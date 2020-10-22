Отказал «Реалу» и пережил двойной перелом ноги. А в 17 лет обошел Месси и Роналду

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сегодня, 19:30

«Соккер.ру» рассказывает о мальчике, который может заменить капитана «Барселоны». И у наследника совсем другой футбол.

Лионель уважает того, кто его обошел

Впервые за долгие годы Месси начал уступать кому-то на поле. Не в значении «покоряться», а в значении «делиться». Легендарные Иньеста и Хави были частью схемы, а Лионель делал, что считал нужным. Только в молодости, когда рядом бегал веселый хулиган Роналдиньо, а Месси являлся правым вингером, то подносил снаряды и забивал куда меньше, чем новый герой «Барселоны».

Ансу Фати всего семнадцать лет, но на его счету уже больше мячей на взрослом уровне, чем было у Роналду или Месси в юности. В головах фанатов «Барселона» проскакивает фамилия Кркич, но Боян из другого теста. Его скорее нужно сравнивать с Дембеле, которого никак не могут пристроить в другой клуб со скидкой. Фати не опаздывает на тренировки и не имеет зависимости от видеоигр.

Ансу спокойно отреагировал на гол в ворота «Ференцвароша», хотя это его второй мяч в Лиге чемпионов. Ранее никто до совершеннолетия больше одного раза в турнире не отличался. Также у испанца против венгерского клуба есть голевая передача пяткой из-под себя. Вингер в форме и растет, попал в команду недели ЛЧ .

Куману достался неограненный алмаз

Традиционно опасно, когда школьнику выдают нагрузки для взрослого организма. Могут сломать физически, а дополнительно возникает соблазн «поймать звезду». Фати прошлого сезона чаще смотрел в газон, а сейчас стал смелее. Но от взлета самомнения может спасти карантин – по ночным клубам Ансу некому водить. Да и не пустят его никуда в современном мире, пока нет 18 лет.

Пустили только в сборную Испании. Уроженец бывшей португальской колонии Гвинея-Бисау получил паспорт. Европейцы не повторили ошибку с Месси, когда не занесли отцу Хорхе щедрый подарок, чтобы талантливый сын отказал сборной Аргентины. В «Барселоне» рады, что появился еще один игрок из ЕС . А после того, как ушел Суарес, а попытка Кумана подписать Депая провалилась, у Ансу намного больше шансов играть в основе.

Конкурентов по именам предостаточно, а на деле и Гризманн, и Коутиньо могут уступить испанцу место на левом фланге атаки. Антуану удобнее играть в центре, а Фелипе – в середине поля. Но именно от Кумана сейчас зависит, получим ли мы легенду футбола – юного игрока важно грамотно готовить к нагрузкам.

Ансу может пропустить фазу поисков

Возможно, станет стабильным быстрее многих. Даже с учетом показателей футболистов, что раскрывались рано, вроде бразильца Роналдо, у вингера Ансу прекрасная статистика. Хотя благодаря Мбаппе и Холанду мир футбола уже привык, что столь юные ребята способны играть во взрослом стиле, Фати может стать не просто следующим, а особенным.

Дети сейчас взрослеют еще быстрее. Поэтому не удивляет, что поколения бразильца Роналдо, Роналдиньо или Месси дозревали чуть позднее, а сейчас к 20-летним требования, словно те давно в футболе и все в нем поняли. Но раз Фати в основе и круче конкурентов, спрос, как со взрослого. Это особенный парнишка, сразу увидели, еще в прошлом сложном сезоне.

Сейчас пользуется сменой тренера и стартом нового сезона, где многих соперников удивляет его готовность. Оценивать будем на дистанции, но не говорить о человеке, который отодвинул Месси на второй план в «Барселоне», пускай и на пару матчей, нельзя. Лионель набирает форму, ведь знает, что впереди матч с «Реалом», но и Ансу хорош.

Понимание геометрии атаки — суперсила

Фати – экстраординарный талант. Его действия на левом фланге заслуживают самых высоких оценок. Рождается новая звезда. В прошлый раз, оценивая похожим образом игру Мбаппе в «Монако», не ошиблись. Ближайшее десятилетие пройдет под знаком соперничества француза камеруно-алжирских кровей и испанца с родителями из Гвинеи?

