Неожиданная «реинкарнация» героя финала Лиги чемпионов. У немцев новый талант

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29 ноября 2020, 21:00

«Соккер.ру» о «реинкарнации» знаменитого немецкого футболиста.

Если кто-то забыл, то вспоминайте. Карл-Хайнц (Калле) Ридле — нападающий сборной Западной, а потом объединённой Германии, чемпион мира 1990 года, славно поигравший в «Вердере», дортмундской «Боруссии», «Лацио», «Ливерпуле» и «Фулхэме». В 1997 году дубль Ридле помог «Боруссии» обыграть «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. Возможно, Калле не был звездой первой величины. Но то, что он видная фигура в немецком футболе 80-х и 90-х, сомнению не подвергается.

Калле закончил карьеру футболиста 19 лет назад в 36 лет. Сейчас ему 55. Он владеет отелем и руководит футбольной академией. По стопам отца пошёл сын Алессандро. Но прославил фамилию не он, а другой Ридле.

8 ноября в составе сборной Германии в товарищеском матче с командой Чехии дебютировал правый защитник Ридле Баку. Ридле в этом случае не фамилия, а имя. Но им молодой защитник обязан именно знаменитому нападающему. Отец футболиста, мигрант из Конго, был большим поклонником Калле. Он даже хотел назвать сына в честь кумира и, можно сказать, назвал. Но в метриках у уроженца Майнца было написано нечто африканское — Боте Нзузу Баку. Только став совершеннолетним, Баку вписал в паспорт имя Ридле, на которое привык откликаться. Боте Нзузу никуда не исчезли, просто у молодого футболиста добавилось ещё одно имя.

Новый Ридле не имеет с оригиналом ничего общего. Ни внешне, как вы уже поняли, прочитав про его африканские корни, ни по стилю игры. Калле был ярко выраженным центрфорвардом, а Ридле Баку играет справа. Преимущественно в обороне, но не только. Во время матча он не только отвечает за вверенный ему правый фланг обороны, но и активно трудится впереди. Бегает вперёд, простреливает, навешивает. При этом объём работы 22-летнего футболиста, равно как и его выносливость, впечатляет. Про таких говорят: отбегает 180 минут и не вспотеет. Добавьте сюда скорость, неплохой дриблинг и вполне приличный удар. Поэтому приглашение Баку в сборную Германии не аванс и не разовая акция. Йоахим Лёв действительно рассчитывает на игрока «Вольфсбурга».

Да, уже «Вольфсбурга». Начавший сезон в родном «Майнце» игрок, 1 октября сменил команду. Конечно, «Майнц» не хотел расставаться с таким перспективным футболистом, но «волки» предложили 11 миллионов евро. И «карнавальщики» не устояли. В руководстве клуба сочли сделку выгодной, поэтому ответили согласием. И чуть менее двух месяцев назад молодой футболист сменил красную майку на зелёную. Всё случилось как-то стремительно. Ещё 26 сентября Баку бился за «Майнц», а через неделю бегал в составе «Вольфсбурга».

Первый вопрос, возникший во время перехода, а для чего «Вольфсбургу» ещё один правый защитник? Ведь в прошлом сезоне на этой позиции действовал вполне успешно швейцарец Кевин Мвабу, которому всего двадцать пять лет. За которого было заплачено «Янг Бойз» девять с лишним миллионов евро. Место Кевина в стартовом составе никто не ставил под сомнение, пока он не подхватил коронавирус. Пока Мвабу боролся с болезнью и её последствиями, «волки» сначала латали дыру на правом фланге обороны, а потом перечислили 11 миллионов на счёт «Майнца». И надо сказать, не прогадали. Ридле вписался в состав «Вольфсбурга», словно всю жизнь там играл.

За неполных два месяца он успел забить два мяча. В том числе он отличился в недавнем феерическом матче с «Вердером». Про дебют в Манншафт вы уже прочитали. И теперь уже Кевину Мвабу стоит задуматься: «А что я делаю в этой команде?» Но чем закончится спор двух футболистов, оказавшихся в одной команде, — покажет время. И Ридле, и Кевин играют на одной и той же позиции. Но Мвабу игрок более оборонительный, скорее защитник. Баку же предпочитает играть впереди. Возможно, они бы прекрасно друг друга дополнили. Но это вопрос к тренеру «волков» Оливеру Глазнеру, — как совместить Мвапу, Баку и не обидеть при этом Ренато Штеффена, правого полузащитника «волков».

Надо сказать, что с приходом новобранца «волки» заметно прибавили. Если в стартовых турах команда Глазнера была чересчур миролюбива, то в дальнейшем пошли победы. В пяти последних матчах «волки» одержали пять побед. Не имеющая поражений команда идёт на пятом месте. Причём Баку как-то сразу стал ведущим игроком. Смотрится будто он давно в команде, а не без году неделя.

Стремительное восхождение Ридле Баку порадовало в первую очередь Йоахима Лёва. Который использует схему 3-5-2, и правый крайний «Вольфсбурга» в неё органично вписывается. И шансы выиграть борьбу у Лукаса Клостерманна у него вполне реальные. Да и возможность отодвинуть в сторону Беньямина Хенрихса ещё более реальна. Лёв в настоящее время ремонтирует сборную Германии, старается запустить схему со стремительными краями. Левый фланг уже доверен Робину Госенсу, наконец-то сделавшему выбор между Германией и Голландией. Клостерманн хорош именно как защитник. Но для частых рейдов «туда-сюда» игроку «РБ Лейпциг» не всегда хватает скорости. Ридле не столь силён в обороне, но готов играть в бешеном темпе. А это сделает Манншафт более скоростной.