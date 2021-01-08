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Бывший директор «Милана»: «Я счастлив видеть плоды нашего труда»

08 января 2021, 10:00

Бывший директор «Милана» Массимилиано Мирабелли считает, что нынешние успехи «россонери» в Серии А частично связаны с работой предыдущего руководства.

Стефано Пиоли делает фантастическую работу, потому что он не основывал ее на индивидуальных талантах, но всегда имел организованную и компактную команду, с тем же духом.

Я доволен тем, что делает «Милан». Если вы посмотрите внимательно, то половина нынешней команды собрана нами.

Поэтому я вдвойне счастлив видеть плоды нашего труда.

В прошлом туре «Милан» уступил «Ювентусу». Это первое поражение миланцев в Серии А в этом сезоне.

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Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 13:48
Милан в отличие от Интера прогрессирует. Им бы нашего Анчи, уже бы скудетто взяли.
Juventus CR7
Juventus CR7
08 января в 13:19
Да Милан в етом сезоне серьезно настроен!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 13:00
Плоды нашего труда 3-1 над Миланом в гостях, и на Нау Камп 3-0... Трудитесь ,трудитесь и дальше на славу Великого Ювентуса.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 12:58, ред.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 января в 12:25
    Еще один о своем багаже.
    dzvinka
    dzvinka
    08 января в 11:25
    мирабелли лысый шарлатан чуть не развалил милан окончательно))) а теперь сказки рассказывает
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 января в 10:56
    У Милана появился какой-то прогресс
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 января в 10:46
    Нехорошо к чужим успехам примазываться.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    08 января в 10:46
    Плоды то есть, но они пока еще зеленые.
    drug01
    drug01
    08 января в 10:39
    Слишком скромно сказал...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    08 января в 10:31
    Чемпионом милану все равно не стать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 января в 10:19
    Каждый норовит примазаться к успеху...
    STVA 1
    STVA 1
    08 января в 10:16
    Сам не похвалишь никто не похвалит
    mihaluch
    mihaluch
    08 января в 10:09
    Милан очень резво стартовал.
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