Сборная 18-го тура РПЛ: триумфальный «Краснодар» и неугомонный Нобоа

Игроки «Зенита» и других победителей уикенда тоже в составе!
Вратарь
Сергей Песьяков («Ростов»)
Городов не позволил арбитру вернуть интригу в матче «Краснодара» и «Локомотива» — взял пенальти от Антона Миранчука. Лантратов из «Химок» имеет на своем счету два подряд сэйва ногами – Нойер одобряет. Но если искать человека, чьи спасения были технически самыми сложными, то это Песьяков. Сергей вытащил сложный выстрел со штрафного, отразил непростой удар в девятку после розыгрыша с угла поля. Есть техническая помарка – взял мяч в руки от своего, но «Ахмат» свободный из пределов штрафной площади не реализовал. «Ростов» выиграл 0:1, без Песьякова все было бы иначе.
Защитники
Алексей Сутормин («Зенит») – универсализм тура
Семак искал новую позицию для Сутормина, и хавбек неожиданно заиграл справа в обороне. В защите видим ошибки – не во всех эпизодах грамотно ловил Лесового по позиции. Но в атаке Алексей себя проявил сполна. На его счету ассист на Дзюбу – так создан первый гол, что позволил «Зениту» выдохнуть после сложного дебюта матча. Мяч Азмуна тоже после прохода Алексея, а еще у него отборы, перехваты и давление по флангу на неудачно сыгравшего слева в защите Варелу.
Александр Филин («Химки») – надежность тура
У Черевченко снова получается. После поражения от «Зенита» у «Химок» пять матчей без поражений, четыре победы. Как и с «Краснодаром», против «Арсенала», знакомого тренеру подмосковной команды, хватило одного мяча. Его забил Кухарчук, но соперник ведь огрызался. По ударам счет 7:17 в пользу туляков. Но там были опасные дальние выстрелы, а тройка защитников Лантратова ошибалась редко. У Филина 6 побед на втором этаже, 5 отборов мяча, 6 перехватов, 4 выноса из пределов штрафной. Невероятно продуктивная и безошибочная игра.
Максим Осипенко («Ростов»)
«Ахмат» в хорошей форме, поэтому у «Ростова» выдался непростой выезд. Победным путешествие стало благодаря хитрому штрафному Тугарева, но в защите тоже пришлось поработать. И вратарь тащил, и оборона Карпина не подвела. Осипенко ходил к чужим воротам, мог забить, но в основном его запомнят по классной игре в собственной штрафной. Максим совершил по три отбора и перехвата, блокировал передачи и удары «Ахмата». Осипенко – еще один успех селекции «Ростова».
Игорь Калинин («Урал»)
Разумеется, ЦСКА владел инициативой в матче против «Урала». И удаление Погребняка упростило задачу фаворита. А после того, как Влашич реализовал пенальти, оставалось спокойно довести матч до победы. Но «Урал» проснулся, встрепенулся, нашел свой гол – один латераль отдал передачу на другого. Калинин до 89-й минуты скорее разрушал, чем созидал, но реализовал свою единственную попытку четким ударом. ЦСКА потерял важные очки, а левый бек получил приз «Игрок матча» за кульминационный момент.
Полузащитники
Игорь Смольников («Краснодар»)
Сыграл против «Локомотива» на привычном правом фланге, действовал по всему краю поля. Не заметил попытки Рыбчинского себя обыграть в защите, заставил соперников ошибаться у ворот Гильерме. Смольников сделал один ассист, создал еще один мяч, был в центре внимания – нанес удар по воротам, шел в дриблинг и в отбор. Опытный Игорь набрал форму в «Краснодаре», и это хорошо, ведь после травмы Петрова «быкам» нужен был прорыв одного из латералей.
Кристиан Нобоа («Сочи») – выстрел уикенда
Через центр у «Спартака» не получались атаки – Крал и Зобнин неудачно разыгрывали мяч в опорной зоне. Хорошо работали хавбеки «Сочи», и Нобоа их вел за собой. У Кристиана 7 единоборств в матче, а у всего «Спартака» лишь 9. Эквадорец разрушал, но искал шансы забить. Его красивый удар оказался победным. Нобоа свою часть работы выполнил на «отлично» и в защите, и в атаке.
