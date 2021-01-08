«Смотрят только счёт на табло». Бьелса выделил главный парадокс АПЛ

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08 января 2021, 19:00

Острейшая тема, особенно во время пандемии.

Бьелса – плохой тренер, если верить британским СМИ

Аргентинец удивлен привычкой отдельных англичан воспринимать футбол буквально, но с важным видом:

Прислушиваюсь только к дельным советам, нужно уметь фильтровать комментарии, выбирая важное. Но я беспокоюсь, почему медиа оказывают такое серьезное влияние на умы людей? В СМИ много пишут, что «Лидсу» стоит изменить свой футбол. Но забывают, как восхваляли нас недавно. Мы не изменились, а некоторые журналисты смотрят лишь на результат, но забывают обо всем остальном.

МЮ разгромил «Лидс» со счетом 6:2. Позже Бьелса получил поражение от Моуриньо. Но если смотрите не только на результаты, как Виллаш-Боаш – возмущался, что Марсело «ничего не выиграл», а в тройке тренеров года ФИФА , то учтете разницу.

У «Тоттенхэма» годовой бюджет составляет больше полумиллиарда евро. «Шпоры» богаче, чем «Ювентус», в клуб вложили миллиарды. А «Лидс» вышел в АПЛ с помощью аренд и свободных агентов. Владелец жаловался, что теряет 8-10 млн фунтов личных денег в год.

Выйдя в АПЛ , «Лидс» потратил на новичков 100 млн евро, поскольку получил премиальные. Но «Тоттенхэм» годами усиливался, а Бьелса обновил команду, чтобы просто выжить в АПЛ . Да и составы разные. У Сона уже больше 100 голов за «шпор», хотя он – второй нападающий.

А над Бэмфордом в Англии прикалывались, как в РПЛ над Заболотным. Но у сильного тренера Бьелсы у 27-летнего Патрика 10 голов в 17 играх АПЛ , хотя до этого в высшей лиге почти не играл и забил один раз. Марсело поработал со многими в составе.

И придирки к стилю умиляют. Тактика – единственное, что может спасти небогатый по меркам АПЛ «Лидс» от вылета. Жертвуют результатами с рядом больших клубов, чтобы футболисты привыкали гнуть свою линию с прямыми конкурентами.

Бьелса сто раз доказывал, что он – гениальный тренер. Но его учат жизни, рассказывая, что как только «Лидс» поставит на глухую защиту, отказавшись от системы и тактики – пойдут победы. Спросите у «Шеффилд Юнайтед», далеко в АПЛ заедет автобус?

В прошлом сезоне, пока оборону не раскусили, а Хендерсон тащил, у новичка дела шли неплохо. Сейчас это одна из худших команд в истории АПЛ (17 матчей, 2 ничьих, 15 поражений, 8 забитых мячей). У «Лидса» уже 30 голов и равенство по очкам с «Арсеналом». Если это плохо для новичка, что тогда хорошо?

Гвардиола – «физрук» до очередной длительной серии побед

«Бавария» Ковача — дно, «Бавария» Флика – короли мира. И вы знаете, что разница лишь в тренере. Кубки Флика доказывают то, что не понимают слабые владельцы клубов. Фигура тренера всегда ключевая. Но не каждый так удачно заходит, как Ханси.

И если возвращаемся в АПЛ , то там критическое отношение к наставникам гипертрофировано. Лэмпард, Артета и Сульшер на американских горках, хотя у каждого непростые проекты. У опытного Клоппа иногда сдают нервы, когда банально провоцируют.

Гвардиолу, когда «Манчестер Сити» проигрывает, всегда уничтожают. В АПЛ построили теорию, что Хосеп без Артеты – никто. Штаб всегда важен, но ключевые персоны чаще сами главные тренеры. Клопп не стал хуже после того, как поссорился с Бувачем.

Но теории создают успешно. Бьелса прав, говоря о влиянии британских СМИ и ставке на голый результат. Например, мгновенно забыли, что «Астон Вилла» была в шаге от зоны вылета, а теперь – восьмая в таблице. Уже наравне с «Челси» по очкам, а если бы руководство слушало толпу, то Дин Смит давно был безработным.

