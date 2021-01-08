Бывший директор «Милана»: «Я счастлив видеть плоды нашего труда»

Бывший директор «Милана» Массимилиано Мирабелли считает, что нынешние успехи «россонери» в Серии А частично связаны с работой предыдущего руководства.

Стефано Пиоли делает фантастическую работу, потому что он не основывал ее на индивидуальных талантах, но всегда имел организованную и компактную команду, с тем же духом.

Я доволен тем, что делает «Милан». Если вы посмотрите внимательно, то половина нынешней команды собрана нами.

Поэтому я вдвойне счастлив видеть плоды нашего труда.