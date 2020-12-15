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Яшин в воротах, Роналду и Месси — в атаке. France Football собрал «Команду мечты»

вчера, 12:13
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Хави
Хави
Полузащитник
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Лучшие футболисты всех времен и народов.

Французское издание отказалось вручать «Золотой мяч» в этом году только по им понятным причинам, этот каприз останется на совести France Football, зато некогда законодатели мод в мире футбольных СМИ не постеснялись опросить 140 журналистов с целью определить «Команду мечты» всех времен.

На каждую позицию изначально претендовали 10 кандидатов, набравший больше всего голосов проходил в состав «Команды мечты». Обозначены и альтернативные символические сборные, составленные из футболистов, занявших вторые и третьи места на своих позициях.

Вратарь №1: Лев Яшин (СССР)

№2: Джанлуиджи Буффон (Италия). №3: Мануэль Нойер (Германия)

Магия Льва Ивановича по-прежнему сильна, Яшин обошел в голосовании лучших коллег из XX века (Бэнкс, Дзофф, Майер, Шмейхель) и из XXI века (ван дер Сар, Касильяс, Нойер, Буффон). В топ-3 вошли чемпионы мира Буффон и Нойер, причем выше оказался итальянец, опровергнувший теорию о том, что Мануэль — сильнейший голкипер за последние 30-40 лет. Удивило, что в десятке претендентов нашлось место камерунцу Тома Н’Коно, но не Оливеру Кану.

Правый защитник №1: Кафу (Бразилия)

№2: Карлос Альберто (Бразилия). №3: Филипп Лам (Германия)

Среди правых защитников сплошные чемпионы мира: Карлос Альберто выигрывал мундиаль в 1970-м, а Филипп Лам — в 2014-м, а опередил их Кафу, побеждавший на ЧМ-1994 и ЧМ-2002. Ярчайший представитель последнего золотого поколения бразильцев. У Кафу и клубная карьера сложилась блестяще, он играл за великий «Милан» «нулевых».

Центральный защитник №1: Франц Беккенбауэр (Германия)

№2: Франко Барези (Италия). №3: Серхио Рамос (Испания)

Кайзер Франц вне конкуренции в центре защиты, где-то рядом легендарный капитан «Милана» Франко Барези, а третью строчку занял действующий футболист и ярчайший центрбек XXI века — Серхио Рамос. Мало того что выиграл кучу трофеев с «Реалом» и сборной Испании, так еще и переписывает на себя рекорды результативности для защитников.

Левый защитник №1: Паоло Мальдини (Италия)

№2: Роберто Карлос (Бразилия). №3: Пауль Брайтнер (Германия)

В жестокой борьбе Мальдини обошел Роберто Карлоса — такие разные футболисты, но оба играли слева в защите, третьим стал «Красный Пауль». Любопытно, что в десятке претендентов было четыре бразильца: Роберто Карлос, Нилтон Сантос, Жуниор и Марсело. Паоло на протяжении четверти века защищал цвета «Милана», а вот чемпионом мира, в отличие от большинства своих конкурентов, так и не стал.

Полузащитники оборонительного плана №1: Лотар Маттеус (Германия) и Хави (Испания)

№2: Франк Райкард (Нидерланды) и Андреа Пирло (Италия). №3: Диди (Бразилия) и Йохан Нескенс (Нидерланды)

В центр поля выбирали сразу двух игроков, но и кандидатов было вдвое больше — два десятка блестящих футболистов разных национальностей и эпох. В первый состав попали Маттеус и Хави, набравшие больше всего голосов, но альтернативная пара полузащитников Райкард-Пирло получилась не менее весомой, да и Диди с Нескенсом — суперзвезды своего времени. Конечно, не все здесь «оборонительного плана» — это условное допущение, которыми приходится пользоваться во время составления символических сборных.

Полузащитники атакующего плана №1: Пеле (Бразилия) и Диего Марадона (Аргентина)

№2: Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания) и Зинедин Зидан (Франция). №3: Андрес Иньеста (Испания) и Мишель Платини (Франция)

Еще более сложное допущение — Пеле в списке атакующих полузащитников. К числу футболистов этого амплуа можно отнести Марадону, но «Король Футбола» должен быть на острие. Но так уж решили в France Football – видимо, хотели найти место в составе и для Пеле, и для Роналдо. Сам факт присутствия в основном составе Пеле и Марадоны оспаривать, естественно, никто не станет.

Правый нападающий №1: Лионель Месси (Аргентина)

№2: Гарринча (Бразилия). №3: Джордж Бест (Северная Ирландия)

По пути в основной состав «Команды мечты» Лионель Месси обошел не только «Великого Хромого» Гарринчу с Джорджем Бестом — двух невероятно одаренных футболистов, чьи судьбы во многом похожи, но также Дэвида Бекхэма, Луиша Фигу, Самуэля Это`О, Стэнли Мэтьюза, Жаирзиньо, Кевина Кигана и Арьена Роббена. Каждое имя навевает массу эмоций и воспоминаний.