Ничего нового, Эйсебиу из Мозамбика уже был лучшим игроком Европы. А позже – алжирец Зидан. Пеле с предками из Анголы – кстати, еще одной бывшей португальской колонии, стал Королем футбола. Мама Африка дарит нового таланта. Не стоит унижать парня, как испанский журналист, что сравнил Фати с незаконными торговцами, что бегают от полицейских.

Ансу – славный ребенок, о нем так отзываются люди, что работали с ним в «Севилье» недолгое время. Его не раз рекламировала сама «Барселона», еще во время игры за детский состав. У левого вингера, играющего правой ногой (как левша Месси, только зеркально) есть скорость, техника. Рыночная стоимость игрока взлетает – уже в районе 80 млн евро.

Но когда Вудворд наивно попытался выманить несовершеннолетнего в АПЛ , то получил отказ на предложение в размере 150 млн евро. Сын гвинейского футболиста и бывшего водителя, который перевез жену и четверку детей в Испанию, дорос до основы «Барселоны» в 16 лет с копейками. А в 13 на карьере Фати могли поставить крест – получил двойной перелом ноги.

Но, как Кака или Вилья, что получали сложные травмы в детстве, перенос ту проблему и вернулся на ведущие позиции в академии «Барселоны», где в довесок держали его старшего на 4 года брата. А что выделяет Ансу? Не прикладывает усилий, чтобы смотреться круто – как Месси со слаломными проходами, которые делал и в десять лет, и в тридцать три. Кто внимательно изучает игру Ансу, тот видит – не берет больше, чем может дотащить до чужих ворот.

Смещения в центр сменяются интересным дриблингом под сильную ногу правого защитника – резкости хватает. Фати уже забил за взрослую сборную Испании, у него становится больше мячей за «Барселону». Это не герой одного дня, а человек, что видит кратчайший путь к воротам. Нравится, что Ансу предпочитает удары в касания – так у вратарей меньше времени на подготовку, ведь сильного удара у парня очевидно нет. Но есть чутье.

Еще когда у Луиса Суареса была сухая серия в прошлом сезоне, то предлагали Сетьену подумать об использовании Фати в роли центрального форварда. Куман придет к этому решению, вот увидите. Месси, Гризманн и Фати могут менять друг друга в штрафной площади, и это будет каталонская версия идеи Конте с Лукаку и Лаутаро в атаке, которую уже копирует наставник сборной Аргентины, заменив тяжелого Ромелу на юркого Месси.

Конечно, у «Барселоны» есть проблема – нет классического центрального форварда, вся атака легковесная. Зато у них же появился человек, который принимает такие же простые решения, как Роналдиньо. Не настолько хитрый и вычурный, но в прямолинейности Фати своя сила – эффективность.

Новый Месси копирует старых мастеров

Делает это бессознательно, но получается красиво. И важно, что Фати не «второй Месси», как Лионель не был «вторым Роналдиньо». Но Ансу сможет задержаться на Эвересте, если пойдет по пути Анри или бразильца. Плутовская составляющая в их футболе радовала – в хорошем смысле плутовская, в стиле Тиля Уленшпигеля, с которым в 70-х сравнивали отца великой «Барселоны» Кройфа.

Все переплетено. Фати важно занять свое место и научиться получать удовольствие от футбола. Месси и Роналду в лучших сезонах ловили кайф от игры. У Ансу есть бесценное время, чтобы просто наслаждаться тем, что происходит в его жизни. Уроженец Африки в свое время отказал «Реалу» и со скандалом выбрал «Барселону» — «Севилья» не спешила его отпускать, пришлось на время остаться без футбола. Прямо как Ди Стефано, но Альфредо наоборот своровали «сливочные».

Впереди у Ансу как раз матч против тех, кому симпатизировал в детстве, но отказал, поскольку Карлес Пуч нашел общий язык с отцом и матерью Фати. В вечном горниле противостояния «Барселоны» и «Реала» оценим самого талантливого ребенка мирового футбола 2020-го. Уже 31 октября нападающему каталонцев исполнится 18 лет, пора выучить его полное имя – Анссумане Фати Вийера. Дебютант «Красной Фурии» и надежда «Барселоны» растет на ваших глазах.