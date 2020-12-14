Учитель английского, ставший легендой. Умер Жерар Улье

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вчера, 19:13

2020-й год все больше становится годом потерь. В том числе потерь футбольных легенд. Теперь не стало Жерара Улье. «Соккер.ру» — об известии, которое разбило много сердец.

Жерар Улье, которому было 73 года, обычно охотно давал комментарии по тем или иным поводам, всегда оставался вовлеченным в футбольные мировые процессы, даже когда завязал с тренерской работой. В последнее время он пропал и в роли эксперта. Все дело в болезни, с которой Улье пришлось бороться.

Улье умер у себя дома, куда вернулся после очередной операции на аорте, которую ему сделали в парижской клинике. Его последнее публичное сообщение было сделано в конце прошлой недели. Он сказал: «Мне тяжело, но со мной все будет хорошо». Проблемы с аортой у Улье были выявлены в октябре 2001 года, перед очередным матчем «Ливерпуля», который он тогда тренировал. В тот день его удалось спасти, но с тех пор ему не раз приходилось обращаться за помощью к врачам из-за той самой проблемы. В конце концов врачи запретили ему продолжать тренерскую работу после опыта в сезоне-2010/11 с «Астон Виллой». И около трех недель назад он перенес операцию.

Учитель английского

В футбол Улье пришел чуть ли не случайно. И не совсем традиционным путем. Он не был выдающимся игроком. Улье выступал на позиции полузащитника, играя в разного уровня любительских лигах и очень недолго. Он учился в Лилльском университете, изучал английский язык. Но в первый же год обучения серьезная болезнь отца заставили Улье бросить дневную учебу и начать работать. Он стал школьным учителем английского. Для получения практики в 1969 году Улье перебрался в Ливерпуль, чтобы провести там год. Вряд ли мог себе представить, что через несколько десятилетий он для этого города станет главным героем. Как минимум, для красной его части.

Тренерскую карьеру Улье начал в команде «Ле Тук», где заканчивал играть. Точнее, он параллельно играл и был тренером. Для любительского уровня вполне нормальная практика. Но заметили Улье-тренера в клубе «Ноэ-ле-Мин». Он с ходу выиграл свою группу в любительском дивизионе D3, поднял команду в лиге, стал вторым в дивизионе D2, за выход из которого его скромная команда встретилась в плей-офф с «Тулузой» и уступила с общим счетом 2:5. В 1982 году его ребята пошумели в Кубке Франции, выбив в 1/16 турнира «Нант», но проиграв в следующем раунде ПСЖ . Но на Улье уже обратили внимание: со своей бригадой любителей он творил серьезные вещи.

От хобби – к профессии

Поэтому достаточно логично, что его сразу заметили. Причем на высоком уровне. Улье доверили первую команду «Ланса», с которым он проработал три года. Первый сезон вышел самым удачным. «Ланс» финишировал четвертым и вернулся в еврокубки. Приключения в Кубке УЕФА закончились вылетом от «Андерлехта» в 1/8 финала. А следующие сезоны оказались менее успешными: «Ланс» становился 13-м и седьмым.

В целом опыт работы в «Лансе» оказался успешным, Улье перебрался в ПСЖ . Там тоже проявил себя ярче всего в первый же год, приведя молодую еще команду к чемпионскому титулу в 1986 году. Парижане не проигрывали на протяжении первых 27 туров. Как и в случае с «Лансом», последующие сезоны оказались менее удачными. ПСЖ стал седьмым в 1987 году и 15-м в 1988-м, тогда же Улье и уволили.