Левый нападающий №1: Криштиану Роналду (Португалия)

№2: Роналдиньо (Бразилия). №3: Тьерри Анри (Франция)

Болельщики «Реала» могут отметить, что Роналду на своей позиции оказался лучше четверки бывших футболистов «Барселоны»: Роналдиньо, Анри, Ривалдо и Христо Стоичков остались позади португальца. В числе претендентов значились также Олег Блохин, Райан Гиггз и Карл-Хайнц Румменигге. Солидная компания, попаданием в которую Криштиану гордится:

Для меня большая честь быть частью сборной всех времён по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты... Все они заслуживают моего уважения и восхищения, и, конечно, я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся футболистов. Спасибо!

Центральный форвард №1: Роналдо (Бразилия)

№2: Йохан Кройф (Нидерланды). №3: Марко ван Бастен (Нидерланды)

В центре нападения «Команды мечты» играет Роналдо, тот который «Феномен» и «Зубастик». Ближе всего к нему подобрались голландцы Кройф и ван Бастен, а в списке претендентов значились Мюллер, Далглиш, Эйсебио, Ромарио, Кочиш, Бергкамп и Веа. Шевченко и Рауль? Не, не слышали. Впрочем, сборная получилась мощная, постарались никого не обидеть и впихнуть в состав столько великих, сколько возможно. А как читатели «Соккер.ру» оценивают выбор ангажированных France Football журналистов?

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амурец
амурец
сегодня в 02:59
да есть из кого выбирать, хотя конечно у каждого свой вкус
DXTK
DXTK
вчера в 22:47, ред.
Как францфутбола выбирают обладателя золотого мяча, так они сборную мечты создают......

Когда предлагали сделать выбор был четких критерий только по одному игроку на место, почему тут два атакующих полущашитника и оба причем на флангах, и два оппорника не понятно.

вот таков был мой выбор из предложеных
Яшин - Кафу, Беккенбауэр/ Мур, Мальдини, - оппорник Маттеус, Атакующий Иньеста - нападающие - Роналдиньо, Кройф/Мюллер, Месси.... логично было увидеть фланговых полузащитников

отсюда атакующие полузащитники Пеле и Марадона оба в одной команде........ когда из них должен был быть только один. и схема другая. ....может я чего не правильно прочел, ну значит соккер так хорошо по русски изложил нам или францфутбола о чем то своем думало когда предлагало сделать выбор.
france football
france football ответ just futball (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Чем повезло-то? Ты хотя бы матч часть выучи?
Даже, если бы в тот период ЗМ давали всем, а не только Европейцам, то Марадона в период 1983-85 не выиграл бы его ни при каких условиях.
Посмотри что выиграл Платини за эти годы с Ювентусом и Францией, его командные и личные трофеи, и что есть у Диего за этот период.
Даже награда ‘Игрок года в Мире’ , которую стал первым вручать World Soccer, её мог выиграть кто угодно, а не только европейцы, так вот Француз получал её дважды за тот период - в 84 и 85.
Марадона также получит, но чутка позже - в 86-м (к слову единственный раз)
Собственно с 86-го и далее, он мог бы получить ЗМ, потому что объективно станет лучше Платини, но никак не ранее.
Ранее вручать было банально не за что.
juvenale
juvenale ответ just futball (раскрыть)
вчера в 18:58
да ладно прям таки он бы получил все зм Платини)))а теперь узнай,что Платини выиграл когда получал свои мячи и как влиял на свои команды))и потом напиши про Марадону
juvenale
juvenale ответ just futball (раскрыть)
вчера в 18:57
мы игроков сравниваем...Зидан выше Хави наголову
Gelious
Gelious
вчера в 17:32
Ахаха Хави
faneng
faneng ответ Найманчик (раскрыть)
вчера в 17:15
Вот я согласен насчет Зидана. Мне тоже не особо импонируют ни Пеле, ни Марадона, ни Роналдо-Зубастик. Зидан - лучший игрок, кого я видел.
Он имел уникальное качество и повторяет его на тренерском мостике: он умеет выигрывать решающие матчи. Сколько у Марадоны голов в финалах Чемпионатов мира??
По мне лучшие игроки в истории - Зидан, Кройф, Маттеус. Ну и Роналду с Месси - два распиаренных инопланетянина, но их вклад в историю футбола неоспорим.
faneng
faneng
вчера в 17:09
Сборная бредовая, как и все подобные сборные. Пеле и Марадона в центре поля??? Чем Роналдо-Зубастик лучше ван Бастена и особенно Герда Мюллера???
В центре поля должен быть Зидан, а не Хави.
Нойер лучше Буффона. Кройф не был центральным нападающим, он был более оттянут в глубину.

