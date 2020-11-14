У сборной Англии четыре состава без лимита. Полезный опыт для России

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сегодня, 20:00

Сильные иностранцы в лиге не приносят вред сборной. «Соккер.ру» изучил британский опыт.

Англичане выросли, не испугавшись легионеров

В АПЛ 26 декабря 1999-го года «Челси» выпустил команду из одних иностранцев. Слышались крики: «Все пропало, сборной конец». А прошло два десятилятия – английские клубы выиграли немало еврокубков, вместе создали финансово самую доходную лигу планеты, в сборной играют парни, что родились после 1999-го.

Присутствие «чужаков» не помешало сделать выводы после серии неудач сборной. Звезд всегда хватало – помним поколение Лэмпарда и Джеррарда, а результата не было. Но теперь подготовили десятки кандидатов в состав «Трех Львов», стали четвертыми на ЧМ -18. При этом единственное ограничение для легионеров связанно со строгими британскими правилами выдачи рабочих виз.

Но класс приезжих не путает карты тех, кто готовит свою молодежь. Например, Салах быстрее Фаулера и Оэуна забил 100 голов за «Ливерпуль». Помешали ли успехи африканца изначальному хавбеку Александру-Арнольду вырасти в одного из лучших правых латералей планеты? И Санчо из академии «Манчестер Сити» не перешел в запас «Ливерпуля» за спину Мохамеду, не нужен он для лимита.

Джейдон получает высшее футбольное образование в Бундеслиге. Будет большим игроком, если не бросит тренироваться – в последнее время в клубе им недовольны. Но, как видите, фанаты лимита ради лимита явно не изучают чужой опыт – если англичанину тесно в АПЛ , его примут в других топовых лигах. Хотя куда чаще сидят дома, тянутся за легионерами.

И даже из таких хулиганов, как Варди, вырастают прекрасные футболисты, способные обойти по голам в АПЛ даже Дрогба. Причем Джейми начал путь в элите английского футбола позже многих. А рядом юные ребята, вроде Калверт-Льюина, что ищут дорогу в сборную, с которой Варди завязал. Но аргумент, что массовый приток иностранцев убивает шансы сборной получить 30-40 кандидатов в состав – бред.

В АПЛ в этом сезоне с тремя, а не пятью заменами уже сыграли 419 футболистов. Из них всего 147 – англичане. Вроде бы очень мало, ведь в РПЛ – лиге, где команд всего 16, местных 235 из 424 (55% против 35% у британцев). Но достаточно разобрать несколько вариантов состава Саутгейта – станет понятно, что в АПЛ не дураки сидят.

У Саутгейта большее 40 кандидатов в сборную

«Отмена лимита ничего не даст», — резкий ответ на любые разговоры об этом со стороны чиновников РФС и РПЛ . А его присутствие сильно российскому футболу помогло? Беднягу Жиркова будут тащить в сборную еще пять лет после завершения карьеры и превращения в директора частного военного музея.

У Англии все настолько здорово, что Варди может пить пиво в дни матчей сборной, и без него есть форварды в основу. Академии клубов АПЛ успешно работают, поскольку задали общую планку. Взрослые легионеры при поддержке местных редко проигрывали. Таким образом, клубы стали популярнее – Стамбул дал дикий финансовый толчок «Ливерпулю», а Клопп закрепляет мировой успех.

Напомнить героев матча против «Милана»? Дудек – Польша, Алонсо – Испания, Шмицер – Чехия. В заявке Бенитеса было всего два англичанина, но на том успехе выросли Александер-Арнольд, Хендерсон, Гомес и многие другие. А на успехах времен Салаха, Ван Дейка и Мане вырастут новые звезды, пока школьники. Кстати, некоторых из вчерашних детей Саутгейт уже вызывает.

Например, хавбек «Боруссии» Д Беллингхем в 17 лет забил за «шмелей», а теперь Джуд дебютировал в первой сборной против Ирландии. В том поединке многие основные футболисты отдыхали перед матчами против Бельгии и Исландии в Лиге Наций. Зато Саутгейт, невзирая на травмы, получил полноценную заявку. Условная основа и ближайший резерв впечатляют:

Количество футболистов позволяет использовать различные схемы. Видели, как Англия играет в три центральных, что лишний раз подчеркивает полезность привнесения зарубежной тренерской культуры в АПЛ . Если бы наставники-иностранцы не играли иногда «3-5-2», не использовали «4-3-3» повсеместно, то Саутгейт не получил футболистов, адаптированных к разным схемам. И в результате можно собрать третий и четвертый составы, которым позавидуют многие участники Евро-2020:

Конкуренция помогает «Трем Львам» прогрессировать

В ноябре 2016-го, всего четыре года назад, Англия была на 13-м месте в рейтинге ФИФА , отставая от первой позиции на 520 пунктов. Сейчас на четвертом месте в мире и на третьем среди европейских сборных. Отрыв от лидера Бельгии, с которой будут играть завтра, составляет всего 96 пунктов. За четыре года имеют прогресс на девять позиций и сокращение отрыва в пять раз.

Впечатляющий рывок, но важно понимать его причины. Для подобного прогресса нужна работающая система, непрерывный процесс, а не отказ от действий под предлогом «мы не пробовали, но знаем». Англичане, хотя в АПЛ 65% футболистов – неместные, благодаря грамотной работе с детьми и школами получили четыре состава для сборной. Англия – хрестоматийный неудачник крупных турниров, сейчас в фаворе.

Важно брать лучшее у испанцев, немцев, англичан и бельгийцев, ведь РФ на 34-м месте в рейтинге ФИФА , ниже сборных Перу, Туниса, Венесуэлы и Ирана. Конечно, надо благодарить отдельные клубы – «Спартак» и «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар», и местечковых энтузиастов, что воспитывают сборной новое поколение. Но тут и вопрос уровня мастерства поднимается остро.

Одно дело получить 40 ребят для группы Лиги Европы, другое – проверить лучших талантов в плей-офф ЛЧ . А там можно побеждать, как научил опыт англичан, с помощью реально крутых легионеров. Нужны параллельные процессы и нормализация рынка, что возможна без искусственных запретов. Когда англичане выше в рейтинге ФИФА , чем немцы, то понятно – их подход сработал.

Всюду сработает, ведь универсальный. Англия имела сильные поколения раньше, но сейчас вариантов больше, хотя героев для обложек – меньше. Впрочем, никогда не знаешь, где спрятался очередной Рэшфорд. Неизвестному пока ребенку сегодня шестнадцать лет, а через два-три года удивит футбольный мир. Причем новый герой Англии легко может вырасти в Дортмунде, а не в Манчестере – и для сборной это не важно.

Схема успешно сработает всюду, где поставили на конкуренцию. И в Англии, где можно держать талантов дома. И в Бельгии, где отдают одаренных ребят в лучшие европейские университеты. Тамошний чемпион «Брюгге» смог обыграть «Зенит» в гостях в Лиге чемпионов, а Бельгия – первая в рейтинге ФИФА , готовится к битве с Англией. Почему не перенимать положительный опыт – загадка. Не уничтожают сильные легионеры и иностранные тренеры сборную страны.

Проверенно с помощью Англии, где концентрация иностранцев зашкаливает, а национальная команда – в полном порядке.