Яшин в воротах, Роналду и Месси — в атаке. France Football собрал «Команду мечты»

Французское издание отказалось вручать «Золотой мяч» в этом году только по им понятным причинам, этот каприз останется на совести France Football, зато некогда законодатели мод в мире футбольных СМИ не постеснялись опросить 140 журналистов с целью определить «Команду мечты» всех времен.

На каждую позицию изначально претендовали 10 кандидатов, набравший больше всего голосов проходил в состав «Команды мечты». Обозначены и альтернативные символические сборные, составленные из футболистов, занявших вторые и третьи места на своих позициях.

Вратарь №1: Лев Яшин ( СССР )

№2: Джанлуиджи Буффон (Италия). №3: Мануэль Нойер (Германия)

Магия Льва Ивановича по-прежнему сильна, Яшин обошел в голосовании лучших коллег из XX века (Бэнкс, Дзофф, Майер, Шмейхель) и из XXI века (ван дер Сар, Касильяс, Нойер, Буффон). В топ-3 вошли чемпионы мира Буффон и Нойер, причем выше оказался итальянец, опровергнувший теорию о том, что Мануэль — сильнейший голкипер за последние 30-40 лет. Удивило, что в десятке претендентов нашлось место камерунцу Тома Н’Коно, но не Оливеру Кану.

Правый защитник №1: Кафу (Бразилия)

№2: Карлос Альберто (Бразилия). №3: Филипп Лам (Германия)

Среди правых защитников сплошные чемпионы мира: Карлос Альберто выигрывал мундиаль в 1970-м, а Филипп Лам — в 2014-м, а опередил их Кафу, побеждавший на ЧМ -1994 и ЧМ -2002. Ярчайший представитель последнего золотого поколения бразильцев. У Кафу и клубная карьера сложилась блестяще, он играл за великий «Милан» «нулевых».

Центральный защитник №1: Франц Беккенбауэр (Германия)

№2: Франко Барези (Италия). №3: Серхио Рамос (Испания)

Кайзер Франц вне конкуренции в центре защиты, где-то рядом легендарный капитан «Милана» Франко Барези, а третью строчку занял действующий футболист и ярчайший центрбек XXI века — Серхио Рамос. Мало того что выиграл кучу трофеев с «Реалом» и сборной Испании, так еще и переписывает на себя рекорды результативности для защитников.

Левый защитник №1: Паоло Мальдини (Италия)

№2: Роберто Карлос (Бразилия). №3: Пауль Брайтнер (Германия)

В жестокой борьбе Мальдини обошел Роберто Карлоса — такие разные футболисты, но оба играли слева в защите, третьим стал «Красный Пауль». Любопытно, что в десятке претендентов было четыре бразильца: Роберто Карлос, Нилтон Сантос, Жуниор и Марсело. Паоло на протяжении четверти века защищал цвета «Милана», а вот чемпионом мира, в отличие от большинства своих конкурентов, так и не стал.

Полузащитники оборонительного плана №1: Лотар Маттеус (Германия) и Хави (Испания)

№2: Франк Райкард (Нидерланды) и Андреа Пирло (Италия). №3: Диди (Бразилия) и Йохан Нескенс (Нидерланды)

В центр поля выбирали сразу двух игроков, но и кандидатов было вдвое больше — два десятка блестящих футболистов разных национальностей и эпох. В первый состав попали Маттеус и Хави, набравшие больше всего голосов, но альтернативная пара полузащитников Райкард-Пирло получилась не менее весомой, да и Диди с Нескенсом — суперзвезды своего времени. Конечно, не все здесь «оборонительного плана» — это условное допущение, которыми приходится пользоваться во время составления символических сборных.

Полузащитники атакующего плана №1: Пеле (Бразилия) и Диего Марадона (Аргентина)

№2: Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания) и Зинедин Зидан (Франция). №3: Андрес Иньеста (Испания) и Мишель Платини (Франция)

Еще более сложное допущение — Пеле в списке атакующих полузащитников. К числу футболистов этого амплуа можно отнести Марадону, но «Король Футбола» должен быть на острие. Но так уж решили в France Football – видимо, хотели найти место в составе и для Пеле, и для Роналдо. Сам факт присутствия в основном составе Пеле и Марадоны оспаривать, естественно, никто не станет.

Правый нападающий №1: Лионель Месси (Аргентина)

№2: Гарринча (Бразилия). №3: Джордж Бест (Северная Ирландия)

По пути в основной состав «Команды мечты» Лионель Месси обошел не только «Великого Хромого» Гарринчу с Джорджем Бестом — двух невероятно одаренных футболистов, чьи судьбы во многом похожи, но также Дэвида Бекхэма, Луиша Фигу, Самуэля Это`О, Стэнли Мэтьюза, Жаирзиньо, Кевина Кигана и Арьена Роббена. Каждое имя навевает массу эмоций и воспоминаний.

Левый нападающий №1: Криштиану Роналду (Португалия)

№2: Роналдиньо (Бразилия). №3: Тьерри Анри (Франция)

Болельщики «Реала» могут отметить, что Роналду на своей позиции оказался лучше четверки бывших футболистов «Барселоны»: Роналдиньо, Анри, Ривалдо и Христо Стоичков остались позади португальца. В числе претендентов значились также Олег Блохин, Райан Гиггз и Карл-Хайнц Румменигге. Солидная компания, попаданием в которую Криштиану гордится:

Центральный форвард №1: Роналдо (Бразилия)

№2: Йохан Кройф (Нидерланды). №3: Марко ван Бастен (Нидерланды)

В центре нападения «Команды мечты» играет Роналдо, тот который «Феномен» и «Зубастик». Ближе всего к нему подобрались голландцы Кройф и ван Бастен, а в списке претендентов значились Мюллер, Далглиш, Эйсебио, Ромарио, Кочиш, Бергкамп и Веа. Шевченко и Рауль? Не, не слышали. Впрочем, сборная получилась мощная, постарались никого не обидеть и впихнуть в состав столько великих, сколько возможно. А как читатели «Соккер.ру» оценивают выбор ангажированных France Football журналистов?

