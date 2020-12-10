«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Валенсия» и «Атлетик» сыграют в тринадцатом туре чемпионата Испании. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который состоится 12 декабря.
«Валенсия»
В активе «Валенсии» тринадцать набранных очков и 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В пяти прошлых турах Ла Лиги команда одержала только одну победу, когда дома переиграла мадридский «Реал» (4:1).
В прошлом туре первенства «летучие мыши» разделили очки в гостях с «Эйбаром» (0:0). В шести домашних матчах «Валенсия» показала такие результаты: две победы, две ничьи и два поражения.
«Атлетик»
Клуб из Бильбао располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице, также имея 13 очков в активе. Сыграв одиннадцать матчей, «Атлетик» показал такие результаты: четыре победы, одна ничья и шесть поражений.
В прошлом туре Ла Лиги «баски» уступили на домашнем поле «Сельте» (0:2), а перед этим сыграли вничью в гостях против «Хетафе» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» — 3.230
- Ничья – 3.250
- Победит «Атлетик» — 2.470
Статистика
- В пяти из шести прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)
- «Валенсия» выиграла только один из пяти прошлых домашних поединка в Ла Лиге
- В пассиве «Атлетика» три поражения в пяти предыдущих гостевых поединках чемпионата Испании
- Ставка на ТМ(2,5) сыграла в трех из пяти предыдущих домашних матчах «Валенсии»
Прогноз
Ставку на ТМ(2,5) в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.57. Вероятней всего, команды сыграют в прагматичный футбол низкой результативностью, как это часто бывает в их очных встречах.