Мой вариант:
Пеле - центральный нападающий
Марадона - под нападающим
Криштиану Роналду - левый атакующий полузащитник
Месси - правый атакующий полузащитник
Маттеус - Зидан - центр поля
Мальдини - Беккенбауэр - Лам
Яшин
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 16:24
Не переживай, зато Платини есть в списке самых коррумпированных функционеров европейского футбола:)
just futball
just futball
вчера в 15:33
Моя субективноя сборная кого я повидал:

Касиляс

Кафу Рамос Пуйол Р.Карлос/Марсело


Хави/Пирло Зидан/Инеста

Месси Роналдиньо Роналду

Роналдо
just futball
just futball ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 15:17
Хави ЧМ, 2-кратный ЧЕ, 4-кратный обладатель ЛЧ и т.д. У него почти больше трофеев чем у Зидана и Плитини вместе.
И еще Платини повезло что в те времена не давали ЗМ игрокам вне из Европы, иначе его ЗМ получил бы Марадонна
Палыч82
Палыч82
вчера в 15:08
Нормальный набор, спорить можно долго почему нет Герда Мюллера, Кройфа, Платини, так и менее титулованные Баджо с Ромарио были не менее эффективны.
Во общем выбор неплохой
Rattlehead
Rattlehead ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 15:00
Карлос лучше Мальдини разве что по части игры в атаке. Касаемо прямых обязанностей, т.е. игры в обороне, бразилец и рядом не стоял с итальянцем. В этом плане с Мальдини может тягаться разве что Факкетти.
mars6791
mars6791
вчера в 14:33
Гарринча и Месси, очень неоднозначен выбор. Думаю Гарринча проиграл только из-за образа жизни.
112910415
112910415
вчера в 14:07
выбор трудный, имена великие !
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 14:05
Бредовая сборная...ОК, Яшин 1й, но где Касильяс выигрывший все и вся? какой Буффон )) Где Зидан...Какой Марадона/Пеле в полузащите ))) Тот же Карвахаль прикурить даст Ламу )) да и слева РК3 получше чем Мальдини. В общем на любителя
Анжи пацан
Анжи пацан
вчера в 14:03
Вторая сборная самая сбалансированая как по мне, интересно было бы глянуть на матч этих команд в самом пике формы, думаю вторая победила бы
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:01
С каких это пор Пеле стал полузащитником?!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:03
Точно, ведь симпатии у всех разные.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:01
Да уж... Многие выберут по своему и тоже будут правы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:57
Столько было звезд, что заблудиться можно.
Найманчик
Найманчик
вчера в 12:55
Пеле самый переоцененный игрок! Выйграл чм благодоря сокомандникам. В то время сбр Бразилий была самой сильной. Грех было в той команде не выйграть. На клубном уровне ничего не добилса. Забил тысячу мячей дворовым командам! В европу побоялса ехать. Как его можно считать "королем футбола"! Ладно марадона тащил сборную в двух матчах. По мне Зидан был намного лучше пеле. Тащил один и был лилером и выйгрывал со сборной и чм и че! На клубном уровне тоже все выйграл. Даже тренером выйграл 3 лч подряд. Вот это вот легенде. А пеле дно рядом с ним!
juvenale
juvenale
вчера в 12:52, ред.
Самое смешное,что обладатель трех ЗМ и тащер сборной Франции и Ювентуса Платини вошел только в третью сборную)))это все,что нужно знать об этих рейтингах
Ну и Зидан во второй сборной,а Хави в первой))))
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:49
Мне не понятно одно,при каждом удобном случае пихают Меську и Пеналду ,как можно сравнивать ЧМ по футболу с выскочками???????Очень даже не понятно!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 12:35, ред.
Сложный выбор, это как выбирать между Феррари и Ламборгини, или между последними Самсунгом и Айфоном. Наверное, каждому ближе те, кого он видел своими глазами и за какой стиль игры болеет. Симпатизирующим атаке Рамос по душе, а любители тонкой игры в обороне от этой кандидатуры в недоумении и остановят свой выбор на Барези или Ширеа. Единственное, наверное, с чем будет согласен каждый, так это с включением в сборную Пеле и Марадоны. При этом очевидно, что Пеле сделали такую позицию, чтобы место было для Роналду и Месси.
По мне, так лучше всего была бы классическая схема 4-4-2, самая популярная в истории футбола, как раз подходящая для сборной всех времён. В ней нашлось бы место и для Пеле и для Роналдо, но тогда кто-то из пары Месси/Роналду был бы лишним.
В любом случае, каждый может составить для себя свою собственную сборную, главное же то, что все эти футболисты подарили (и дарят) много удовольствия от просмотра игр с их участием.
shlomo
shlomo
вчера в 12:30
Спасибо за полный обзор....если по вратарской позиции двух мнений быть не может, то наверное лично для меня самым сложным был бы выбор в двух категориях; первое это Полузащитники атакующего плана (согласен с автором про Пеле и Марадонну, которые просто не дали другим никаких шансов, а выбор там более чем богатый), а также Центральный форвард (то же не совсем понятен однозначный выбор Роналдо, хотя его заслуги я не сколько не принижаю, но достойных там хоть отбавляй).....
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:29
Ах какие имена!!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:29
Лев Яшин - легенда!!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:21
Рады за наших!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:18
Вроде бы все лучшие, но без Роналдиньо и Зидана как-то ни так((
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