При оценке футбола не забываем, что люди – не роботы

У боссов МЮ было сто причин выгнать Фергюсона в конце восьмидесятых. С ним финишировали на 11-м месте. Потом стали вторыми, затем 11-ми и 13-ми, ужасные сезоны. Но дальше пошли вверх к титулу. Тренеру доверяли, ведь делал все, чтобы создать чемпионский состав в 1992-м году.

Клопп сначала проиграл два больших финала, потом пошел за кубками. Но не все умеют доверять. Современный мир футбола – о панике и о влиянии дилетантов. Они не видят суть игры. Еще страшнее, когда руководители клубов такие же. И именно Бьелсе за примером не нужно далеко ходить — «Лидс» 16 лет не был в АПЛ .

Со стороны можно подметить важное, это правда. Но только внутри знают, любят ли игроки команды тренера? Только изнутри видно, доверяют ли футболисты «Арсенала» тому же Артете? Является ли Лэмпард правильным для обновленного коллектива в «Челси»? А кто смотрит строго на результаты – допускает большую ошибку.

Важно умение обрабатывать массив информации, но в футболе интуиция тоже работает. Нельзя называть Лэмпарда королем, когда Зиеш и Вернер попадают в ворота, а потом сразу бездарностью, как только они не помогают «Челси». С Артетой так делали, а он начал побеждать.

И с Гвардиолой – одним из самых титулованных тренеров мира, та же история. Пора привыкнуть, что единичный результат не является мерилом. «Аталанта» не прошла в полуфинал ЛЧ , в отличие от «Лиона», но у Гасперини команда интереснее, чем у Руди Гарсия. И «Лидс» прекрасен, и «Челси» — перспективный.

В АПЛ должны ценить тренеров, они – главный актив

Пока есть деньги, топовые футболисты – не проблема. Но руководителям клубов стоит научиться мыслить стратегически. В условиях финансового кризиса в футболе, когда вся индустрия уже потеряла 14 миллиардов долларов, как подсчитали в ФИФА , выживут именно терпеливые.

Именно новые тренеры вернули АПЛ на ведущие позиции в футбольном мире за последние годы благодаря тактическим идеям. И они же, в чем и заключается парадокс – те, кого ценят меньше всех. Возрастные арбитры чудят, футболисты многое себе позволяют, а наказывают в основном наставников.

Анчелотти сделал большую работу в «Эвертоне», но Карло хвалят в Англии, только если «ириски» побеждают, независимо от игры. Также забывают о влиянии самих футболистов. Лингард со скамейки получит 145 тысяч фунтов в неделю, а Сульшера могли лишить работы уже раз десять.

У Озила зарплата – 350 тысяч фунтов за семь дней. Не стыдно ее получать после исключения из заявки. Месут на хорошем счету у фанатов, а плохим стал Артета, ведь это он не попадал в ворота и допускал чужие результативные атаки. На самих игроков ответственность перекладывают точечно, как на Де Хеа.

А ведь это молодые немцы Хаверц и Вернер – талантливые и крутые футболисты, не смогли мгновенно заиграть за «Челси». Но виноват только Лэмпард. Англичанам в разгар пандемии определенно нужно пересмотреть отношение к наставникам. У них Моуриньо не ценили много лет, а он уже вывел «Тоттенхэм» в финал Кубка Лиги.

Жозе может повоевать за победу в Лиге Европы и за четверку в АПЛ весной. Как видите, Бьелса полностью прав. Качественные эксперты всегда смотрят не только на счет, а говорят о тактике, комплексной статистике и делают предположения, исходя из массива знаний, а не эмоций. Сильные специалисты человечнее.

А тут оказывается, что не нравится СМИ из Англии дикий «Лидс», что забил 30 голов, а пропустил 33. Весной 2019-го этот проклятый «Юнайтед» не смог пройти несчастный «Дерби» Лэмпарда в плей-офф Чемпионшипа. А весной 2021-го Бьелса в АПЛ . Так что слушайте «Эль Локо», его неслучайно считают гением многие легенды.

Не смотрите в 2021 году только на результаты. Во-первых, слишком много не футбольных факторов и переменных, во-вторых, всегда разумнее оценивать на дистанции, особенно сейчас.