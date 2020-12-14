Сборная 18-го тура РПЛ: триумфальный «Краснодар» и неугомонный Нобоа

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вчера, 12:57

Игроки «Зенита» и других победителей уикенда тоже в составе!

Вратарь

(«Ростов»)

Городов не позволил арбитру вернуть интригу в матче «Краснодара» и «Локомотива» — взял пенальти от Антона Миранчука. Лантратов из «Химок» имеет на своем счету два подряд сэйва ногами – Нойер одобряет. Но если искать человека, чьи спасения были технически самыми сложными, то это Песьяков. Сергей вытащил сложный выстрел со штрафного, отразил непростой удар в девятку после розыгрыша с угла поля. Есть техническая помарка – взял мяч в руки от своего, но «Ахмат» свободный из пределов штрафной площади не реализовал. «Ростов» выиграл 0:1, без Песьякова все было бы иначе.

Защитники

(«Зенит») – универсализм тура

Семак искал новую позицию для Сутормина, и хавбек неожиданно заиграл справа в обороне. В защите видим ошибки – не во всех эпизодах грамотно ловил Лесового по позиции. Но в атаке Алексей себя проявил сполна. На его счету ассист на Дзюбу – так создан первый гол, что позволил «Зениту» выдохнуть после сложного дебюта матча. Мяч Азмуна тоже после прохода Алексея, а еще у него отборы, перехваты и давление по флангу на неудачно сыгравшего слева в защите Варелу.

(«Химки») – надежность тура

У Черевченко снова получается. После поражения от «Зенита» у «Химок» пять матчей без поражений, четыре победы. Как и с «Краснодаром», против «Арсенала», знакомого тренеру подмосковной команды, хватило одного мяча. Его забил Кухарчук, но соперник ведь огрызался. По ударам счет 7:17 в пользу туляков. Но там были опасные дальние выстрелы, а тройка защитников Лантратова ошибалась редко. У Филина 6 побед на втором этаже, 5 отборов мяча, 6 перехватов, 4 выноса из пределов штрафной. Невероятно продуктивная и безошибочная игра.

(«Ростов»)

«Ахмат» в хорошей форме, поэтому у «Ростова» выдался непростой выезд. Победным путешествие стало благодаря хитрому штрафному Тугарева, но в защите тоже пришлось поработать. И вратарь тащил, и оборона Карпина не подвела. Осипенко ходил к чужим воротам, мог забить, но в основном его запомнят по классной игре в собственной штрафной. Максим совершил по три отбора и перехвата, блокировал передачи и удары «Ахмата». Осипенко – еще один успех селекции «Ростова».

(«Урал»)

Разумеется, ЦСКА владел инициативой в матче против «Урала». И удаление Погребняка упростило задачу фаворита. А после того, как Влашич реализовал пенальти, оставалось спокойно довести матч до победы. Но «Урал» проснулся, встрепенулся, нашел свой гол – один латераль отдал передачу на другого. Калинин до 89-й минуты скорее разрушал, чем созидал, но реализовал свою единственную попытку четким ударом. ЦСКА потерял важные очки, а левый бек получил приз «Игрок матча» за кульминационный момент.

Полузащитники

(«Краснодар»)

Сыграл против «Локомотива» на привычном правом фланге, действовал по всему краю поля. Не заметил попытки Рыбчинского себя обыграть в защите, заставил соперников ошибаться у ворот Гильерме. Смольников сделал один ассист, создал еще один мяч, был в центре внимания – нанес удар по воротам, шел в дриблинг и в отбор. Опытный Игорь набрал форму в «Краснодаре», и это хорошо, ведь после травмы Петрова «быкам» нужен был прорыв одного из латералей.

(«Сочи») – выстрел уикенда

Через центр у «Спартака» не получались атаки – Крал и Зобнин неудачно разыгрывали мяч в опорной зоне. Хорошо работали хавбеки «Сочи», и Нобоа их вел за собой. У Кристиана 7 единоборств в матче, а у всего «Спартака» лишь 9. Эквадорец разрушал, но искал шансы забить. Его красивый удар оказался победным. Нобоа свою часть работы выполнил на «отлично» и в защите, и в атаке.

(«Краснодар»)

Классон приходит в себя после неоднозначного отрезка. А поскольку у шведа есть чутье, которое нельзя натренировать – именно он воспользовался ляпом Крыховяка. С удара Классона начался разгром «Локомотива», на его счету 4 выстрела по воротам, два из них в голевых атаках. Активность хавбека растет, а поскольку с последними пасами ему помогает Кабелла – новые голы не за горами.

(«Рубин»)

Поскольку Смольников и Самошников не отказывали себе в удовольствии сыграть высоко, то перемещаем их в полузащиту. У Ильи два удара по воротам вместе с победным. Из офсайда? Непонятно, но отсутствие технологии, что чертит линии для повторов – прокол организаторов матча, а не игрока. Самошников смело шел в дриблинг, часто отбирал мяч, позволяя Дюпину скучать – вратарь «Рубина» лишь раз за матч вступил в игру.

Нападающие

(«Зенит») – эффективность недели

Два удара в створ – два гола. Дубль в ворота «Динамо» не означает, что Артём был свежим, пахал за двоих и шокировал уровнем физической готовности, но успех точно подтверждает класс форварда. В четырех из шести сезонов в «Зените» у Дзюбы десять или более голов. Солидно для РПЛ , где даже у Азмуна за все годы лишь второй подобный сезон. Дзюба и подыгрывал хорошо, и наконечником копья был острым – лишь раз промахнулся.

(«Краснодар»)

После успеха с «Ренном» автор победного гола Берг был спокоен. Но Маркус долго ждал первый сезон в Лиге чемпионов – всю карьеру, рад был поиграть против «Севильи» и «Челси». И явно вдохновился тем успехом, ведь в чемпионате 34-летний швед забил впервые за месяц. Снова против солидного соперника – в прошлый раз огорчил «Зенит», а теперь его дубль в ворота «Локомотива» подарил яркую разгромную победу 5:0. Берг сыграл достойно и четко.

Главный тренер

(«Краснодар»)

Когда один участник ЛЧ от России громит второго со счетом 5:0, то нельзя игнорировать успех их главного тренера. Хотя бы потому, что «Краснодар» сделал выводы после поражения от «Химок». Есть два разгрома по 5:0 в РПЛ и победа над «Ренном», что отправила в плей-офф Лиги Европы. «Быки» разозлились, о чем их просили давно. Атака заработала, в обороне остаются ошибки, но там и самих исполнителей можно винить. Мусаев дошел до края, но его не столкнули вниз. 5:0 против «Локомотива» — путевка к продолжению работы с командой в новом году.

Тенденция тура. Старая гвардия на высоте