Заход в сборную

Продолжил поиск себя Улье уже в роли тренера, который становился чемпионом, отправился в Федерацию футбола Франции. Он стал помощником Мишеля Платини в сборной Франции в 1988 году. Вместе они провели во главе сборной четыре года. В 1992 году после разочаровывающего чемпионата Европы Платини ушел, а Улье остался как исполняющий обязанности главного. Но под его руководством сборная провела всего пять матчей. Особенно громкими получились поражения от Израиля (2:3) и Болгарии (1:2) осенью 1993 года. Улье отправили в отставку, но в Федерации он остался на несколько лет – работал с молодежными командами. В частности, выиграл чемпионат Европы 1996 года среди сборных не старше 19 лет с поколением Анелька, Трезеге и Анри.

Момент триумфа

А потом случилось возвращение в Ливерпуль, но уже не как школьного учителя, а как футбольного тренера. Улье сначала был назначен помощником Роя Эванса, но тот быстро покинул свой пост, а Улье остался на хозяйстве. Интересно, что он стал первым тренером «Ливерпуля» не из Великобритании. Вероятно, изучение английского языка как раз очень здорово помогло. В «Ливерпуле» Улье проработал шесть лет. Но самым ярким, пожалуй, во всей его карьере был 2001-й, когда в команде француза играли Джейми Реднапп, Каррагер, Джеррард, Оуэн, Фаулер, Хески. За год «Ливерпуль» взял Кубок Англии, Кубок Лиги, Кубок УЕФА , Суперкубок Европы, Суперкубок Англии. В последующих сезонах игра «Ливерпуля» была нестабильной, что и стоило Улье тренерского кресла. Но плоды своей выдающейся работы Улье пожинал и после яркого 2001-го года. Как в виде нового статуса тренера-звезды, так и в виде наград. Он получил Орден Почетного легиона и Орден Британской империи.

Период возвращений

После небольшого перерыва, который Улье заполнял работой консультанта, он отправился в «Лион», что было вызовом, потому что лионцы к тому моменту выиграли четыре подряд чемпионства и стремились к новому импульсу. При этом уровень запросов был чрезвычайно высок. Улье не растерял потенциал и взял еще два чемпионских титула, но желанного прорыва в Лиге чемпионов не случилось. И Улье покинул команду, сославшись на личные причины.

После трехлетнего перерыва Улье попытался возродить тренерскую карьеру в «Астон Вилле», где проработал совсем немного. И окончательно завязал с тренерской деятельностью. К тому моменту его уже десять лет как беспокоило сердце. Затем еще пять лет он был консультантом в футбольной империи «Ред Булла», занимался продвижением, организацией работы академий. В 2016 году стал советником президента «Лиона» и всегда выступал в роли эксперта, чье мнение отличалось глубиной и интересным изложением. Карьера Улье выдалась цельной, насыщенной, богатой на успехи.

Настоящий джентльмен

Весь футбольный мир жалеет об очередной потере. Улье стал одним из редких тренеров, который оставил о себе только положительные воспоминания, причем заслужил уважение по обе стороны от Ла-Манша. Много слов говорилось после его смерти. Но, пожалуй, точнее всех Улье-человека охарактеризовал Крис Киркленд, который пришел в его «Ливерпуль»:

Он был особенным человеком. И дело не только в футболе. Его дверь всегда была открыта. Он создавал такое теплое ощущение. Когда вы с ним говорили, чувствовали теплоту и расположение. Его будет очень не хватать. Он изменил все в «Ливерпуле», саму динамику команды, клуба. Его беседы с командой были особенными. Вы сидели на своем месте и слушали каждое его слово, он притягивал. Он был очень спокойным. Некоторые тренеры много говорят и бредят, но он всегда говорил с командой спокойно и размеренно. И когда он появлялся в раздевалке, все тут же замолкали, слушая каждое его слово. Он ко всему относился спокойно. Если вы проиграете, он поддержит, скажет, что нужно доверять друг другу, партнерам. В девяти из десяти случаев его беседы с командой оказывались эффективными.

Видимо, за всем этим спокойствием и интеллигентностью скрывалось по-настоящему адская работа сердца человека, переживавшего за результат. И это сердце не выдержало, исчерпав ресурс раньше времени.