Виктор Классон («Краснодар»)
Классон приходит в себя после неоднозначного отрезка. А поскольку у шведа есть чутье, которое нельзя натренировать – именно он воспользовался ляпом Крыховяка. С удара Классона начался разгром «Локомотива», на его счету 4 выстрела по воротам, два из них в голевых атаках. Активность хавбека растет, а поскольку с последними пасами ему помогает Кабелла – новые голы не за горами.
Илья Самошников («Рубин»)
Поскольку Смольников и Самошников не отказывали себе в удовольствии сыграть высоко, то перемещаем их в полузащиту. У Ильи два удара по воротам вместе с победным. Из офсайда? Непонятно, но отсутствие технологии, что чертит линии для повторов – прокол организаторов матча, а не игрока. Самошников смело шел в дриблинг, часто отбирал мяч, позволяя Дюпину скучать – вратарь «Рубина» лишь раз за матч вступил в игру.
Нападающие
Артём Дзюба («Зенит») – эффективность недели
Два удара в створ – два гола. Дубль в ворота «Динамо» не означает, что Артём был свежим, пахал за двоих и шокировал уровнем физической готовности, но успех точно подтверждает класс форварда. В четырех из шести сезонов в «Зените» у Дзюбы десять или более голов. Солидно для РПЛ, где даже у Азмуна за все годы лишь второй подобный сезон. Дзюба и подыгрывал хорошо, и наконечником копья был острым – лишь раз промахнулся.
Маркус Берг («Краснодар»)
После успеха с «Ренном» автор победного гола Берг был спокоен. Но Маркус долго ждал первый сезон в Лиге чемпионов – всю карьеру, рад был поиграть против «Севильи» и «Челси». И явно вдохновился тем успехом, ведь в чемпионате 34-летний швед забил впервые за месяц. Снова против солидного соперника – в прошлый раз огорчил «Зенит», а теперь его дубль в ворота «Локомотива» подарил яркую разгромную победу 5:0. Берг сыграл достойно и четко.
Главный тренер
Мурад Мусаев («Краснодар»)
Когда один участник ЛЧ от России громит второго со счетом 5:0, то нельзя игнорировать успех их главного тренера. Хотя бы потому, что «Краснодар» сделал выводы после поражения от «Химок». Есть два разгрома по 5:0 в РПЛ и победа над «Ренном», что отправила в плей-офф Лиги Европы. «Быки» разозлились, о чем их просили давно. Атака заработала, в обороне остаются ошибки, но там и самих исполнителей можно винить. Мусаев дошел до края, но его не столкнули вниз. 5:0 против «Локомотива» — путевка к продолжению работы с командой в новом году.
Тенденция тура. Старая гвардия на высоте
Ветеран Дзюба забил два мяча. Тридцатилетний Кухарчук принес «Химкам» очередную победу. Гол 35-летнего Нобоа смутил молодой состав «Спартака». 34-летний Маркус Берг сделал дубль в матче против «Локомотива» и держится за Дзюбой в гонке снайперов. Где рядом с ним тот же Нобоа. Кристиан повторил личный рекорд в РПЛ до начала зимней паузы. Опыт в этом туре оказался важным. «Зенит» выиграл, а его молодые преследователи – «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, потеряли очки.
Сафонов конешно молодец, сделал 6 сейвов 2 и которых были тяжилейшие, но он не повлеял на ход игры. Так что отдадим лучшего Джанаеву ведь он выташил пенальти.
Вратарь 18 тура
Городов конешно молодец, взял пенальти и ещё несколько сейвов, но мы отметим Песьякова он сделал сейв из девятины, потом у него был касяк, но всёровно лучший.
Автор где твоя последовательность.
В прошлом туре выиграли 5:0 не одного играка Краснодара в сборной тура,
Выигруем Локомотив 5:0 хоть троих поставили спасибо.
Сафонов конешно молодец, сделал 6 сейвов 2 и которых были тяжилейшие, но он не повлеял на ход игры. Так что отдадим лучшего Джанаеву ведь он выташил пенальти.
Вратарь 18 тура
Городов конешно молодец, взял пенальти и ещё несколько сейвов, но мы отметим Песьякова он сделал сейв из девятины, потом у него был касяк, но всёровно лучший.
Автор где твоя последовательность.
В прошлом туре выиграли 5:0 не одного играка Краснодара в сборной тура,
Выигруем Локомотив 5:0 хоть троих поставили спасибо.