманием Португалии отличается от коллег.

Саутгейту, Мартинесу или Дешаму сложнее – от их команд ждут большого успеха. Португальцы же приедут защищать титул в освеженном составе и с опытом побед на сложных турнирах, вроде Евро или Лиги Наций. Там не только Роналду самоуверенный чемпион.

Португальцы перестали быть неудачниками – такой статус приобрели в 2004-м году, когда Криштиану только начинал. Франция тоже отбросила тень сомнений и осечек в России, но уже сегодня у них битва за путевку в финал четырех в Лиге Наций, и фаворита найти сложно. Что делает поединок интересным и решающим.

На легендарном «Стад де Франс» была нулевая ничья. Сегодня в Лиссабоне на «Да Луш» ждем голов и новую встречу Мбаппе против кумира детства Роналду. Встречаются триумфаторы последних самых крупных турниров – пора сделать ставку на игру, ведь это матч уровня большого финала.