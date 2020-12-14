Антисборная 18-го тура: судейские бесчинства и антирекорд «Локомотива» в РПЛ

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вчера, 21:36

Скандальная неделя подарила знаменитых футбольных антигероев.

Вратарь

Георги Шелия («Ахмат»)

Многие голкиперы сыграли достойно, но поскольку в ряде матчей был перевес в один мяч, выросла цена единого огреха. И Шелия его допустил. Стенку неправильно выстроил, а затем позволил Тугареву нанести удар-прострел со штрафного под острым углом. Сам дернулся не на мяч, а ушел в сторону и пропустил нелепый гол. «Ахмат» был хорош, но «Ростов» сыграл прагматично и победил после не самых лучших действий вратаря.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Вот не умеет Гинер отпускать, от этого страдает ЦСКА . Посмотрим, в какой форме к лету будет Влашич – а ему нельзя терять место в составе Хорватии на Евро, но Чалов и Фернандес уже плохи. То, что Марио стоит и смотрит, как в концовке матча соперник в меньшинстве сравнивает счет усилиями Калинина – признак, что поднадоело играть в РПЛ и ЦСКА . Устал от ошибок молодых напарников в защите и от промахов форвардов, которым создает моменты.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Тут мог быть Евгеньев, который работал неаккуратно, чем помог Дзюбе. Но защита «Локомотива» выдала такой фееричный поединок, что никто из центральных защитников других клубов попасть в основу антисборной уже не смог. Атака «Краснодара» разве что пятой точкой с линии мяч в ворота не закатывала. И 11 точных ударов в створ Гильерме допустили именно Чорлука и Райкович!

Слободан Райкович («Локомотив»)

Тридцать один год, а играет, как 19-летний. Серб старался, разок вынес мяч с линии ворот, но действие не отменяет позиционные ошибки после всех атак «Краснодара». «Быки» усадили и Чорлуку, и Райковича на желтые карточки, забили пять мячей, хотя могли больше, если бы не парочка хороших сэйвов Гильерме. Креатура Кикнадзе и Николича подставляет менеджеров «Локомотива» — Райкович не заиграл так хорошо, как Мурило.

Гильермо Варела («Динамо»)

Паршивлюк сыграл плохо, но его коллега – еще хуже. Если пересмотреть игру в Санкт-Петербурге, то заметно, что у москвичей было два шанса сравнять счет. Вот только затем Азмун обокрал зазевавшегося Варелу, Сутормин в очередной раз оставил уругвайца за спиной и тот же Сердар приговорил гостей третьим голом. Гильермо, как Мозес – не понял, куда попал. В РПЛ нужна концентрация.

Полузащитники

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Поляк уверен, что переход на рацион вегана полезен для профессионального спортсмена в целом и для него лично? Как-то травоядно начал играть, личный выбор совпал со спадом на поле. Лидер «Локомотива» отдал голевой пас на соперника Классона – детская ошибка. У москвичей таких ляпов хватало, но одно дело, когда неправильно играет Райкович, от которого изначально не ждали прорыва, другое – вожак в центре поля.

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Юсупов и Нобоа забрали функции волнорезов – Зобнин и Крал провели не лучший матч, как и Бакаев. Но обратите внимание на игру Цаллагова в обороне. У него есть удачные перехваты вдали от ворот, но в антисборную попадает за то, что не успевал в опорной зоне и странно играл на подстраховке. Ибрагиму повезло с арбитром, другие судьи могли расценить игру Цаллагова минимум одним пенальти, а то и двумя.

Алекс Крал («Спартак»)

Из чьей зоны Нобоа нанес решающий удар матча? Если посмотреть карту касаний, то увидите – «Спартак» выставил двух хавбеков в линию, Зобнин постоянно смещался на левый фланг, а Крал на правый. Нобоа воспользовался тем, что Алекс потерял мяч, забил как раз из зоны, где должен быть опорник «Спартака». Добавляем, что у чеха 0 передач под удары – получаем антигероя тура, пускай не такого явного, как игроки «Локомотива».

Антон Миранчук («Локомотив»)

Не то чтобы у «железнодорожников» было много шансов, чтобы отыграться против бегущего «Краснодара», но при счете 2:0 судья решил сделать москвичам подарок в виде пенальти. И Миранчук проиграл свою дуэль Городову, пробил неважно. В целом сыграл плохо, хотя и настырно – 5 ударов мимо цели, а шестой поймал вратарь. С такой реализацией не прошли мимо исторического поражения в чемпионатах России.

Нападающие

Эсекьель Понсе («Спартак»)

По Бакаеву, как по Урунову – ничего нового, не получается у них играть в футбол в этом сезоне в «Спартаке». Но Зелимхан не промахивался с такой позиции. Понсе привычно активный, Тедеско ему доверяет, ведь Кутепов вышел вместо Ларссона. Вот только форвард Эсекьель не стал пророком голевых атак «Спартака» в поединке, где одного мяча хватило, чтобы увезти домой хотя бы ничью.

Павел Погребняк («Урал»)

Вот зачем, когда получил заслуженную желтую карточку, брать в руки мяч и со злостью на лице замахиваться на арбитра, словно играете во дворе и спорите о нарушении правил с соперником? Крайне глупая красная карточка – неспортивное поведение Погребняка заметили другие арбитры, что позволило судье удалить Павла в начале второго тайма. И в футбол сыграл плохо – без ударов за 47 минут.

Главный тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Тедеско не отработал, как надо – «Спартак» не сыграл великолепно. У Шварца был яркий дебют, но дальше позволил Семаку сделать гамбит. Ганчаренко потерял контроль над ЦСКА . Но ошибки коллег не идут в сравнение с ляпами Николича. Марко в чемпионате России дал команде свободу, которой та не умеет пользоваться. Для «Локомотива» погром 5:0 стал рекордным в истории чемпионатов России. Иронично, что до этого крупнейшее поражение тоже пережили против клуба из Краснодара – уступали «Кубани» 6:2 пять лет назад, когда Игнатьев играл и забивал за южный клуб.

Каша тура. Разборки «Сочи» и Тедеско

Тренер вратарей Бородин заварил глупую кашу, а Доменико легко поддается на провокации. Отвлекается от футбола, что не помогает «Спартаку». Но если в Сочи ударили Хинкеля в пах, если Тедеско накажут за «жест Моуриньо», то это лишний цирк. В пылу борьбы Тедеско увлекается, а после матча явно дразнил Джанаева за затяжку времени и симуляцию травмы. Вот только всего этого можно было избежать. Были бы нормальные арбитры – тренеров легко успокоили в перерыве, и все эпизоды четко разобрали с VAR . Но не получилось, имеем еще один бессмысленный скандал со скучным запашком ксенофобии.

Безобразие недели. Низкое качество судейства