Новый Месси из «Боруссии» Дортмунд. Самый молодой дебютант Бундеслиги, которого Лёв зовёт в сборную Германии

1606288993

25 ноября 2020, 10:23

«Соккер.ру» рассказывает о новой потенциальной звезде.

В прошлую субботу в матче между «Гертой» и дортмундского «Боруссией» в составе гостей вышел, да нет, даже выбежал, темнокожий паренёк. Как оказалось, это самый юный из выходивших в матчах чемпионатов большой пятёрки футболист. Накануне матча Юссуфе Мукоко исполнилось шестнадцать лет.

Так пал установленный летом 2005 года рекорд другого футболиста «Боруссии» — Нури Шахина. Тот появился в матче Бундеслиги в 16 лет 334 дня. Как видим, это достижение увеличено почти на целый год.

Год назад, когда Юссуфе исполнилось пятнадцать лет, он получил очень дорогой подарок на день рождения. Сам Лионель Месси поздравил и подарил футболку с автографом. А потом позвонил Йоахим Лёв и сказал, что рассчитывает на именинника в скором будущем. Ведь Мукоко, хоть и жил до десяти лет в столице Камеруна, — гражданин Германии. И выступать собирается в Манншафт. Известный же производитель футбольной экипировки ещё годом ранее заключил с молодым нападающим многомиллионный контракт. И теперь семья футболиста, в которой ещё шестеро детей, смогла окончательно вырваться из нужды.

Правда, некоторые журналисты усомнились в реальности возраста нападающего. Уж больно взрослым он выглядел. И по игре, и внешне. Африка, сами понимаете. Там любой документ организовать могут. Но родители Юссуфы смогли подтвердить, что возраст их сына соответствует действительности. Просто африканские юноши рано взрослеют.

Но вернёмся в день сегодняшний. Пять минут, отведённых Юссуфе, были не только подарком к совершеннолетию. Это был ещё и запуск в большой футбол нового дарования. Мукоко сулят большое будущее. Очень большое. Ибо в детском и юношеском футболе уроженец Камеруна показывал нечто фантастическое. Забивал не просто больше мяча за игру. А в иные годы результативность Юссуфы приближалась к двум голам за матч. Причём он всегда играл со старшими ребятами. Сначала в «Санкт-Паули» (семья, прибывшая из Африки, обосновалась в Гамбурге). А затем в «Боруссии», которая оказалась самой расторопной в борьбе за ещё двенадцатилетнего футболиста.

Юссуфа показывал чудеса на протяжении всего времени пребывания в Дортмунде. Что естественно не могло остаться незамеченным тренерским штабом первой команды. Прошлым летом Люсьен Фавр подтянул нападающего к тренировкам с основой. Вот только играть Юссуфа не мог. Закон Германии запрещает участие в матчах взрослых команд футболистам, чей возраст не достиг 16 лет. Поэтому «Боруссия» терпеливо ждала, когда Мукоко встретит своё совершеннолетие. Выход на поле в игре с «Гертой» не будет разовой акцией. Не исключено, что мы увидим Юссуфу в ближайших матчах.

У Мукоко волшебная левая нога, которой он может делать всё что угодно. Добавьте сюда скорость (убежит от кого угодно) и приличный удар (он хоть и левша, но может ударить с правой). Хорошо играет головой (при росте метр восемьдесят прыгает отлично). В Германии говорят, что Юссуфа — второй Месси, только темнокожий и больше ростом. Правда, другие сравнивают его с земляком самого Мукоко — Самюэлем Это’О.

Но нельзя отделаться от другого сравнения. Вы ещё помните о Фредди Аду? Если нет, то вспоминайте. Когда Лионель Месси только мечтал о попадании в основу «Барселоны», а Криштиану Роналду ещё носил бело-зелёную футболку «Спортинга», главным юным талантом считался уроженец Ганы Фредди Аду, подписавший свой первый контракт в 14 лет. Тогда же он стал выходить на поле в чемпионате МЛС в рядах «Д.С.Юнайтед». Потом молодёжная сборная США (Аду решил стать американцем). В 18 лет он уже играл за первую команду «звёздно-полосатых», а ещё через год забил свой первый мяч.

В юношеском футболе у Фредди получалось всё. А вот после перехода во взрослый футбол всё пошло не так. Ещё в МЛС Аду показывал приличную игру, но переход в «Бенфику» принёс только разочарования. В Лиссабоне ждали второго Пеле или Эйсебио. А приехал юноша, показывавший чудеса на тренировках, но растворявшийся в играх. Вроде старался, финтил, а эффективность была крайне низкой. Да и с партнёрами этот афроамериканец (вот где уж это слово уместно) как-то не очень взаимодействовал. Аду получал немало шансов, но всё без толку. Потом начались хождения по арендам и мукам. Толком Аду так и не заиграл. И свой немалый потенциал он использовал процентов на пять. Сейчас 31-летний бывший вундеркинд играет где-то в США . Не в МЛС , в одной из низших лиг.

Или другой пример. Норвежец Мартин Эдегор. Сколько про него было сказано. Нельзя сказать, что скандинав не оправдал авансов. В «Реале Сосьедад» он выглядел очень недурно. А вот в мадридском «Реале» что-то не идёт.

Конечно, сейчас все ждут, что Мукоко стремительно ворвётся во взрослый футбол и там засверкает. Основания, причём очень весомые, имеются. Но не надо забывать, что не все алмазы превращаются в бриллианты. Поэтому можно держать в голове Месси, Это’О или в крайнем случае Ансу Фати. Но нельзя забывать и о примерах иного рода.

И пока в Дортмунде ждут второго, третьего и дальнейшего появления Юссуфы в чёрно-золотой форме, юристы «Боруссии» усиленно работают над новым контрактом нападающего. Такой талант нужно приковывать золотыми цепями, иначе уведут. Тут и хищная «Бавария», и зарубежные клубы набегут. Если, конечно, Мукоко действительно столь хорош. Поэтому клуб постарается повесить на него золотой ценник.